Mặc không chán cùng 3 cách phối sơmi trắng theo những cô gái Pháp

Sơmi trắng là một items không thể thiếu trong tủ đồ của mọi cô gái hãy cùng biến hoá chiếc sơmi trắng với 3 cách phối sau đây nhé

Sơmi trắng + short linen Ảnh minh họa: Internet Đứng đầu trong danh sách những set đồ trẻ trung, trendy chuẩn style Pháp phải kể đến sự kết hợp hài hoà giữa áo sơ mi trắng và quần short vải. Với môi trường làm việc năng động và thoải mái, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn bộ trang phục này để đi làm hàng ngày cũng như để đổi mới hình ảnh của mình. Với lựa chọn này, chiếc áo sơ mi trắng vẫn giúp bạn giữ được nét chỉn chu, phóng khoáng còn quần short sẽ khiến bạn trông tươi trẻ và năng động hơn. Các nàng người Pháp sẽ phối outfit này cùng túi xách và giày cao gót để tăng thêm vẻ sang trọng và hiện đại. Chị em cứ mạnh dạn học hỏi là sẽ có ngay một ''outlook'' chuẩn xịn để lên đồ nhé.

Sơmi trắng + váy lụa So với áo sơ mi trắng thì chiếc váy lụa cũng được coi là item thời trang thương hiệu của phụ nữ Pháp. Chất liệu lụa mềm mại không chỉ giúp bạn trông nữ tính và thướt tha mà còn mang lại vẻ ngoài sang chảnh và kiêu kỳ. Bạn có thể kết hợp áo sơ mi với một chiếc đầm lụa dài hoặc chân váy lụa hoạ tiết để thường xuyên thay đổi cho khác lạ và mới mẻ hơn. Các tông màu váy mà chị em nên sắm ngay cho tủ đồ của mình là be, nâu, vàng, cam hoặc hoạ tiết hoa nhí hay chấm bi nhỏ. Cùng với đó, nàng cũng đừng quên phối thêm phụ kiện để tạo sự đồng điệu và nhấn nhá cho set đồ của mình nhé.

Ảnh minh họa: Internet Sơmi trắng + quần jeans xanh Áo sơ mi trắng + quần jeans là bộ đôi quen thuộc, nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Đặc biệt là khi kết hợp những chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm với quần jeans xanh, vẻ ngoài của bạn càng thêm trẻ trung, sáng sủa và dễ dàng ghi điểm sành điệu. Để ý sẽ thấy, gái Pháp luôn sơ vin khi diện áo sơ mi trắng + quần jeans, nhờ đó mà trông vẻ ngoài của họ rất chỉn chu, thanh lịch. Cuối cùng, một đôi sandal mule hay Mary Janes sẽ là cách lý tưởng để hoàn thiện set đồ thời thượng đến từ milimet. Ảnh minh họa: Internet

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