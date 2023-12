Lược phủ bạc Akina - bí kíp lưu giữ thanh xuân dành cho người lớn tuổi 

Với đặc điểm nổi bật là thuận tiện, hiệu quả và an toàn, lược phủ bạc Akina phổ biến rộng rãi trên thị trường. Để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng, sản phẩm được thiết kế với lược chải giúp dầu gội thấm sâu, bám đều vào các chân tóc. Không cần mất quá nhiều thời gian chuẩn bị, chờ đợi, Akina chỉ cần 10 phút đã đem đến mái tóc suôn mượt, đen khỏe cho bạn.

Sản phẩm phù hợp với người lớn tuổi, giúp tự tin sau khi sử dụng

Đặc biệt, đối với những người lớn tuổi, việc duy trì ngoại hình trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy, lược phủ bạc Akina không chỉ đơn giản là một sản phẩm làm đẹp, mà còn là một "liều thuốc" tinh thần, giúp họ tỏa sáng với mái tóc đen khỏe.

Thành phần an toàn giúp “Đổi trắng- Thay đen” chỉ sau 10 phút sử dụng

Thành phần chính của lược phủ bạc Akina là 20 loại thảo dược quý: Saffron, Biotin, Collagen, Nhân Sâm, Linh Chi, Hà Thủ Ô, Olive... Đây là các thành phần tự nhiên giúp tạo màu tóc, hỗ trợ làm đen và lưu màu lâu trên mái tóc. Ngoài ra còn có những thành phần tự nhiên, an toàn như vitamin E, Collagen, chiết xuất lô hội giúp nuôi dưỡng tóc suôn mượt; nhân sâm đen, linh chi… đem đến mái tóc đen chắc khỏe cho người sử dụng.

Thành phần chính bao gồm trái nhàu, lô hội và dầu oliu

Không như nhiều các loại thuốc nhuộm tóc khác trên thị trường có nguy cơ gây ngứa, lở loét khi sử dụng với tần suất liên tục. Lược phủ bạc Akina có các thành phần tự nhiên không gây kích ứng, không phai, không rát mà còn bảo vệ sức khỏe người dùng. Đó chính là lý do lược phủ bạc Akina được nhiều người tin dùng và xem là “bí kíp” níu giữ tuổi xuân một cách an toàn và hiệu quả.

Sản phẩm giúp bàn tay của người sử dụng luôn sạch nhờ thiết kế tay cầm tiện lợi. Bên cạnh đó, lược với thiết kế răng thưa giúp chải đều thuốc trên tóc. Nhờ vậy mà màu nhuộm lên đầu ở mọi khu vực. Giúp người sử dụng nhanh chóng phủ bạc mái tóc chỉ với 1 lần gội và ngay sau 10 phút sử dụng.

Giúp người sử dụng tự tin sau 10 phút

Giá cả phải chăng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

Sở hữu thiết kế độc đáo, dễ dàng sử dụng với đầu lược chải gắn liền với thân chai dầu gội. Lược phủ bạc Akina có hương thơm tự nhiên, mùi nhân sâm nhẹ nhàng giúp thư giãn trong quá trình gội. Dung tích 200ml sử dụng lâu dài lên tới 2 - 3 tháng.

Sản phẩm giá cả phải chăng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Vì vậy, là người tiêu dùng thông thái chúng ta nên chọn lựa những sản phẩm vừa đạt hiệu quả như mong muốn, an toàn với sức khỏe đặc biệt phải rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, có giấy tờ chứng nhận hợp pháp. Do đó, khách hàng có thể an tâm không lo mua phải hàng giả hàng nhái khi đặt hàng.