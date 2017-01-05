Lông nách vĩnh viễn không bao giờ mọc lại nữa chỉ với 1 quả chanh

Nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi với việc phải nhổ lông nách mỗi ngày, hãy thử ngay cách sau.

Lông nách là 1 hiện tượng sinh lý tự nhiên. Thế nhưng chúng cũng đem đến không ít phiền toái với phụ nữ. Đầu tiên, phải kể đến vấn đề thẩm mỹ. Lông nách khiến phụ nữ không đủ tự tin khi diện áo hai dây hay các trang phục sát nách. Nếu nhổ hay cạo nhiều, lông nách còn có thể khiến da bị thâm đen sần sùi.

Nếu muốn lông nách biến mất vĩnh viễn, bạn có thể sử dụng phương pháp sau.

Chanh, đường và mật ong

Dùng chanh đường triệt lông nách là một phương pháp được nhiều người ưa chuộng vì nó đơn giản, dễ làm và không gây đau đớn. Ngoài công dụng triệt lông, chanh còn giúp vùng nách trở nên sáng mịn hơn, đồng thời giúp khử mùi hôi nách dễ dàng.

Nguyên liệu:

- 1 quả chanh

- 3 thìa cafe đường

- 3 thìa mật ong

Cách làm:

Cho nước cốt chanh, đường và mật ong theo tỷ lệ 1:1:1 vào 1 cái bát nhỏ. Tiếp theo, đun hỗn hợp trên với lửa nhỏ đến khi đường tan chảy hoàn toàn. Đun đến khi nước bốc hơi và hỗn hợp kẹo lại. Tắt bếp, để hỗn hợp ấm, thoa lên vùng da nách, miết nhẹ rồi giật ngược với chiều lông mọc.

Sau đó, rửa lại với nước ấm và lau khô nách.

Phương pháp trị thâm nách

Khi bạn cạo hay nhổ lông nách thường xuyên, nách sẽ bị thâm đen và sần sùi. Để tránh điều này, chúng ta cần chú ý những vấn đề sau:

- Hạn chế nhổ hoặc cạo

- Nếu có nhổ nên nhổ sau khi tắm vì lúc này lỗ chân lông nở ra và sợi lông được loại bỏ dễ dàng hơn.

- Hàng tuần, nên chà nách bằng chanh tươi để nách được sáng màu và loại bỏ vết thâm

- Tránh mặc áo bó sát, làm bằng các chất liệu gây bí da.

- Dùng sản phẩm khử mùi uy tín, chất lượng và có xuất xứ rõ ràng để tránh làm tổn thương vùng da nhạy cảm này.

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