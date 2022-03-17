Loại cây rẻ bèo nhưng lại có tác dụng làm đẹp thần kì, chị em đã biết chưa?

Loại cây này cung cấp các đặc tính chống lại sự lão hóa da, bởi vì không giống như các sản phẩm tự nhiên khác, các chất có trong nha đam thâm nhập vào những lớp sâu nhất, cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng và vitamin cần thiết để ngăn ngừa tình trạng khô da và hình thành các nếp nhăn sớm.

Nha đam cung cấp những lợi ích to lớn cho da vì nó chứa các chất nhầy và quercetin giúp tái tạo các tế bào bị tổn thương. Tương tự, nó có polysaccharid và các hormone thực vật chịu trách nhiệm cho việc kích thích và hydrat hóa các tế bào.

Sản phẩm tự nhiên này có đặc tính kích thích sản xuất collagen, một chất quan trọng để duy trì độ đàn hồi của da. Bằng cách này, nếu sử dụng nha đam thường xuyên có thể làm giảm và loại bỏ các nếp nhăn ở mắt, trên trán hoặc khóe miệng.

Ngoài ra, các thành phần chống oxy hóa cho phép da chống lại hoạt động của các gốc tự do, nguyên nhân chủ yếu gây ra lão hóa da. Nha đam là sản phẩm hoàn hảo để kích thích, tăng sản xuất collagen và elastin trong lớp hạ bì, giúp da luôn trẻ và khỏe mạnh.

Ảnh minh họa

Nha đam rất giàu vitamin và khoáng chất như vitamin A, B, C và E, canxi, magiê, kali, selen và kẽm, tất cả đều quan trọng đối với làn da. Nó cũng có mannose phosphate, chất hoạt động trên sự phát triển của mô, mang lại tác dụng chữa bệnh.

Sử dụng nha đam rất dễ dàng. Thoa một ít gel nha đam ở những nơi có nếp nhăn, chẳng hạn như ở mắt, xung quanh môi hoặc trên trán và massage nhẹ nhàng. Để như vậy trong vòng 5 đến 10 phút sau đó rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Một trong những lợi ích khác của nha đam là làm sạch các lớp sâu bên trong da. Nha đam hoạt động như một chất tẩy tế bào chết, vì ngoài việc giữ ẩm cho da, nó cung cấp oxy (thành phần quan trọng để duy trì sức mạnh của các tế bào sâu bên trong da.

Vì vậy, chúng ta nên trồng một cây nha đam tại nhà để làm các loại mặt nạ cải thiện làn da. Dưới đây là một số loại mặt nạ chúng ta có thể làm tại nhà:

Ảnh minh họa

- Mặt nạ giảm nếp nhăn: Để làm loại mặt nạ này, ngoài nha đam cần có dưa chuột, mật ong và sữa. Tất cả các thành phần phải được trộn đều cho đến khi chúng hòa lẫn vào nhau. Đắp lên mặt trong khoảng thời gian 30 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

- Mặt nạ nha đam cho da khô: Nha đam là một sản phẩm tuyệt vời cho da khô, đặc biệt là mặt nạ nha đam với dầu ô liu. Đắp mặt nạ và để trong 20 phút. Sau khi rửa mặt, tác dụng dưỡng ẩm sẽ được thể hiện rõ.

- Mặt nạ nha đam tẩy tế bào chết: Để tẩy tế bào chết trên da mặt, chúng ta chỉ cần trộn một ít nha đam với đường. Bạn có thể thêm một thìa nước cốt chanh để giảm dầu thừa trên da. Đắp mặt nạ trong 10 phút rồi rửa mặt lại với nước.

- Mặt nạ lô hội và chanh: Để điều trị mụn và loại bỏ các tạp chất cũng như các nếp nhăn. Sự kết hợp giữa chanh và lô hội giúp làm giảm vết thâm, mụn và làm đều màu da. Chanh rất giàu vitamin C, một chất cơ bản để ngăn ngừa nếp nhăn trên da mặt và nuôi dưỡng lớp hạ bì. Chỉ cần lấy phần thịt của cây nha đam và trộn với nước cốt chanh rồi thoa hỗn hợp này lên mặt và để khoảng 20 phút sau đó làm sạch bằng nước ấm.

Tuy nhiên, các biện pháp làm đẹp này phải đi kèm với việc ăn các thực phẩm giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và bổ sung đủ nước hàng ngày, tránh thay đổi cân nặng đột ngột làm mất độ đàn hồi của da. Điều quan trọng nữa là phải bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời bằng cách sử dụng các loại kem chống nắng có chỉ số SPF cao.