Loại bỏ lông cơ thể dễ dàng với nhiều phương pháp, nhưng đâu mới là cách phù hợp cho bạn?

Bạn thậm chí có thể đang nghĩ đến các phương pháp loại bỏ vĩnh viễn lông để bạn có ít việc phải làm hơn vào buổi sáng như phải cạo lông trước khi tiến hành các bước dưỡng da tiếp theo. Bạn có nhiều sự lựa chọn, vì vậy bạn có thể thử nhiều cách khác nhau để làm cho làn da của mình trở nên mịn màng hơn.

Bạn thậm chí có thể đang nghĩ đến các phương pháp loại bỏ vĩnh viễn lông để bạn có ít việc phải làm hơn vào buổi sáng như phải cạo lông trước khi tiến hành các bước dưỡng da tiếp theo. Bạn có nhiều sự lựa chọn, vì vậy bạn có thể thử nhiều cách khác nhau để làm cho làn da của mình trở nên mịn màng hơn. Nhổ bằng nhíp Ảnh minh họa Cách làm: Bạn dùng nhíp nhổ từng sợi lông riêng lẻ.

Lời khuyên: Làm sạch nhíp bằng cồn trước và sau mỗi lần sử dụng để giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Các tác dụng phụ có thể xảy ra: Nếu lông gãy rụng, lông có thể mọc lại dưới da, gây ra hiện tượng lông mọc ngược.

Cạo lông

Ảnh minh họa

Cách làm: Sử dụng dao cạo hoặc máy cạo lông điện, bạn sẽ cắt được lông rất sát da. Bác sĩ da liễu David Pariser cho biết: "Có một lầm tưởng phổ biến rằng cạo lông khiến lông mọc trở lại thô hơn. Nhưng điều đó không đúng. Một sợi lông không cạo có phần đầu thuôn và mềm. Khi cạo, bạn cạo phần đầu mềm nên cảm giác thô hơn."

Lời khuyên: Nếu bạn sử dụng dao cạo hoặc lưỡi dao dùng một lần, hãy làm ướt da và sử dụng thêm xà phòng hoặc kem cạo râu. Cạo theo chiều lông mọc. Thay dao cạo thường xuyên đế ử dụng an toàn hơn. Tốt nhất cho: Nó hoạt động ở mọi vùng da. Giúp giảm lông mọc trong bao lâu: 1-3 ngày Tác dụng phụ có thể xảy ra: Lông mọc ngược, đặc biệt là ở vùng bikini

Waxing Ảnh minh họa Cách làm: Chuyên viên thẩm mỹ phết sáp dính lên da của bạn, sau đó dùng dải vải che phủ. Khi sáp khô, các dải này nhanh chóng được kéo ra, cuốn theo lông. Một số loại sáp có thể được kéo ra mà không cần dải vải. Ảnh minh họa Tốt nhất cho: Bất cứ nơi nào trên cơ thể, bao gồm mặt, nách, chân và vùng bikini Giúp giảm lông mọc trong bao lâu: 3-6 tuần Các tác dụng phụ có thể xảy ra: Đỏ và nổi da gà. Bạn cũng có thể bị nhiễm trùng quanh nang lông. Lời khuyên: Lông phải dài ít nhất 0.5 đến 1cm để sáp vào nếp. Vì vậy, hãy để lông mọc trong vài tuần trước khi tẩy lông.

Laser / ánh sáng xung Ảnh minh họa Cách thức hoạt động: Kỹ thuật viên phá hủy rễ lông bằng chùm ánh sáng mạnh. Bác sĩ da liễu Cameron Rokhsar cho biết: "Tẩy lông bằng laser thực sự là cách hiệu quả nhất để giảm lông lâu dài. Nó là liệu pháp triệt lông vĩnh viễn." Tốt nhất cho: Laser và IPL (ánh sáng xung cường độ cao) hoạt động ở mọi nơi trên cơ thể. Nó tốt nhất cho phụ nữ có lông sẫm màu và làn da sáng. Nó sẽ không hiệu quả với lông trắng và cũng không hiệu quả với lông vàng. Giúp giảm lông mọc trong bao lâu: Có thể mất từ ​​6-12 lần điều trị để thấy kết quả. Bạn có thể phải quay lại 6-12 tháng một lần để kiểm tra lại. Các tác dụng phụ có thể xảy ra: Sưng tấy hoặc mẩn đỏ. Vì cũng có khả năng bị bỏng và để lại sẹo, nên tốt nhất bạn nên điều trị bằng laser ở nơi có bác sĩ chuyên nghiệp. Điện phân Ảnh minh họa Cách thức hoạt động: Chuyên gia đã qua đào tạo đưa một mũi kim siêu nhỏ vào bên trong từng nang lông để tiêu diệt tận gốc bằng dòng điện. Tốt nhất cho: Vì mất nhiều thời gian, nên tốt nhất cho những vùng nhỏ như môi trên hoặc cằm. Những phụ nữ có mái lông trắng hoặc vàng không thể dùng laser hoặc IPL có thể thấy kết quả từ điện phân. Giúp giảm lông mọc trong bao lâu: Bạn có thể sẽ cần điều trị 1-2 tuần một lần cho đến khi lông rụng gần hết. Các tác dụng phụ có thể xảy ra: Đỏ, sưng và sẹo Kem tẩy lông Ảnh minh họa Cách làm: Các loại kem hoặc thuốc làm rụng lông hòa tan các protein tạo nên lông. Tốt nhất cho: Chân, nách và vùng bikini. Có những công thức đặc biệt dành cho da mặt, nhưng chúng đôi khi không hiệu quả với lông thô, cứng. Giúp giảm lông mọc trong bao lâu: Vài ngày đến vài tuần. Các tác dụng phụ có thể xảy ra: Chúng hoạt động bằng cách làm tan các sợi lông. Nhưng chúng cũng có thể làm rát da nếu bạn để kem quá lâu trên da hoặc da bạn quá nhạy cảm. Để tránh các sự cố, hãy làm theo chỉ dẫn một cách cẩn thận. Kem theo toa Ảnh minh họa Cách hoạt động: Ví dụ như kem Vaniqa là loại kem bạn thoa hàng ngày. Nó không loại bỏ lông, nhưng nó làm chậm tốc độ phát triển của chúng và làm cho chúng trở nên mịn và mềm hơn. Tốt nhất cho: Nó thường được sử dụng cùng với tia laser hoặc cạo lông, bác sĩ Rokhsar nói. "Nó giúp bạn có thêm một chút thời gian giảm độ lông mọc giữa các lần điều trị."