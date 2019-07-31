Làm sao để tăng cân? Bí quyết tăng cân hiệu quả tại nhà

Có nhiều cách giúp bạn tăng cân rất phổ biến rộng rãi trên báo chí và trên Internet, nhưng các bạn nên tìm kiếm những cách tăng cân lành mạnh, thay vì tăng cân do tăng mỡ. Nếu bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh với những đường cong gợi cảm, đây là một cách tăng cân nhanh cho nữ mà bạn nên tham khảo.

Khi nói đến việc tăng cân , nó đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và quyết tâm thực hiện như trong quá trình giảm cân. Và nếu bạn đang cân nhắc Làm sao để tăng cân ? Cách tăng cân tự nhiên? Đâu là cách tăng cân nhanh trong 1 tuần thì không nên bỏ qua những cách tăng cân đơn giản, khoa học và đảm bảo sức khỏe cực hữu ích dưới đây.

Tương tự với một kế hoạch giảm cân, hãy lập kế hoạch tăng cân thật cụ thể và rõ ràng. Thông thường, khi lập kế hoạch tăng cân, sẽ lên danh sách bao gồm các thực phẩm bạn nên ăn, cân đối các loại thực phẩm, bạn muốn tăng bao nhiêu cơ bắp, loại bài tập thể dục nào để đạt được mục tiêu, thời gian thực hiện kế hoạch tăng cân trong bao lâu và danh sách các loại thực phẩm chức năng giúp tăng cân bạn có thể sử dụng để hỗ trợ chế độ ăn uống hàng ngày.

Kiên trì thực hiện đúng theo kế hoạch tăng cân đề ra là điều trọng yếu bạn cần phải làm nếu muốn tăng cân nhanh và đơn giản.

Ăn nhiều hơn nếu muốn tìm cách tăng cân tự nhiên

Có một quy tắc rất đơn giản của cách tăng cân nhanh không dùng thuốc là nạp nhiều calo hơn mức đốt cháy hàng ngày.



Làm sao để tăng cân? Hãy ăn nhiều thức ăn hơn

Trung bình, một người phụ nữ thực hiện các hoạt động thể chất nhẹ sẽ đốt cháy khoảng 1900 calo mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng calo tiêu hao này khác nhau tùy cơ địa, thể trạng, nghề nghiệp mỗi người, bạn cần tính toán một con số chính xác hơn cho chính mình.

Sau khi tính toán số lượng calo cơ thể tiêu thụ hàng ngày bạn sẽ dễ dàng đưa ra lượng calo nạp dư vào cơ thể và lập chế độ ăn uống phù hợp. Bạn nên đặt mục tiêu nạp dư ít nhất 500 calo để thực hiện kế hoạch tăng cân sớm có hiệu quả.

Cách tăng cân đơn giản với phương pháp ăn nhiều bữa hơn

Cả chất lượng và số lượng thực phẩm ăn vào đều đóng vai trò quyết định trong việc tăng cân cho phụ nữ. Bạn nên kết hợp cả việc ăn nhiều thực phẩm trong một bữa ăn với tăng số lượng bữa ăn mỗi ngày. Ngoài việc có ba bữa ăn lớn, hãy ăn thêm 2-3 bữa ăn nhẹ giữa buổi.

Lên danh sách các thực phẩm tốt cho sức khỏe

Cách tăng cân đơn giản nhất chính là ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo chuyển hóa và protein lành mạnh trong chế độ ăn uống.



Bổ sung chế độ ăn uống các loại thực phẩm giúp bạn tăng cân hiệu quả nhất

Bổ sung các loại thực phẩm giàu calo, protein và chất béo tốt là phô mai, thịt, trứng, thịt gà, trái cây khô, các loại hạt, đậu, sữa đậu nành, các loại ngũ cốc nguyên hạt, rau củ có nhiều tinh bột, đậu và các sản phẩm sữa khác.

Để tăng cân khỏe mạnh bạn cũng cần kiềm chế, không sử dụng các loại thực phẩm như đồ ăn sẵn, chiên xào nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên, khoai lang chiên, kẹo, bánh ngọt, ... Chúng ta đều biết rằng đó đều là những thực phẩm rất hấp dẫn nhưng chúng chứa nhiều chất béo không lành mạnh, không phù hợp với sức khỏe ở mọi khía cạnh, khiến bạn dễ gặp phải các vấn đề sức khỏe khác nhau.

Bổ sung các loại đồ uống bổ dưỡng

Nước uống giàu năng lượng cũng rất có ích khi các bạn đang tìm cách tăng cân nhanh cho nữ. Do đó, nên uống nhiều nước ép trái cây, sữa lắc, sinh tố và các loại nước tăng lực khác. Quan trọng nhất là uống nhiều nước để giữ cho cơ thể tràn đầy năng lượng và đủ nước.



Bật mí cách tăng cân nhanh không dùng thuốc với các loại nước giàu calo

Nhưng, hãy nhớ chỉ chọn những đồ uống có lượng calo tốt cho sức khỏe. Tránh đồ uống như nước trái cây đóng hộp, cocacola, cà phê,.. vì tuy chúng có hàm lượng calo cao nhưng lại chứa nhiều chất béo không lành mạnh, nhiều đường và chất bảo quản.

Chọn bài tập thể dục vừa phải

Nếu nghĩ rằng tập thể dục chỉ dành cho những người mong muốn giảm cân thì bạn đã sai bởi một phần quan trọng của chương trình tăng cân là tập thể dục, giúp chuyển hóa phần protein dư thừa vào việc phát triển cơ bắp, tăng cân cơ. Bên cạnh đó, tập thể dục sẽ kích thích tiêu hóa và tăng cảm giác thèm ăn.

Tuy nhiên, bạn phải chọn đúng bài tập. Các bài tập tăng cân chủ yếu là những bài tập liên quan đến việc tăng khối lượng cơ bắp như các bài tập tổng hợp dips, squats, chống đẩy, .... cho phép giải phóng các hormone cơ bắp phát triển như IGF-1, testosterone và HGH hoặc hormone tăng trưởng của con người.



Giới thiệu cách tăng cân nhanh không dùng thuốc kết hợp tập thể dục điều độ

Các bạn có thể cân nhắc đến việc tập thể hình, tập gym ở các phòng tập vì chúng cũng phát triển cơ bắp hiệu quả. Thực hiện các bài tập có cường độ vừa phải mang lại vẻ săn chắc cho cơ thể. Nó sẽ phát huy nhiều ích lợi hơn khi bạn tập dưới sự giám sát của một chuyên gia.

Một lưu ý nhỏ là nên tập điều độ, cường độ tập vừa phải, không nên tập quá sức khiến tiêu hao hết mức năng lượng dư thừa bạn đang cố gắng nạp vào.

Không thức khuya

Hãy chắc chắn rằng bạn không thức khuya. Ngủ đủ giấc đóng vai trò quan trọng khi bạn muốn tăng cân.

Ngủ ít nhất 8 giờ mỗi ngày tạo điều kiện cho các hormone kích thích phát triển cơ bắp được giải phóng nhiều khi bạn đang ngủ. Do đó, hãy đảm bảo cơ thể ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày để có sự nghỉ ngơi và tăng cường cơ bắp, sức khỏe hợp lý.

Giữ tinh thần luôn ổn định, tích cực và thoải mái

Ngoài chế độ ăn uống và tập luyện tốt, điều quan trọng nhất để tăng cân là có một tinh thần thoải mái, tích cực phù hợp.

Nhiều bạn mắc sai lầm khi quá mong đợi kết quả tăng cân trong thời gian ngắn, thậm chí là mong tăng cân chỉ qua mấy đêm và hậu quả là mất kiên nhẫn, chán nản và từ bỏ kế hoạch tăng cân đã lên từ trước. Do đó, hãy có một thái độ tích cực trong suốt quá trình tăng cân để có được kết quả mong muốn.

Hướng dẫn cách tăng cân nhanh trong 1 tuần



Thực đơn tăng cân đơn giản trong 1 tuần

Nếu bạn muốn tăng cân nhanh trong 1 tuần, có thể tham khảo Thực đơn tăng cân đơn giản giúp bạn tăng cân đơn giản như sau:

Bữa sáng:

- 1 cốc sinh tố chuối hạnh nhân

- 1/2 cốc sữa ít béo

- 1 bánh mì kẹp thịt

- 1 hộp sữa chua

Bữa ăn nhẹ buổi sáng:

- 1 cốc sinh tố hoa quả

- 5-10 bánh quy

Bữa trưa:

- 100g ức gà

- 1 salad rau củ quả kèm sốt

- 1 bát canh nấm

- 2-3 bát cơm

- 1 quả bơ tươi trộn sữa

- 1 hộp sữa chua

Bữa nhẹ buổi chiều:

- 1 quả cam/sinh tố dâu

- 1 thanh phô mai giàu can xi

Bữa tối:

- 4 lát cá hồi hấp hoặc nướng

- 1 đĩa mì Ý kèm sốt

- 1 bát canh rau cải luộc

- 1 sinh tố hoa quả

- 1 hộp sữa chua

Bữa nhẹ buổi tối:

- 1 quả táo

- 1 cốc sữa nóng

Bên cạnh thực hiện đơn tăng cân trên, kết hợp thêm với việc tập các bài tập cardio hoặc yoga nhẹ nhàng, đơn giản nhất là đi bộ hàng ngày 20-30 phút giúp tăng cường sức khỏe, phát triển cơ bắp và kích thích hệ tiêu hóa, giúp hấp thụ thức ăn và ăn ngon miệng hơn.

Hướng dẫn cách tăng cân dân gian



Mách bạn cách tăng cân dân gian với cỏ máu và cỏ cam quýt khô

Một số cách tăng cân dân gian dựa vào những bài thuốc từ cây cỏ quen thuộc, lành tính như là:

Mách bạn cách tăng cân dân gian với cỏ máu

Cây cỏ máu bổ huyết, có tính kích thích tiêu hóa, tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng, uống hàng ngày giúp ăn ngon miệng, tăng cân đơn giản, dễ làm tại nhà.

Các bạn hàng ngày đun 50g cỏ máu với 1,5l nước, đun cạn còn 1l nước thì tắt bếp, để nguội thì uống hàng ngày.

Có thể sắc cùng với hoa cúc La Mã, cam thảo uống cùng tăng hiệu quả.

Cách tăng cân dân gian với vỏ cam quýt sấy khô

Vỏ cam quýt sấy khô kích thích hệ tiêu hóa và tăng cảm giác thèm ăn, còn giúp chữa bệnh khó tiêu, đầy hơi và có tác dụng nhuận tràng rất tốt.

Các bạn chỉ cần phơi khô vỏ cam quýt sấy khô, mỗi lần dùng thì lấy khoảng 20-30g sắc, đợi khi nước sôi thì tắt bếp, để nguội rồi uống dần.

Lên kế hoạch về một chế độ ăn uống và tập luyện điều độ, kiên trì thực hiện chính là chìa khóa để có một sức khỏe tốt và cơ thể khỏe mạnh. Hãy ghi nhớ những điểm này và kiên nhẫn theo cách tăng cân nhanh cho nữ một cách lành mạnh nhất. Chúc các bạn thành công.