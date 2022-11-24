Làm dịu chứng nổi mề đay ngay lập tức với 3 cách đơn giản dành cho bạn

Nguyên nhân có thể do nhiều yếu tố. Dị ứng với thực phẩm, chất gây dị ứng trong không khí, sản phẩm, thuốc men, căng thẳng, rối loạn tự miễn dịch, nhiễm trùng, ký sinh trùng, bệnh rosacea, nhiệt, đổ mồ hôi, ánh nắng mặt trời và hơn thế nữa. Dưới đây là một số cách bạn có thể thử để gia giảm ảnh hưởng của chứng nổi mề đay ngứa ngáy.

Những nốt mụn đỏ rộp không chỉ trông thô kệch mà còn có thể gây cảm giác nóng kèm theo ngứa.

Kem dưỡng da có calamine dường như là giải pháp cho hầu hết các vấn đề về da phổ biến mà bạn có thể gặp phải như ngứa ngáy, phát ban, kích ứng, v.v. Kem dưỡng da chứa calamine thường có dạng nước, dạng bột và màu hồng, có thể làm dịu các vết phát ban và giảm ngứa nhanh chóng.

Tuy nhiên nó có thể làm ố quần áo trắng, vì vậy hãy cẩn thận. Calamine có oxit kẽm và kẽm cacbonat chống ngứa, khử trùng và làm dịu, do đó nó sẽ giúp bạn không gãi, cho phép histamine trong da biến mất nhanh hơn vì gãi làm tăng histamine và cảm giác ngứa.

Đắp gạc lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn chưa sẵn sàng uống thuốc hay sử dụng các sản phẩm bôi tại chỗ, bạn có thể tìm đến miếng gạc lạnh để thoa lên vùng da bị nổi mẩn. Nó cũng sẽ giúp làm giảm cơn ngứa ngáy. Hãy thử chườm lạnh các vết sưng ngứa của bạn, nó có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu.

Sử dụng rau má

Ảnh minh họa: Internet

Rau má với tên khoa học là Centella Asiatica, thường được gọi là Cica có đặc tính làm dịu da, nó có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong tích tắc. Centella asiatica có khả năng chống viêm, làm giảm các nguyên nhân gây ngứa do viêm. Đơn giản chỉ cần đắp hoặc thoa một ít bả rau má như mặt nạ trên da và chờ kết quả giảm ngứa tuyệt vời từ nó.

Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, khi bị nổi mề đay, bạn sẽ được kiểm tra bất kỳ ký sinh trùng nào trong bụng, bất kỳ bệnh nhiễm trùng hiện có hoặc bất kỳ loại thuốc hoặc thực phẩm hoặc sản phẩm nào có thể gây ra chứng ngứa này. Một số loại thuốc như ibuprofen hoặc men tiêu hóa sẽ làm bùng phát bệnh mề đay vô căn, vì vậy dù sao chúng cũng cần được loại bỏ để giữu an toàn cho bạn.

Giữ da đủ nước vì tình trạng khô cũng làm trầm trọng thêm tình trạng nổi mề đay. Trong một số trường hợp, bạn sẽ được bác sĩ cho thuốc kháng histamine, kem dưỡng da có tinh dầu bạc hà làm mát, lô hội và kem có calamine để làm dịu cơn ngứa tức thì và sẽ được yêu cầu không gãi. Bạn càng gãi thì histamine càng tiết ra nhiều hơn nên sẽ càng ngứa.

Theo Femina