Làm đẹp với dầu ô liu - Da xấu cỡ nào cũng trở nên mịn màng tràn đầy sức sống

Bạn hãy kết hợp chanh với dầu oliu, hỗn hợp này giống như một loại sữa tắm làm trắng da hiệu quả. Nếu như dầu ô liu chứa nhiều dưỡng chất giúp chống lão hóa da, cung cấp độ ẩm cần thiết thì chanh lại có khả năng tẩy trắng và tẩy tế bào chết rất cao nhờ tính axít nhẹ, cùng lượng vitamin C dồi dào, giúp da mịn màng hơn. Do đó, cách tắm trắng bằng dầu ô liu với chanh là một trong những cách mà chị em nên áp dụng thường xuyên, vừa ngăn ngừa và chống lại các dấu liệu lão hóa từ bên trong, đồng thời mang lại một làn da trắng mịn không tì vết.

Dầu oliu được chiết xuất từ trái oliu tươi một loại quả đặc trưng của vùng Địa Trung Hải. Không chỉ tốt cho sức khỏe mà loại dầu này còn có ứng dụng lớn trong việc làm đẹp vì chứa nhiều các dưỡng chất tốt như Vitamin E, A và các khoáng chất giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giảm nếp nhăn cũng như cung cấp ẩm cho làn da. Hơn nữa, chất chống oxy hóa trong dầu ô liu cũng rất dồi dào, đặc biệt là lượng polyphenol giúp cải thiện tình trạng dầu nhờn, đồng thời tái tạo và dưỡng ẩm làn da hoàn hảo, giúp kiểm soát sự phát triển của mụn, từ đó ngăn ngừa sự lây lan sang những vùng da bên cạnh. Do đó, làm đẹp với dầu ô liu được xem là bí quyết giữ gìn tuổi xuân cho chị em, không còn phải lo lắng về thời gian và tuổi tác.

Bạn vắt chanh lấy nước, dưa leo xay nhuyễn ép lấy nước, sau đó cho vào một cái chén sạch cùng với dầu ô liu và trộn thật đều với nhau. Tắm sạch sẽ với sữa tắm xong thì bạn dùng hỗn hợp này thoa lên toàn bộ cơ thể, để khoảng 10 – 15 phút thì tắm sạch lại với nước mát. Thực hiện mỗi tuần 1 lần để có kết quả như ý.

Cách làm đẹp với dầu oliu và mật ong

Dầu ô liu và mật ong là công thức trị nám, làm đẹp da hiệu quả dành cho các chị em ở tuổi 35. Không quá cầu kỳ phức tạp, chỉ cần kiên trì áp dụng 2-3 tuần, làn da sẽ được tái tạo giúp chị em trẻ ra trông thấy. Hỗn hợp này cung cấp một lượng ẩm dồi da, giúp da căng mịn, hơn nữa lại chứa lượng chất chống oxy hóa, giúp đẩy lùi quá trình lão hóa hiệu quả.

Dầu oliu và mật ong dưỡng da trắng hồng từ bên trong

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả dưỡng da tốt nhất từ công thức này thì các chị em cần phải kỹ càng trong việc lựa chọn nguyên liệu. Đối với dầu ô liu thì bạn nên chọn loại dầu ô liu Extra Virgin siêu nguyên chất nhập khẩu từ Tây Ban Nha để đảm bảo an toàn cho làn da. Còn mật ong nên chọn loại nguyên chất, độ đặc quánh và kết dính cao, có mùi thơm, màu vàng trắng hoặc hồng nhạt để không làm hưởng đến quá trình làm đẹp cho da.

Sau khi chọn mua được nguyên liệu đảm bảo chất lượng thì bạn hãy bắt tay ngay vào công cuộc dưỡng da.

Lấy lượng dầu ô liu vừa đủ đun nóng ở nhiệt độ khoảng 37 độ C, sau đó để nguội rồi cho mật ong vào trộn đều. Vệ sinh da mặt bằng nước ấm rồi dùng tấm gạc hoặc mặt nạ ngâm vào hỗn hợp vừa thu được, đắp lên mặt. Thư giãn trong vòng 20 phút cho các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong, cuối cùng rửa sạch bằng nước ấm, rồi rửa lại một lần nữa bằng nước mát. Đây là hỗn hợp mặt nạ dưỡng da giúp chống lão hóa da hiệu quả, làm mềm mịn da, đặc biệt là thích hợp cho da khô vào mùa đông.

Làm đẹp với dầu oliu và sữa chua

Đắp mặt nạ dầu oliu với sữa chua là giải pháp hứa hẹn giúp làn da “lột xác” hiệu quả trong vòng 1 tuần. Bởi dầu ô liu có khả năng dưỡng ẩm cho da, nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong, ngăn chặn quá trình lão hóa hiệu quả. Trong khi đó, sữa chua là một nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời, giúp làm sạch lỗ chân lông, làm mờ nám, tàn nhang, cung cấp dưỡng chất giúp da trắng hồng tự nhiên. Chính vì vậy, sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu này sẽ đem đến công thức làm đẹp da an toàn và hiệu quả, sớm giúp chị em trẻ đẹp như tuổi đôi mươi.

Dầu oliu và sữa chua rất thích hợp để dưỡng da khô

Nguyên liệu:

1 thìa cà phê sữa chua không đường.

1 thìa cà phê dầu Oliu nguyên chất.

Cách thực hiện:

Trộn đều hai nguyên liệu lại với nhau. Sau đó, bạn rửa mặt thật sạch với nước ẩm để lỗ chân lông mở ra. Tiếp theo đắp hỗn hợp lên mặt kết hợp với massage nhẹ nhàng khoảng 3 phút. Nằm thư giãn 20 phút rồi rửa lại với nước ấm, rửa thêm 1 lần nữa với nước lạnh để se khít lỗ chân lông. Thực hiện đều đặn từ 2 -3 lần/tuần kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, làn da sẽ được chăm sóc cả bên trong lẫn bên ngoài, sớm đẹp như mong muốn.

Làm đẹp với dầu oliu và lòng trắng trứng

Làn da bị thời gian tàn phá, lão hóa và xuất hiện những nếp nhăn ở trán, khóe mắt, khóe miệng... thì mặt nạ dầu ô liu và lòng trắng trứng gà sẽ là giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng này. Dầu ô liu sẽ kích thích và chữa lành các tổn thương trên da, còn lòng đỏ trứng gà giàu protein, vitamin A, vitamin B2, vitamin B3, kẽm… giúp nuôi dưỡng các tế bào da, thúc đẩy độ đàn hồi, làm da căng mịn, tươi trẻ đầy sức sống.

Hỗn hợp dầu ô liu và lòng trắng trứng gà ngăn ngừa lão hóa cho làn da

Nguyên liệu:

1 muỗng dầu oliu.

1 lòng trắng trứng.

1/2 quả chuối chín (có thể hoặc không).

Cách thực hiện:

Trộn dầu ô liu và lòng trắng trứng gà vào một cái bát đến khi mịn đều. Sau đó cho thêm chuối. Vì chứa nhiều vitamin E và chất chống oxy hóa nên chuối giúp ngăn ngừa lão hóa sớm rất hiệu quả. Sau khi vệ sinh da mặt sạch sẽ, xông hơi cho lỗ chân lông nở ra, bạn hãy thoa đều hỗn hợp lên khuôn mặt, để trong khoảng 10-15 phút. Sau đó rửa mặt bằng nước ấm, rửa lại một lần nữa bằng nước lạnh để làm se khít lỗ chân lông.

Bên cạnh những cách làm đẹp với dầu oliu, các chị em cũng cần xây dựng cho mình một chế độ dinh dưỡng hợp lý, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, trẻ đẹp từ sâu bên trong. Đây là cách làm đẹp da an toàn và rất có lợi cho sức khỏe.

Do đó, hàng ngày bạn hãy bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin C, A, E như cà rốt, dưa hấu, đu đủ, cà chua, cam, quýt… giúp làn da khỏe mạnh nhờ khả năng duy trì ổn định cấu trúc cơ bản của làn da và hỗ trợ quá trình sản xuất collagen. Đồng thời bổ sung axit béo Omega-3, giúp chống viêm, cho bạn một làn da khỏe đẹp, đẩy nhanh quá trình hấp thu vitamin, ngăn ngừa hiện tượng mất nước giữa các lớp da, giúp da luôn mềm mại, khỏe mạnh, hồng hào từ bên trong.

Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý để da khỏe đẹp từ bên trong

Đặc biệt, bạn luôn phải uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Bởi nước chiếm phần lớn tỷ lệ trong cơ thể. Khi thiếu nước không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ mà còn khiến làn da bạn luôn nhăn nheo, thiếu sức sống. Do đó, trong chế độ ăn uống hàng ngày, bạn cần uống đủ nước, giúp làn da thải các chất độc ra ngoài, luôn căng tràn sức sống và khỏe đẹp từ bên trong.

Qua đây có thể thấy làm đẹp với dầu ô liu khá đơn giản. Vì vậy, bạn hãy lựa chọn cho mình một công thức phù hợp với tính chất da, kiên trì áp dụng trong một thời gian và kết hợp thực hiện các nguyên tắc chăm sóc da đúng cách, chế độ dinh dưỡng khoa học, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trên làn da.