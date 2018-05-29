Lá ổi có tác dụng gì và cách làm đẹp tóc từ lá ổi

Lá ổi có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho làm đẹp tóc. Đừng bỏ qua bài này nếu bạn muốn tìm hiểu cách làm gội đầu bằng nước lá ổi nhé.
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Lá ổi nổi tiếng với khả năng chữa chảy máu răng và hôi miệng. Tuy nhiên, ngày hôm nay bạn sẽ còn biết được một lợi ích tuyệt vời khác nữa của lá ổi, đó chính là làm đẹp tóc.
Lợi ích của lá ổi
Lá ổi có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, trong đó phải kể đến khả năng ngăn ngừa rụng tóc, giảm cholesterol, giảm cân, điều trị tiểu đường, tiêu chảy và nhiều loại bệnh khác.
- Ngăn ngừa rụng tóc: Lá ổi giàu các chất chống oxy hóa đặc biệt là carotenoid và flavonoid. Chúng giúp kích thích tóc phát triển và ngăn chặn các biểu hiện sưng viêm gây rụng tóc.
- Giảm cân: Các thành phần tích cực trong lá ổi giúp hấp thụ bớt tinh bột đưa vào cơ thể. Cụ thể, lá ổi sẽ cản trở việc chuyển hóa tinh bột thành đường, nhờ đó, bạn sẽ không bị tăng cân đột ngột kể cả không kiêng khem gì cả.
- Có lợi cho những người bị tiểu đường: Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Yakult Central ở Nhật Bản, trà lá ổi có thể làm giảm glucose máu ở bệnh nhân tiểu đường một cách hiệu quả bằng cách giảm hoạt tính của men alpha-glucosidease. Hơn nữa, nó ngăn ngừa sự hấp thụ của sucrose và maltose, do đó làm giảm lượng đường trong máu. Thậm chí, uống trà lá ổi trong 12 tuần làm giảm lượng đường trong máu mà không làm tăng lượng insulin được sản xuất ra.
- Giảm cholesterol: Nghiên cứu đã chứng minh rằng uống trà lá ổi trong 3 tháng có thể giúp giảm LDL hoặc cholesterol xấu và chất béo trung tính mà không ảnh hưởng đến các cholesterol tốt. Bên cạnh đó, lá ổi cũng có thể xem là một loại thuốc bổ gan hiệu quả.
- Điều trị tiêu chảy và kiết lỵ: Lá ổi là phương thuốc thảo dược cho tiêu chảy và kiết lỵ. Để điều trị tiêu chảy, đun sôi 30 gram lá ổi với một ít bột gạo trong 1-2 ly nước và uống hỗn hợp này hai lần một ngày. Trong trường hợp bị kiết lỵ, cắt rễ và lá của cây ổi rồi đun sôi chúng trong 20 phút ở nhiệt độ 90 độ C. Lọc nước và uống cho đến khi khỏi bệnh.
- Hỗ trợ tiêu hóa: Trà lá ổi hỗ trợ tiêu hóa bằng cách kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa. Các tác nhân kháng khuẩn mạnh mẽ tiêu diệt vi khuẩn trong ruột và ngăn chặn sự gia tăng của các enzyme độc hại. Lá ổi đặc biệt có lợi trong trường hợp bị ngộ độc thực phẩm cũng như làm dịu cơn buồn nôn. Để giảm đau bụng, đun sôi 8 miếng lá ổi trong 1,5 lít nước và uống ba lần một ngày.
Cách làm đẹp tóc bằng lá ổi
Đối với làm đẹp tóc, lá ổi có chứa vitamin B2 giúp làm mượt tóc và kích thích tóc phát triển. Vitamin B2 rất cần thiết để sửa chữa các tế bào đã bị hư hỏng nên giúp tóc phục hồi nhanh chóng. Đấy là lý do tại sao hiện nay có khả nhiều sản phẩm chăm sóc tóc có sử dụng dưỡng chất từ lá ổi.
Nguyên liệu: 4 chén nước (1 lít) và 1 nhúm lá ổi.
Cách làm: Đun sôi nước rồi cho lá ổi vào. Tiếp tục đun chừng 10 phút. Sau đó, để nguội nước rồi nhẹ nhàng thấm nước lên tóc, từ chân đến ngọn. Cuối cùng, gội lại đầu là được.
Chúc bạn thành công với cách gội đầu bằng lá ổi này.