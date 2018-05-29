Lá ổi có tác dụng gì và cách làm đẹp tóc từ lá ổi

Lá ổi nổi tiếng với khả năng chữa chảy máu răng và hôi miệng. Tuy nhiên, ngày hôm nay bạn sẽ còn biết được một lợi ích tuyệt vời khác nữa của lá ổi, đó chính là làm đẹp tóc.

Lợi ích của lá ổi

Lợi ích của lá ổi. Ảnh minh họa: Internet.

Lá ổi có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, trong đó phải kể đến khả năng ngăn ngừa rụng tóc, giảm cholesterol, giảm cân, điều trị tiểu đường, tiêu chảy và nhiều loại bệnh khác.