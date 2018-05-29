Lá ổi có tác dụng gì và cách làm đẹp tóc từ lá ổi

Làm đẹp 29/05/2018 10:30

Lá ổi có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho làm đẹp tóc. Đừng bỏ qua bài này nếu bạn muốn tìm hiểu cách làm gội đầu bằng nước lá ổi nhé.

Lá ổi nổi tiếng với khả năng chữa chảy máu răng và hôi miệng. Tuy nhiên, ngày hôm nay bạn sẽ còn biết được một lợi ích tuyệt vời khác nữa của lá ổi, đó chính là làm đẹp tóc.

Lợi ích của lá ổi

Lợi ích của lá ổi
Lợi ích của lá ổi. Ảnh minh họa: Internet.

Lá ổi có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, trong đó phải kể đến khả năng ngăn ngừa rụng tóc, giảm cholesterol, giảm cân, điều trị tiểu đường, tiêu chảy và nhiều loại bệnh khác.

  • Ngăn ngừa rụng tóc: Lá ổi giàu các chất chống oxy hóa đặc biệt là carotenoid và flavonoid. Chúng giúp kích thích tóc phát triển và ngăn chặn các biểu hiện sưng viêm gây rụng tóc.
  • Giảm cân: Các thành phần tích cực trong lá ổi giúp hấp thụ bớt tinh bột đưa vào cơ thể. Cụ thể, lá ổi sẽ cản trở việc chuyển hóa tinh bột thành đường, nhờ đó, bạn sẽ không bị tăng cân đột ngột kể cả không kiêng khem gì cả.
  • Có lợi cho những người bị tiểu đường: Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Yakult Central ở Nhật Bản, trà lá ổi có thể làm giảm glucose máu ở bệnh nhân tiểu đường một cách hiệu quả bằng cách giảm hoạt tính của men alpha-glucosidease. Hơn nữa, nó ngăn ngừa sự hấp thụ của sucrose và maltose, do đó làm giảm lượng đường trong máu. Thậm chí, uống trà lá ổi trong 12 tuần làm giảm lượng đường trong máu mà không làm tăng lượng insulin được sản xuất ra.
Lá ổi giúp giảm cholesterol
Lá ổi giúp giảm cholesterol. Ảnh minh họa: Internet.
  • Giảm cholesterol: Nghiên cứu đã chứng minh rằng uống trà lá ổi trong 3 tháng có thể giúp giảm LDL hoặc cholesterol xấu và chất béo trung tính mà không ảnh hưởng đến các cholesterol tốt. Bên cạnh đó, lá ổi cũng có thể xem là một loại thuốc bổ gan hiệu quả.
  • Điều trị tiêu chảy và kiết lỵ: Lá ổi là phương thuốc thảo dược cho tiêu chảy và kiết lỵ. Để điều trị tiêu chảy, đun sôi 30 gram lá ổi với một ít bột gạo trong 1-2 ly nước và uống hỗn hợp này hai lần một ngày. Trong trường hợp bị kiết lỵ, cắt rễ và lá của cây ổi rồi đun sôi chúng trong 20 phút ở nhiệt độ 90 độ C. Lọc nước và uống cho đến khi khỏi bệnh.
  • Hỗ trợ tiêu hóa: Trà lá ổi hỗ trợ tiêu hóa bằng cách kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa. Các tác nhân kháng khuẩn mạnh mẽ tiêu diệt vi khuẩn trong ruột và ngăn chặn sự gia tăng của các enzyme độc hại. Lá ổi đặc biệt có lợi trong trường hợp bị ngộ độc thực phẩm cũng như làm dịu cơn buồn nôn. Để giảm đau bụng, đun sôi 8 miếng lá ổi trong 1,5 lít nước và uống ba lần một ngày.

Cách làm đẹp tóc bằng lá ổi

Cách làm đẹp tóc bằng lá ổi
Cách làm đẹp tóc bằng lá ổi. Ảnh minh họa: Internet.

Đối với làm đẹp tóc, lá ổi có chứa vitamin B2 giúp làm mượt tóc và kích thích tóc phát triển. Vitamin B2 rất cần thiết để sửa chữa các tế bào đã bị hư hỏng nên giúp tóc phục hồi nhanh chóng. Đấy là lý do tại sao hiện nay có khả nhiều sản phẩm chăm sóc tóc có sử dụng dưỡng chất từ lá ổi.

Nguyên liệu: 4 chén nước (1 lít) và 1 nhúm lá ổi.

Cách làm: Đun sôi nước rồi cho lá ổi vào. Tiếp tục đun chừng 10 phút. Sau đó, để nguội nước rồi nhẹ nhàng thấm nước lên tóc, từ chân đến ngọn. Cuối cùng, gội lại đầu là được.

Chúc bạn thành công với cách gội đầu bằng lá ổi này.

Tổng hợp các kiểu tóc đẹp nhất năm 2018 cho nữ

Tổng hợp các kiểu tóc đẹp nhất năm 2018 cho nữ

Những kiểu tóc đẹp nhất năm 2018 cho nữ này chắc chắn sẽ khiến bạn chỉ muốn lao ra một salon tóc gần nhà để đổi kiểu tóc ngay đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng của lá ổi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới