Kyo Authentic – Điểm đến cho những tín đồ yêu son môi chính hãng

Kyo Authentic mang đến đa dạng các sản phẩm làm đẹp từ son môi, mặt nạ, kem chống nắng, nước hoa chính hãng…

Kyo Authentic là thương hiệu bán son môi chính hãng được nhiều tín đồ làm đẹp tin tưởng lựa chọn. Không chỉ mang đến các sản phẩm son môi có nguồn gốc rõ ràng với giá thành hợp lý, Kyo Authentic còn mang đến nhiều sản phẩm chăm sóc da chất lượng. Sản phẩm đảm bảo Kyo Authentic mang đến đa dạng các sản phẩm làm đẹp từ son môi, mặt nạ, kem chống nắng, nước hoa chính hãng… các sản phẩm được nhập khẩu với nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Các dòng son môi chính hãng đến từ các thương hiệu đình đám như Gucci, M.A.C, Tomford, Dior… từ son môi cho đến các sản phẩm làm đẹp khác đều được Kyo chọn lọc, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi giới thiệu đến chị em.

Đặc biệt với các tín đồ yêu thích các dòng son chất lượng cao và các bản son limited chắc chắn sẽ hài long khi đến với Kyo. Các dòng son luôn được cập nhật mới nhất giúp chị em nhanh chóng sở hữu những thỏi son hợp trend yêu thích. Sự đa dạng các phân khúc son môi chính hãng giúp cho Kyo Authentic thu hút được nhiều đối tượng khách hàng quan tâm. Đến với Kyo, khách hàng không chỉ thoải mái mua sắm các sản phẩm làm đẹp chính hãng mà còn được trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời.



Chất lượng dịch vụ hoàn hảo Không chỉ giúp chị em tiếp cận với son môi chính hãng, Kyo Authentic còn mang đến dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng vượt trội. Khách hàng luôn được nhận hỗ trợ 24/7 để đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất. Bên cạnh đó chính sách đổi trả tại Kyo cũng mang đến sự hài lòng cho khách hàng, theo đó, Kyo cam kết: Chỉ bán hàng chính hãng, 100% sản phẩm chính hãng

Miễn phí ship cho đơn hàng từ 800.000đ

Chỉ cung cấp sản phẩm từ các thương hiệu uy tín trên thị trường

Hỗ trợ đổi trả sản phẩm trong 30 ngày

Hỗ trợ gửi quà tặng đến tận tay người nhận

Nhiều ưu đãi cho khách hàng thân thiết kết nối dài lâu

Giao hàng toàn quốc Bên cạnh đó, hình thức mua hàng đơn giản, nhanh chóng, giao diện web thân thiện cũng là điểm cộng của shop son môi này. Thêm vào đó Kyo cũng cho phép người mua hàng chủ động lựa chọn hình thức thanh toán với 2 lựa chọn: nhận hàng thanh toán COD và thanh toán chuyển khoản. KYO Authentic chuyên cung cấp các sản phẩm làm đẹp chính hãng tốt nhất từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, các sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn, giúp khách hàng an tâm mua sắm, làm đẹp. Email: kyoauthentic@gmail.com Website: https://kyo.vn

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