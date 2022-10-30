Kim Hiền 40 tuổi vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết, xinh đẹp ngang ngửa gái đôi mươi nhờ uống thứ nước bí mật này đây!

Làm đẹp 30/10/2022 12:47

Là nữ diễn viên được lòng khán giả Việt, Kim Hiền bất ngờ lùi về sau ánh hào quang để sang nước ngoài sinh sống cùng chồng con. Diễn viên Kim Hiền luôn được khen ngợi hết lời với làn da căng mịn, nhan sắc tươi trẻ dù không hề trang điểm.

Bén duyên với nghệ thuật từ năm 9 tuổi, diễn viên Kim Hiền trở thành khuôn mặt quen thuộc của khán giả Việt. Sở hữu tài năng diễn xuất, giọng nói truyền cảm và một gương mặt đẹp dịu dàng với từng đường nét nhẹ nhàng. Kim Hiền sau gần 2 thập kỷ làm nghệ thuật vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và năng lượng, thậm chí khi cô không trang điểm vẫn trở nên rạng rỡ hơn người nhờ nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai.

Kim Hiền 40 tuổi vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết, xinh đẹp ngang ngửa gái đôi mươi nhờ uống thứ nước bí mật này đây! - Ảnh 1

Mới đây, Kim Hiền vừa đăng tải những hình ảnh mới nhất của cô khi tậu nhà mới tại Mỹ, khoảnh khắc khoe khéo gương mặt không một chút son phấn ở tuổi 40, với vẻ đẹp tự nhiên và căng tràn sức sống gây bão mạng xã hội. Bên dưới bức ảnh, Kim Hiền nhận được vô số lời khen ngợi từ khán giả và những người yêu thương cô.

Kim Hiền 40 tuổi vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết, xinh đẹp ngang ngửa gái đôi mươi nhờ uống thứ nước bí mật này đây! - Ảnh 2

Bước sang tuổi 40, diễn viên phim Dốc tình không tránh được dấu vết thời gian. Làn da của cô bắt đầu xuất hiện các vết tàn nhang, nhưng vẫn trắng hồng và tràn đầy sức sống cũng như căng mịn hơn người.

Kim Hiền 40 tuổi vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết, xinh đẹp ngang ngửa gái đôi mươi nhờ uống thứ nước bí mật này đây! - Ảnh 3

Bà mẹ hai con được nhận xét ngày càng tươi trẻ và xinh đẹp với cuộc sống ấm êm trên đất Mỹ.

Kim Hiền 40 tuổi vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết, xinh đẹp ngang ngửa gái đôi mươi nhờ uống thứ nước bí mật này đây! - Ảnh 4

Vẻ đẹp căng tràn sức sống của nữ diễn viên luôn được nhiều người hâm mộ khen ngợi.

Kim Hiền 40 tuổi vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết, xinh đẹp ngang ngửa gái đôi mươi nhờ uống thứ nước bí mật này đây! - Ảnh 5

So với thời mới vào nghề, Kim Hiền không có quá sự khác biệt thậm chí cô còn được nhận xét ngày càng trẻ đẹp theo năm tháng.

Kim Hiền 40 tuổi vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết, xinh đẹp ngang ngửa gái đôi mươi nhờ uống thứ nước bí mật này đây! - Ảnh 6

Không như nhiều ngôi sao khác, Kim Hiền không ngại những dấu hiệu lão hóa nên thường để mặt mộc hoặc chỉ trang điểm nhẹ lúc ra đường. Cũng nhờ làn da tươi trẻ hơn độ tuổi nên Kim Hiền ít khi trang điểm đậm. Cô chỉ sử dụng son môi, kem chống nắng và có lúc để gương mặt không son phấn ra đường nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen có cánh từ người hâm mộ lẫn bạn bè đồng nghiệp.

Kim Hiền 40 tuổi vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết, xinh đẹp ngang ngửa gái đôi mươi nhờ uống thứ nước bí mật này đây! - Ảnh 7

Được biết, bí quyết làm đẹp của Kim Hiền chính là nhờ việc dưỡng làn da căng bóng bằng yến và mật ong. Yến giúp cô tăng sức đề kháng còn mật ong dùng làm mặt nạ hoặc pha nước uống. Đây được xem là hai loại thực phẩm gắn liền với bà mẹ hai con nhiều năm qua. Để có thể hoàn thiện vẻ đẹp bên ngoài lẫn tâm trí, Kim Hiền còn thực hành thiền, có lối sống tích cực và an lành để vẻ đẹp luôn tươi tắn. Bà mẹ hai con cũng thường xuyên tham gia các hoạt động giúp cơ thể bài tiết độc tố qua da như bơi lội, gym. Cô trở lại phòng tập khi con gái Yvona vào lớp một còn trước đó dành trọn thời gian chăm con.

Kim Hiền 40 tuổi vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết, xinh đẹp ngang ngửa gái đôi mươi nhờ uống thứ nước bí mật này đây! - Ảnh 8

Mỗi khi đi công việc hay đi làm cô nàng chiếc yến ra ly nhỏ để mang theo uống cả ngày.

Kim Hiền 40 tuổi vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết, xinh đẹp ngang ngửa gái đôi mươi nhờ uống thứ nước bí mật này đây! - Ảnh 9Kim Hiền 40 tuổi vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết, xinh đẹp ngang ngửa gái đôi mươi nhờ uống thứ nước bí mật này đây! - Ảnh 10

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