Khử mùi hiệu quả cho vùng da dưới cánh tay bằng những bí kíp 'nhỏ nhưng có võ' từ các bác sĩ da liễu hàng đầu

Đây là hướng dẫn nhanh về cách chăm sóc tốt nhất vùng nách của bạn trong mùa hè nóng nực này.

Với mùa xuân hay hè cận kề, bạn sẽ luôn muốn diện những chiếc áo và váy điệu đà xinh xắn. Nhưng vùng nách sẽ là khu vực luôn khiến bạn ái ngại nhất, vì vậy bạn cần có những cách chăm sóc đặc biệt để khử mùi và làm sáng vùng da này. Với sự thay đổi theo mùa, chúng ta thường linh hoạt với các thói quen làm đẹp của mình nhưng chúng ta nhận thấy rằng vùng nách cũng là một bộ phận trên cơ thể và chúng cũng cần được chăm sóc thêm. Chỉ sử dụng chất khử mùi dạng lăn sẽ không giúp ích được gì. Sau đây bài viết sẽ bật mí cho bạn những mẹo tốt nhất để chăm sóc vùng da dưới cánh tay của bạn. Từ tẩy da chết đến đắp mặt nạ, những mẹo này là cách tốt nhất để thể hiện tình yêu hơn với vùng da dưới cánh tay của bạn.

Những cách tốt nhất để chăm sóc vùng nách của bạn 1. Tẩy tế bào chết Ảnh minh họa Tẩy da chết là một nhu cầu của làn da. Cũng giống như da mặt và toàn thân, bạn nên tẩy tế bào chết cho vùng da dưới cánh tay mỗi tuần một lần. Nó không chỉ mang lại cảm giác tuyệt vời mà còn loại bỏ tế bào da chết và mang lại cảm giác sảng khoái.

Tẩy da chết giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và cho phép da thở. Chọn sản phẩm tẩy tế bào chết phù hợp với loại da của bạn. Bạn cũng có thể bắt đầu bằng sản phẩm tẩy da chết nhẹ nhàng làm từ nguyên liệu tự nhiên. 2. Sử dụng chất khử mùi một cách cẩn thận Ảnh minh họa Chất khử mùi có thể là nguyên nhân gây ra sắc tố dưới cánh tay vì một số chất khử mùi có công thức không phù hợp với loại da của bạn và gây cảm giác khắc nghiệt lên da. Cảm giác ngứa ngáy, khó chịu trên da, thậm chí có thể dẫn đến phát ban, khiến da bạn trở nên đen sạm hơn, vì vậy hãy cẩn thận với lăn khử mùi hay sản phẩm khử mùi bạn sử dụng. 3. Sử dụng kem khử mùi trị mụn Ảnh minh họa Loại bỏ mùi hôi là điều chắc chắn ai cũng muốn làm. Vùng nách ẩm mùi không chỉ dẫn đến mùi khó chịu mà còn có thể là cơ sở cho vi trùng và vi khuẩn tích tụ. Kem khử mùi kèm chức năng trị sẹo rỗ là cách tốt nhất để phục vụ đúng mục đích. Chúng cũng nuôi dưỡng làn da và khử mùi hôi bằng cách diệt vi khuẩn gây mùi, giữ cho vùng nách của bạn không có mùi hôi và sạch sẽ. 4. Mặt nạ cho vùng da dưới cánh tay Ảnh minh họa Cũng giống như da và tóc, vùng nách của bạn cũng cần đắp mặt nạ. Chăm sóc thêm là một cách hoàn hảo để chăm sóc nó. Mặt nạ dưới cánh tay giúp cung cấp độ ẩm cần thiết và nuôi dưỡng nó. Chúng giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và xử lý vi khuẩn gây mùi. Theo NDTV

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