Không phải mỹ phẩm cao cấp, 'khắc tinh của lão hóa' lại đến từ những loại thực phẩm siêu dinh dưỡng này, bổ sung cho làn da để nhan sắc mãi luôn 'đỉnh'

1. Cá béo

Thực phẩm giàu axit béo omega-3 có thể có lợi cho da.

Một số người có vấn đề về da tránh xa thức ăn béo. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các chất béo đều giống nhau.

Cá béo nước lạnh, bao gồm cá trích, cá mòi và cá hồi, có thể có lợi cho da vì chúng là nguồn cung cấp dồi dào axit béo omega-3.

Các tác giả của một nghiên cứu từ năm 2016 cho thấy rằng axit béo omega-3 giúp giảm nguy cơ ung thư da không phải u hắc tố, đặc biệt ở những người có nguy cơ bị ung thư da cao nhất.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các axit làm giảm thiệt hại do bức xạ tia cực tím (UV) cùng các dấu hiệu của chứng viêm và ức chế miễn dịch trên da. Do đó, một chế độ ăn giàu axit omega-3 có thể giúp giảm các triệu chứng viêm và làm cho da ít phản ứng với tia UV từ mặt trời hơn.

Cá béo cũng cung cấp vitamin E, một chất chống oxy hóa quan trọng. Vitamin E bảo vệ da khỏi chứng viêm và các gốc tự do có hại.

2. Quả óc chó Ảnh minh họa

Các loại hạt có thể cung cấp những lợi ích tương tự như cá béo, làm cho chúng trở thành một nguồn bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống, đặc biệt là đối với những người ăn chay và ăn kiêng.

Quả óc chó là một trong những nguồn giàu nhất của cả axit béo không bão hòa omega-3 và omega-6.

Các tác giả cũng ước tính rằng 95–99 % dân số tiêu thụ ít axit béo omega-3 hơn mức cần thiết để có sức khỏe tốt.

Duy trì sự cân bằng giữa hai axit béo này là điều cần thiết. Một chế độ ăn uống điển hình của phương Tây chứa quá nhiều chất béo omega-6, có thể gây viêm và làm trầm trọng thêm các tình trạng viêm da, chẳng hạn như bệnh chàm hoặc bệnh vẩy nến.

3. Hạnh nhân

Ảnh minh họa

Hạnh nhân rất giàu axit béo không bão hòa và chúng là một nguồn cung cấp vitamin E đặc biệt tốt.

Nhiều loại hạt là nguồn giàu chất chống oxy hóa và axit béo không bão hòa có thể giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh.

4. Hạt hướng dương

Giống như các loại hạt, hạt hướng dương rất giàu dầu béo bảo vệ.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, hạt hướng dương cũng chứa một lượng đáng kể kẽm và vitamin E. Cả hai đều có thể giúp bảo vệ các tế bào da.

5. Hạt lanh

Hạt lanh rất giàu axit béo omega-3 được gọi là axit alpha-linolenic (ALA).

Xay hạt lanh tươi thành sinh tố hoặc trộn vào món salad có thể là một cách đơn giản để bổ sung thêm chất béo omega-3 vào chế độ ăn uống và giữ cho làn da khỏe mạnh.

Các tác giả của mộtnghiên cứu từ năm 2011 phát hiện ra rằng những người tham gia nữ có làn da nhạy cảm đã uống bổ sung dầu hạt lanh trong 12 tuần đã trải qua:

giảm độ nhạy cảm của da

giảm độ nhám

giảm tỷ lệ ung thư da

tăng hydrat hóa

da mịn hơn

6. Đậu nành

Đậu phụ được làm từ đậu nành có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da.

Đậu nành có chứa các hợp chất gọi là isoflavone, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Các tác giả của một bài đánh giá từ năm 2017 trích dẫn những phát hiện cho thấy rằng những người tham gia là phụ nữ trung niên tiêu thụ nhiều isoflavone cụ thể có trong đậu nành sẽ có ít nếp nhăn nhỏ hơn và da đàn hồi hơn.

Các tác giả kết luận rằng những isoflavone này có thể có tác động đáng kể hơn trong thời kỳ mãn kinh, khi lượng estrogen giảm làm giảm độ đàn hồi của da.

7. Bơ

Ảnh minh họa

Bơ rất giàu chất béo lành mạnh và vitamin E, giúp hỗ trợ sức khỏe của làn da.

Chất béo trong quả bơ là chất béo thiết yếu mà con người cần tiêu thụ vì cơ thể không thể sản xuất ra chúng. Bơ cũng chứa các hợp chất như lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và bức xạ có thể nhìn thấy được.

8. Dầu ô liu

Trong số các loại dầu ăn, dầu ô liu có thể là sự lựa chọn lành mạnh nhất cho làn da.

Các chuyên gia da liễu ủng hộ kết luận rộng rãi hơn rằng chế độ ăn uống giàu dầu ô liu làm giảm tác động của ảnh hưởng đến da mặt.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tác dụng này là do các axit béo không bão hòa đơn trong dầu, cũng như các hợp chất khác, chẳng hạn như squalene, mà các tác giả cho rằng có thể bảo vệ chống lại sự khô da và tổn thương do các gốc tự do.

9. Trà xanh

Ảnh minh họa

Trà xanh tạo nên một thức uống bổ dưỡng, tràn đầy năng lượng và nó chứa một số hợp chất có lợi cho da.

Trà xanh đặc biệt giàu chất chống oxy hóa gọi là catechin, giúp tăng cường lưu lượng máu đến da. Lưu lượng máu tăng lên đảm bảo rằng các tế bào da thường xuyên nhận được oxy tươi và chất dinh dưỡng, giúp duy trì sức khỏe của chúng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia uống trà xanh thường xuyên trong 12 tuần đã cải thiện sức khỏe làn da, bao gồm:

độ đàn hồi tốt hơn

bớt thô ráp

giảm tỷ lệ ung thư da

cải thiện mật độ da

một lượng nước tốt hơn trong da

Các chất chống oxy hóa trong trà xanh cũng có thể bảo vệ da khỏi bức xạ tia cực tím có hại.

10. Sô cô la đen

Ảnh minh họa

Sô cô la chất lượng cao với hàm lượng cacao cao cũng có thể giúp bảo vệ da.

Cacao rất giàu chất chống oxy hóa và khoáng chất có tác dụng chống viêm trên da. Các chuyên gia cũng khám phá công dụng của sô cô la trong việc ngăn ngừa và điều trị các vấn đề về da, bao gồm cả mụn trứng cá và bệnh vẩy nến.

11. Nước

Giữ đủ nước có thể giúp các tế bào da thải độc tố.

Nước hỗ trợ hoạt động của mọi hệ thống trong cơ thể và nó có lợi cho da theo nhiều cách.

Ví dụ, giữ đủ nước sẽ bảo vệ các tế bào da khỏi bị hư hại, bao gồm cả những tổn thương do các yếu tố môi trường gây ra. Ngoài ra, hydrat hóa giúp các tế bào da hấp thụ chất dinh dưỡng và thải độc tố dễ dàng hơn. Uống nhiều nước hơn có thể là cách dễ nhất để hỗ trợ sức khỏe của làn da.

12. Caroten và beta-caroten

Chất chống oxy hóa được gọi là carotenoid có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm bảo vệ da khỏi bị tổn thương do các gốc tự do và tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời.

Trái cây và rau có màu xanh lá cây, vàng, cam hoặc đỏ rực rỡ thường là những nguồn giàu chất chống oxy hóa bảo vệ này.

Ăn nhiều hơn những thứ sau đây có thể giúp tăng số lượng carotenoid trong chế độ ăn uống:

xoài

đu đủ

cà rốt

khoai mỡ

khoai lang

ớt chuông

rau chân vịt

cải xoăn

Những điều cần tránh

Ảnh minh họa

Các yếu tố chế độ ăn uống và lối sống sau đây có thể làm hỏng da:

Quá nhiều caffeine : Caffeine là chất kích thích và lợi tiểu. Tiêu thụ một lượng lớn caffeine thường xuyên có thể loại bỏ một lượng nước không tốt cho cơ thể và làm khô da.

: Caffeine là chất kích thích và lợi tiểu. Tiêu thụ một lượng lớn caffeine thường xuyên có thể loại bỏ một lượng nước không tốt cho cơ thể và làm khô da. Hóa chất khắc nghiệt : Để làm dịu cơn bùng phát hoặc điều trị cháy nắng, một số người có thể bôi các sản phẩm có chứa hóa chất khắc nghiệt, phụ gia hoặc nước hoa. Những chất này có thể làm trầm trọng thêm nhiều tình trạng da và chúng có thể đặc biệt nguy hiểm đối với những người có làn da nhạy cảm.

: Để làm dịu cơn bùng phát hoặc điều trị cháy nắng, một số người có thể bôi các sản phẩm có chứa hóa chất khắc nghiệt, phụ gia hoặc nước hoa. Những chất này có thể làm trầm trọng thêm nhiều tình trạng da và chúng có thể đặc biệt nguy hiểm đối với những người có làn da nhạy cảm. Thực phẩm đã qua chế biến hoặc tinh chế : Thực phẩm chứa nhiều đường tinh chế và carbohydrate có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Những người muốn bảo vệ làn da của họ có thể muốn tránh những thực phẩm này.

Mặc dù một số loại thực phẩm có nhiều khả năng có lợi cho da hơn những thực phẩm khác, nhưng điều cần thiết là phải tìm được sự cân bằng.

Thực hiện một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể nhiều cách để hỗ trợ sức khỏe của làn da.

Theo Medical News Today