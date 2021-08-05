Không ngờ việc ngừng uống cà phê lại có hại cho tóc đến như vậy

Chúng ta uống cà phê là để có thể tỉnh táo vào buổi sáng, làm việc được hiệu quả hơn thế nhưng không ai ngờ rằng việc uống cà phê lại giúp tóc chắc khỏe từ sâu bên trong. Chính vì vậy mà khi ngừng uống cà phê, bạn sẽ gặp những tình trạng "đáng buồn" này xảy ra với tóc.
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Tóc có thể mất đi độ bóng và bồng bềnh
Caffeine có trong cà phê làm tăng tuần hoàn máu, đưa chất dinh dưỡng đến chân tóc từ đó giúp sợi tóc bóng mượt, mọc dày và bồng bềnh hơn một cách bền bỉ. Việc thoa serum hay dầu dưỡng đều có thể phục hồi mái tóc thiếu sức sống tuy nhiên nó chỉ mang tính chất tạm thời.
Tóc khó vào nếp hơn
Cấu tạo của tóc chủ yếu do gen di truyền quyết định tuy nhiên việc ăn uống, chăm sóc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến mái tóc của bạn. Việc uống cà phê mỗi ngày làm cơ thể tiếp nhận đều đặn một lượng caffeine, chất này bên cạnh giúp tóc bóng mượt thì còn có khả năng đưa tóc vào nếp, giảm tình trạng bông xù.
Tóc có thể mọc chậm lại
Uống cà phê nhiều không tốt nhưng uống mộc cốc nhỏ mỗi ngày lại mang đến công dụng tuyệt vời đối với mái tóc, khiến nó nhanh mọc dài hơn. Caffeine làm "tiêu diệt" dihyrotestosterone - một loại hormone có thể gây rụng tóc đồng thời hỗ trợ các tế bào tóc sản xuất nhiều hợp chất hữu cơ, từ đó giúp tóc phát triển mạnh mẽ.
Tóc dễ gãy hơn
Cà phê giúp tóc chắc khỏe từ sâu bên trong vì có khả năng thúc đẩy lưu lượng máu đi khắp da đầu, nang tóc nhờ vậy không bị yếu đi từ đó hạn chế được tình trạng rụng tóc, gãy tóc.