Không gì thu hút hơn đôi mắt quyến rũ cùng hàng mi cong vút "hút hồn" và đây là những bí kíp giúp chị em chuốt mascara "thần thái" hơn

Dù là một ngày tốt lành hay một ngày tồi tệ, một thứ luôn có ích cho tâm trạng của bạn là đôi mắt quyết rũ với mascara chuốt mi điệu nghệ. Mascara bổ sung sự kịch tính hoàn hảo cho mọi ánh nhìn của chúng ta.

Ảnh minh họa: Internet Đối với hầu hết chúng ta, tất cả đều có thói quen trang điểm và chuốt mascara. Đôi khi, chúng ta có thể không có được cái nhìn ấn tượng mà ngay từ đầu chúng ta đã nhắm đến. Từ việc chọn đúng loại mascara cho đến cách sử dụng đúng cách, bài viết này sẽ giúp bạn có những mẹo dùng mascara tốt nhất. Mẹo dùng Mascara tốt nhất để có hàng mi hoàn hảo Làm cong hàng mi trước khi dùng cọ chuốt mi Ảnh minh họa: Internet Bước quan trọng nhất của việc chuốt mascara là làm cong hàng mi của bạn. Đôi khi vội vàng, chúng ta thường ít coi trọng tầm quan trọng của việc uốn mi. Bạn phải giữ mi cong trong khoảng 10-12 giây nếu không bạn sẽ không có được hàng mi dài cong vút hoàn hảo. Trong trường hợp bạn có một đêm dài hoặc sự kiện phía trước, hãy nhớ làm nóng dụng cụ uốn mi của bạn một chút trước khi sử dụng để có kết quả tốt hơn.

Chuẩn bị sẵn hàng mi dày Ảnh minh họa: Internet Nếu có một dịp đặc biệt nào đó gấp và bạn cần phải giải quyết dứt điểm "cuộc chơi" mascara của mình, hãy tìm đến các loại kem lót dành cho mascara có sẵn trên thị trường. Chúng chỉ đơn giản là giúp chuẩn bị hàng mi ngay trước khi bạn chuốt mascara. Nó cũng sẽ giúp bạn có được hàng mi dày, giúp tăng thêm nét ấn tượng cho vẻ ngoài của bạn.

Đừng quên di chuyển cây cọ mascara Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn di chuyển cọ chuốt mi quá nhiều hoặc theo kiểu ngoằn ngoèo, mi của bạn cũng sẽ theo hướng ngoằn ngoèo, thay vào đó, tốt nhất bạn nên điều chỉnh cây cọ ở gốc mi rồi kéo thẳng qua mi để có kết quả tốt nhất. Nó sẽ giúp tạo độ đầy đặn cho các sợi mi và cũng có thể tách chúng tơi ra, khiến chúng trông tuyệt vời hơn. Chọn loại chuốt mi phù hợp Ảnh minh họa: Internet Không phải tất cả các loại mascara đều có một kích cỡ phù hợp với tất cả mọi người. Chọn loại mascara phù hợp với nhu cầu và dáng mắt của bạn. Trong trường hợp bạn có đôi mắt nhỏ hơn, hãy chọn một cây chuốt nhỏ hơn để chải mascara đúng cách và đầy đủ. Hãy tìm những lựa chọn phù hợp nhất với sự lựa chọn của bạn và tô điểm hàng mi dày dặn hơn. Tốt nhất bạn nên chọn loại mascara phù hợp với nhu cầu của mình và phù hợp với dáng mi để có hiệu ứng và kiểu dáng đẹp nhất. Theo Swirlster

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