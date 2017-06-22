Không cần phẫu thuật, ăn thứ này 2 tuần ngực lên size ầm ầm ai cũng trố mắt kinh ngạc

Làm đẹp 22/06/2017 17:35

Phẫu thuật nâng ngực là giải pháp thường được các cô nàng ngực nhỏ lựa chọn. Tuy nhiên không cần phải tốn kém như vậy, bạn hoàn toàn có thể tăng size vòng 1 bằng các phương pháp dinh dưỡng đặc biệt.

Trong cấu tạo về mặt giải phẫu của vú cho biết vú là một cấu trúc như một ụ mỡ chính thức phát triển ở các bạn nữ khi bước sang tuổi dậy thì. Ở phương diện sinh học, vú là nơi sản sinh sữa hỗ trợ chot? việc nuôi con. Vú có thể phát triển sớm khi các cô bé ở độ 8 – 9 tuổi, cũng có thể chỉ phát triển khi đã bước qua tuổi 18.

Kích thước của bầu ngực, được quyết định bằng hình dáng và độ dày của lớp mỡ dưới da/ Lớp mỡ này có vai trò tạo dáng ngực, bảo vệ tuyến sữa, hoàn thiện chức năng ngực. Có nhiều nguyên nhân khiến cho ngực nhỏ:

- Di truyền: Nếu sinh ra trong gia đình có bà, mẹ sở hữu bộ ngực nhỏ, bạn cũng sẽ có bộ ngực kích thước tương đương.

- Chế độ ăn uống: Việc ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng cũng sẽ làm ngực kém phát triển.

- Chế độ tập luyện: Những người thường xuyên tập thể dục sẽ sở hữu vòng 1 săn chắc và đẹp hơn những  người không tập hoặc ít tập.

Để ngực lên từ 1-2 size, bạn có thể áp dụng công thức trứng gà mật ong. Đây là 2 nguyên liệu chứa rất nhiều protein và chất béo tốt, có lợi cho sự phát triển của bầu ngực.

Không cần phẫu thuật, ăn thứ này 2 tuần ngực lên size ầm ầm ai cũng trố mắt kinh ngạc - Ảnh 1

Chuẩn bị:

- 1 quả trứng gà.

- 1 thìa mật ong.

- 2 thìa canh sữa đặc.

Cách làm:

Không cần phẫu thuật, ăn thứ này 2 tuần ngực lên size ầm ầm ai cũng trố mắt kinh ngạc - Ảnh 2

Không cần phẫu thuật, ăn thứ này 2 tuần ngực lên size ầm ầm ai cũng trố mắt kinh ngạc - Ảnh 3

- Đập trứng gà vào bát, khuấy tan trứng, nhưng không đánh bông bọt. Sữa đặc pha với nước ấm tỷ lệ 1 sữa 1 nước cho tan

- Sau khi đánh tan trứng, bạn cho sữa đặc và mật ong vào, khuấy nhẹ tay.

- Lấy hỗn hợp hấp cách thủy khoảng 20 phút.

- Sau khi chín, bạn ăn ngay khi trứng hấp còn nóng.

Mỗi ngày, bạn ăn 1 chén ăn cơm nhỏ, ăn liên tục trong 2 tuần để có sự thay đổi về size vòng 1. Chúc bạn thành công!

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