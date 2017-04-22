Không cần hút mỡ hay tập luyện vẫn giảm liền 5 - 6 kg trong vòng 7 nhờ ăn kiểu này

Thực đơn ăn kiêng 7 ngày này sẽ giúp bạn giảm tối đa 5 – 6 kg vô cùng dễ dàng mà không cần tập luyện.
Nếu bạn đang muốn giảm cân nhưng vẫn chưa tìm được chế độ phù hợp, hãy áp dụng thực đơn ăn kiêng 7 ngày này để đạt được kết quả như mong muốn.
Ngày 1:
Bữa sáng: 1 quả trứng ốp la + 1 đĩa rau bina
Bữa trưa: 250gr thịt ức gà + 1 đĩa rau xanh các loại
Bữa ăn nhẹ buổi chiều: 3 quả trứng luộc
Bữa tối: 200gr thịt ức gà + 1 đĩa rau bina + 1 đĩa salad dưa chuột
Đồ ăn nhẹ nếu cần: 1 thanh phô mai ít béo + 1 lát bánh mì
Ngày 2:
Bữa sáng: 300gr cà chua nâu
Bữa trưa: 200gr thịt ức gà + 1 đĩa rau bina
Bữa ăn nhẹ buổi chiều: Các loại rau tươi với rau bina
Bữa tối: 1 chén soup + 1 đĩa rau bina xào với ớt chuông và nấm
Đồ ăn nhẹ nếu cần: 1 pho mát ít béo
Ngày 3
Bữa sáng: 2 lát bánh mì nướng
Bữa ăn nhẹ sau buổi sáng: 3 trứng luộc
Bữa trưa: 200gr xà lách + salad hỗn hợp rau xanh với dưa chuột, ớt ngọt, cà chua với dầu ôliu và giấm
Bữa tối: 200gr thịt ức gà + 1 đĩa rau xanh + 1 ly nước ép cam
Đồ ăn nhẹ nếu cần: 1 quả táo
Ngày 4
Bữa sáng: 1 lát bánh mì nướng + 1 đĩa rau luộc
Bữa ăn nhẹ sau buổi sáng: 1 thanh pho mát;
Bữa trưa: 200gr thịt ức gà + 1 đĩa rau bina
Bữa tối: 200gr thịt bò + 1 ly nước ép cam tươi
Đồ ăn nhẹ nếu cần: 1 đĩa salad dưa chuột và rau xanh
Ngày 5
Bữa sáng: 1 lát bánh mì + 1 ly nước ép bưởi
Bữa ăn nhẹ sau buổi sáng: 1 lát bánh mì + 1 quả dưa chuột
Bữa trưa: 1 chén soup + salad rau diếp, ớt ngọt, cà chua với dầu ôliu và giấm
Bữa ăn nhẹ buổi chiều: salad dưa chuột và cà chua
Bữa tối: 1 lát bánh mì + 1 chén cháo đậu xanh
Đồ ăn nhẹ nếu cần: 1 quả táo + 1 sữa chua không đường
Ngày 6
Bữa sáng: 1 quả trứng luộc + 1 ly nước ép bưởi
Bữa trưa: 1 lát bánh mì + salad rau xanh và đậu xanh
Bữa ăn nhẹ buổi chiều: 250gr rau xanh
Bữa tối: 1 đĩa rau xanh xào tỏi
Đồ ăn nhẹ nếu cần: 3 lòng đỏ trứng luộc
Ngày 7
Bữa sáng: 1 quả trứng chiên + 200gr rau bina xào nấm
Bữa trưa: 1 lát bánh mì + 1 đĩa salad rau xanh
Bữa tối: 250gr thịt ức gà + 1 đĩa rau xanh
Đồ ăn nhẹ nếu cần: 3 miếng bánh quy không chứa đường và chất béo
Lưu ý:
- Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày.
- Hạn chế các món chứa nhiều đường, tinh bột và dầu mỡ trong suốt quá trình ăn kiêng này.
(Nguồn Healthcorner365)