Không cần hút mỡ hay tập luyện vẫn giảm liền 5 - 6 kg trong vòng 7 nhờ ăn kiểu này

Làm đẹp 22/04/2017 10:47

Thực đơn ăn kiêng 7 ngày này sẽ giúp bạn giảm tối đa 5 – 6 kg vô cùng dễ dàng mà không cần tập luyện.

Nếu bạn đang muốn giảm cân nhưng vẫn chưa tìm được chế độ phù hợp, hãy áp dụng thực đơn ăn kiêng 7 ngày này để đạt được kết quả như mong muốn.

Ngày 1:

Bữa sáng: 1 quả trứng ốp la + 1 đĩa rau bina

Bữa trưa: 250gr thịt ức gà + 1 đĩa rau xanh các loại

Bữa ăn nhẹ buổi chiều: 3 quả trứng luộc

Bữa tối: 200gr thịt ức gà + 1 đĩa rau bina + 1 đĩa salad dưa chuột

Đồ ăn nhẹ nếu cần:  1 thanh phô mai ít béo + 1 lát bánh mì

Ngày 2:

Bữa sáng: 300gr cà chua nâu

Bữa trưa: 200gr thịt ức gà + 1 đĩa rau bina

Bữa ăn nhẹ buổi chiều: Các loại rau tươi với rau bina

Bữa tối: 1 chén soup + 1 đĩa rau bina xào với ớt chuông và nấm

Đồ ăn nhẹ nếu cần: 1 pho mát ít béo

Thực đơn ăn kiêng giúp giảm cân trong 7 ngày cực kỳ hiệu quả
Thực đơn ăn kiêng 7 ngày này hỗ trợ cơ thể giảm mỡ thừa một cách hiệu quả. Ảnh: Internet

Ngày 3

Bữa sáng: 2 lát bánh mì nướng

Bữa ăn nhẹ sau buổi sáng: 3 trứng luộc

Bữa trưa: 200gr xà lách + salad hỗn hợp rau xanh với dưa chuột, ớt ngọt, cà chua với dầu ôliu và giấm

Bữa tối: 200gr thịt ức gà + 1 đĩa rau xanh + 1 ly nước ép cam

Đồ ăn nhẹ nếu cần: 1 quả táo

Ngày 4

Bữa sáng: 1 lát bánh mì nướng + 1 đĩa rau luộc

Bữa ăn nhẹ sau buổi sáng: 1 thanh pho mát;

Bữa trưa: 200gr thịt ức gà + 1 đĩa rau bina

Bữa tối: 200gr thịt bò + 1 ly nước ép cam tươi

Đồ ăn nhẹ nếu cần: 1 đĩa salad dưa chuột và rau xanh

Thực đơn ăn kiêng giúp giảm cân trong 7 ngày cực kỳ hiệu quả
Áp dụng thực đơn ăn kiêng trong vòng 7 ngày này bạn sẽ giảm được tối đa 5 - 6 kg. Ảnh: Internet

Ngày 5

Bữa sáng: 1 lát bánh mì + 1 ly nước ép bưởi

Bữa ăn nhẹ sau buổi sáng: 1 lát bánh mì + 1 quả dưa chuột

Bữa trưa: 1 chén soup + salad rau diếp, ớt ngọt, cà chua với dầu ôliu và giấm

Bữa ăn nhẹ buổi chiều: salad dưa chuột và cà chua

Bữa tối: 1 lát bánh mì + 1 chén cháo đậu xanh

Đồ ăn nhẹ nếu cần: 1 quả táo + 1 sữa chua không đường

Ngày 6

Bữa sáng: 1 quả trứng luộc + 1 ly nước ép bưởi

Bữa trưa: 1 lát bánh mì + salad rau xanh và đậu xanh

Bữa ăn nhẹ buổi chiều: 250gr rau xanh

Bữa tối: 1 đĩa rau xanh xào tỏi

Đồ ăn nhẹ nếu cần: 3 lòng đỏ trứng luộc

Thực đơn ăn kiêng giúp giảm cân trong 7 ngày cực kỳ hiệu quả
Trong suốt quá trình áp dụng thực đơn ăn kiêng 7 ngày này nên hạn chế các món chứa nhiều tinh bột và đường. Ảnh: Internet

Ngày 7

Bữa sáng: 1 quả trứng chiên + 200gr rau bina xào nấm

Bữa trưa: 1 lát bánh mì + 1 đĩa salad rau xanh

Bữa tối: 250gr thịt ức gà + 1 đĩa rau xanh

Đồ ăn nhẹ nếu cần: 3 miếng bánh quy không chứa đường và chất béo

Lưu ý:

- Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày.

- Hạn chế các món chứa nhiều đường, tinh bột và dầu mỡ trong suốt quá trình ăn kiêng này.

(Nguồn Healthcorner365)

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