Không cần hóa chất, mẹ tự làm tóc xoăn công chúa cho bé bằng 1 mảnh khăn giấy

Các bé gái thường mơ mộng mình trở thành nàng công chúa với mái tóc xoăn đẹp như trong truyện cổ tích. Với người lớn, giải pháp đơn giản nhất là ra salon uốn tóc bằng hóa chất và nhiệt. Thế nhưng làn da và mái tóc mỏng manh vô cùng nhạy cảm của bé hoàn toàn không thích hợp với các phương pháp như vậy. Thay vào đó, mẹ có thể tự làm tóc xoăn cho con đơn giản chỉ với 1 vài mảnh khăn giấy, không nhiệt, không hóa chất độc hại.