Không cần đến những liệu trình thẩm mỹ trăm triệu, chị em vẫn có thể thải độc, trẻ hóa da với 5 loại trà này

Làm đẹp 05/08/2021 11:00

Trà là đồ uống giàu chất chống oxy hóa, vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp làm đẹp da, trẻ hóa da hiệu quả.

Trà atiso

Trà atiso là thần dược từ thiên nhiên với nhiều công dụng như làm mát, giải độc cơ thể, trị mụn và làm chậm quá trình lão hóa da. Bên cạnh đó, uống trà atiso còn giúp giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, cải thiện hệ vi sinh đường ruột và đặc biệt là hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Không cần đến những liệu trình thẩm mỹ trăm triệu, chị em vẫn có thể thải độc, trẻ hóa da với 5 loại trà này - Ảnh 1
Uống trà atiso giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và làm chậm quá trình lão hóa da. Ảnh minh họa

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc được biết đến là thức uống thơm ngon, đầy thi vị, mang lại rất nhiều công dụng hữu ích: cải thiện sức khỏe tim mạch, trị mất ngủ, ngăn ngừa ung thư,...Đối với làn da, loại trà thảo mộc này giúp điều trị mụn và làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ tái tạo và phục hồi da tổn thương.

Không cần đến những liệu trình thẩm mỹ trăm triệu, chị em vẫn có thể thải độc, trẻ hóa da với 5 loại trà này - Ảnh 2
Trà hoa cúc là thức uống thơm ngon, tốt cho làn da và sức khỏe. Ảnh minh họa

Trà sen

Trà sen sử dụng thành phần chính là tâm của hạt sen, đây là bộ phận có tác dụng điều hòa khí huyết, hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Nếu đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, chị em không nên để thiếu trà sen trong khẩu phần hằng ngày của mình vì nó vừa tốt cho sức khỏe, vừa ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da.

Không cần đến những liệu trình thẩm mỹ trăm triệu, chị em vẫn có thể thải độc, trẻ hóa da với 5 loại trà này - Ảnh 3
Uống trà sen cho giấc ngủ ngon hơn, làn da đẹp hơn. Ảnh minh họa

Trà xanh

Trong trà xanh có chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa nên có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên, tăng cường trao đổi chất từ đó dưỡng da ngày càng đẹp hơn. Không những vậy, thức uống này còn được áp dụng cho rất nhiều quá trình giảm cân và mang đến hiệu quả bất ngờ.

Không cần đến những liệu trình thẩm mỹ trăm triệu, chị em vẫn có thể thải độc, trẻ hóa da với 5 loại trà này - Ảnh 4
Trà xanh được biết đến nhiều với công dụng làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ảnh minh họa

Trà hoa đậu biếc

Trong trà hoa đậu biếc có chứa anthocyanin - hợp chất có tác dụng tăng lưu lượng máu ở da đầu và củng cố nang tóc, giúp mái tóc thêm chắc khỏe. Giống như trà xanh, loại trà này cũng rất giàu chất chống oxy hóa, giúp làm đẹp da, làm mờ các nếp nhăn, để chị em có thể lưu giữ mãi nét thanh xuân. 

Không cần đến những liệu trình thẩm mỹ trăm triệu, chị em vẫn có thể thải độc, trẻ hóa da với 5 loại trà này - Ảnh 5
Uống trà hoa đậu biếc cho khỏe tóc, đẹp da. Ảnh minh họa
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