Không cần bỏ tiền triệu ra mua mỹ phẩm, sẹo hay mụn sẽ tự động biến mất nếu bạn biết đến công dụng thần kỳ của nhưng loại thực phẩm này với làn da

Làm đẹp 25/06/2022 12:03

Bí ngô, cải xoăn, nước chanh, cà chua... là khắc tinh của sẹo mụn, chị em mau bổ sung vào bữa ăn.

Bí ngô

Không cần bỏ tiền triệu ra mua mỹ phẩm, sẹo hay mụn sẽ tự động biến mất nếu bạn biết đến công dụng thần kỳ của nhưng loại thực phẩm này với làn da - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bí ngô đã trở thành một loại thực phẩm quan trọng không thể thiếu trong ẩm thực người Việt. Bên cạnh đó, bí ngô còn sở hữu nhiều lợi ích sức khỏe như, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính, tăng cường đề kháng và nhất là giúp giảm cân lành mạnh…

Nhưng ít ai biết rằng, bí ngô còn là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời với niacin, folate, vitamin A, B giúp tăng lưu thông máu, cải thiện quá trình đổi mới tế bào có lợi khi điều trị mụn trứng cá. Hạt bí ngô còn chứa kẽm giúp kiểm soát mức độ hormone và sản xuất dầu nhờn chữa lành sẹo do mụn.

Cải xoăn

Không cần bỏ tiền triệu ra mua mỹ phẩm, sẹo hay mụn sẽ tự động biến mất nếu bạn biết đến công dụng thần kỳ của nhưng loại thực phẩm này với làn da - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn ngày chứa chất chống oxy hóa và được dùng để điều trị ung thư bàng quang, ung thư vú, bệnh tim, viêm đại tràng, táo bón… nên được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao. Cải xoăn có tác dụng giảm sự tăng sắc tố và làm đều màu da của phụ nữ nhờ nguồn dưỡng chất tuyệt vời. Ngoài ra, vitamin K trong cải xoăn còn làm giảm thâm trên da và sắt giúp tăng tốc độ chữa lành vết thương.

Nước chanh

Không cần bỏ tiền triệu ra mua mỹ phẩm, sẹo hay mụn sẽ tự động biến mất nếu bạn biết đến công dụng thần kỳ của nhưng loại thực phẩm này với làn da - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hương vị chua thanh mát nhanh chóng đem đến cho bạn cảm giác thanh nhiệt. Nước chanh cốt còn có chứa những loại axit có khả năng làm mờ vết thâm, đốm tàn nhang hay những vết sẹo mụn. Bạn có thể dùng bông gòn thấm nước cốt chanh để thoa lên vùng da bị sẹo mụn, bạn sẽ “trung hòa” được màu sắc cho da.

Cà chua

Không cần bỏ tiền triệu ra mua mỹ phẩm, sẹo hay mụn sẽ tự động biến mất nếu bạn biết đến công dụng thần kỳ của nhưng loại thực phẩm này với làn da - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cà chua cũng là một “vũ khí” hàng đầu giúp làm mờ vết thâm. Hàm lượng vitamin A dồi dào trong cà chua có khả năng ngăn ngừa quá trình hình thành những vùng da sậm màu hay còn gọi là sẹo trên da. Lượng vitamin C và lycopene sẵn có trong cà chua cũng giúp cho dahấp thụ dưỡng chất.

Bạn hãy cắt cà chua thành lát mỏng sau đó thoa lên vùng da bị sẹo mụn. 15 phút sau rửa sạch da mặt bằng nước lạnh bạn sẽ thấy làn da trở nên tươi sáng hơn.

Dưa chuột

Không cần bỏ tiền triệu ra mua mỹ phẩm, sẹo hay mụn sẽ tự động biến mất nếu bạn biết đến công dụng thần kỳ của nhưng loại thực phẩm này với làn da - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột giàu vitamin E có thể thúc đẩy sự phân tách các tế bào, do đó làm chậm quá trình lão hóa da. Chất dầu trong quả dưa chuột (nhựa) còn có tác dụng thu hút các tia tử ngoại. Do đó, dưa chuột dùng làm mặt nạ đắp lên mặt có tác dụng làm mờ mụn tàn nhang, mụn sần, nếp nhăn.

Các loại củ quả có màu đỏ

Rất giàu vitamin A, E, giúp cân bằng, hàn gắn các tế bào da từ bên trong, làm cho da mặt luôn mịn màng. Mỗi ngày uống một cốc nước ép cà chua, cà rốt hoặc thường xuyên sử dụng cà chua, cà rốt làm nguyên liệu chế biến thức ăn có tác dụng phòng ngừa tàn nhang, làm hồng da mặt.

Đu đủ

Không cần bỏ tiền triệu ra mua mỹ phẩm, sẹo hay mụn sẽ tự động biến mất nếu bạn biết đến công dụng thần kỳ của nhưng loại thực phẩm này với làn da - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ có chứa một lượng lớn vitamin A và một loại vitamin chống oxy hóa. Vì thế, nó có khả năng ức chế quá trình hình thành mụn trứng cá.

Chỉ cần lấy cùi của quả đu đủ chín, nghiền nát, sau đó đắp lên mặt khoảng 20 – 30 phút mỗi ngày để ngăn không cho mụn xuất hiện. Ăn đu đủ hoặc uống sinh tố đu đủ thường xuyên sẽ mang đến làn da láng mịn.

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Từ khóa:   làm đẹp thực phẩm giúp da đẹp

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