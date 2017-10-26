Khoác áo mới cho đôi môi với các cách trị khô môi nhanh nhất

Với các cách trị khô môi nhanh nhất trong bài, chỉ sau một đêm áp dụng làn môi trở nên mịn màng và tươi tắn cấp tốc đấy nhé.
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Bạn nghĩ rằng đôi môi khô, nứt nẻ là việc chỉ xảy ra vào mùa đông thôi ư? Sự thật lại không phải vậy đâu, nếu bạn không chăm sóc cẩn thận thì môi khô nứt, bong da kèm theo đau đớn có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong năm. Vậy nên để dưỡng môi hồng hào, khỏe mạnh, hãy bỏ túi ngay các cách trị khô môi nhanh nhất dưới đây nhé.
Mách bạn các cách trị khô môi nhanh nhất
Cách trị khô môi hiệu quả với các sản phẩm dưỡng môi
Sử dụng một số son dưỡng môi nhiều chất ẩm để nuôi dưỡng và bảo vệ môi trước ảnh hưởng bên ngoài, giảm hẳn tình trạng bong da, nứt nẻ không mong muốn xảy ra. Các bạn cũng có thể sử dụng một số sản phẩm thiên nhiên như:
- Dầu dừa: Nhớ thoa dầu dừa sáng và tối, cũng như các thời điểm thấy môi khô trong ngày. Dầu dừa nhiều chất dưỡng ẩm, không chỉ chăm sóc da mặt da tay, xóa nếp nhăn, dưỡng tóc mà còn trị khô môi cực nhanh chóng nhé. Nó cũng giúp ngăn cản vi khuẩn, nấm có hại xâm nhập qua các vết nứt trên môi gây ra tình trạng nặng hơn, giữ cho đôi môi luôn căng mịn, hồng hào, khỏe mạnh.
- Dầu oliu: Dùng dầu oliu nguyên chất chăm sóc môi cũng chính là cách trị khô môi hiệu quả không thua kém gì dùng dầu dừa. Với nguồn dinh dưỡng dồi dào, giàu vitamin E, giúp làn môi đang bị khô, sau khi được thoa liên tục dầu oliu trong ngày cũng sẽ có sự mịn màng, khác biệt hẳn vẻ khô nứt nẻ, bong da ban đầu.
- Mật ong: Vốn là nổi tiếng là một chất giữ ẩm tuyệt vời, giàu axit amin, các chất oxy hóa và dưỡng chất, vitamin thiết yếu như A, B, E, sử dụng mật ong chính là cách điều trị khô môi hiệu quả từ thiên nhiên cực an toàn. Thoa mật ong lên môi ngày 3-4 lần để giữ môi luôn mềm mịn, tươi tắn nhất nhé.
Dù dùng don dưỡng hay dưỡng môi tự nhiên thì các bạn cũng phải thoa chúng trước khi tô son, cách 2 tiếng thoa lại 1 lần để bảo vệ môi tốt nhất. Nhớ khi đi ra ngoài, đeo khẩu trang để hạn chế tiếp xúc các tia độc hại với phần môi mỏng manh, nhạy cảm nhé các chị em.
Học ngay cách trị khô môi nhanh nhất là cấp nước cho môi
Khi cơ thể thiếu nước thì môi chính là bộ phận bên ngoài của da thể hiện điều này rõ ràng nhất. Các cách trị khô môi nhanh, hiệu quả và thực tế nhất lúc này là:
- Uống đủ nước: Giúp bổ sung lượng nước còn thiếu nhanh nhất, giảm hẳn tình trạng môi bị khô cong. bong da nham nhở.
- Trang bị máy làm ẩm trong phòng: Thiết bị này sẽ cung cấp đủ độ ẩm cho đôi môi và làn da của bạn gần như là 24/24 tiếng, kể cả khi bạn đang ngủ, không chỉ điều trị khô môi nhanh nhất mà còn giảm khẳn tình trạng nẻ da mùa đông nhé.
- Đừng liếm môi. Mặc dù lúc đó có vẻ như là một ý tưởng hay, nhưng thực ra lại là một hành động tồi tệ nhất mà bạn đang đối xử với đôi môi của bản thân, thay vì liếm môi hãy sử dụng son dưỡng mua ở hàng hoặc từ các thành phần chăm sóc môi từ thiên nhiên ở trên nhé.
Áp dụng các lời khuyên hữu ích là cách trị khô môi nhanh nhất
Nếu không áp dụng những điều dưới đây thì đôi môi của bạn sẽ không bao giờ được cải thiện tốt hơn, trị môi khô được hiệu quả đâu:
- Không lột hoặc cắn lớp da môi bị khô bong: Làn da môi vốn mỏng và tinh tế, nếu bạn còn cố tình lột, cắn hay bóc lớp da môi bị bong tróc thì có thể gây ra chảy máu, làm bị thương vùng môi.
- Không tẩy tế bào chết cho môi khô: Nó có thể gây tổn thương thêm cho đôi môi đang bị nứt nẻ. Thay vào đó, cách trị môi khô nhanh nhất là dùng nhiều sản phẩm dưỡng và bật máy làm ẩm.
- Hãy lắng nghe đôi môi của bạn: Một số cách trị môi khô ở trên có thể sẽ gây hại khi có một số thành phần gây dị ứng môi, hiểu rõ tình trạng của môi, tránh xa các thành phần và dấu hiệu làm môi bị kích ứng, đặc biệt là khi môi rất khô, nhạy cảm.
- Nếu bạn bị dị ứng với các sản phẩm dưỡng môi có nguồn gốc từ dầu thực vật và các chất dưỡng ẩm như sáp ong, bơ hạt mỡ, hạt thầu dầu và dầu đậu nành, hãy chuyển sang trị môi khô hiệu quả bằng vasellin.
- Đến bác sĩ: Nếu áp dụng các cách điều trị khô môi trên mà không có dấu hiệu tiến triển thì có thể môi khô ở đây là dấu hiệu của một bệnh lý nghiêm trọng hơn như ung thư chẳng hạn, phải khám bác sĩ để biết được căn nguyên và trị bệnh nhanh nhất nhé.