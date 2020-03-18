Khám phá 4 bước chăm da khỏe mạnh trong điều kiện giữ an toàn cho bản thân qua mùa dịch

Bác sĩ Da liễu Võ Thị Bạch Sương chia sẻ về những tác động này như sau: “Đeo khẩu trang thường xuyên trong thời gian dài sẽ khiến da hầm bí, bít tắc lỗ chân lông, dễ tạo cồi mụn và tạo điều kiện cho chủng vi khuẩn sinh mụn phát triển, vì thế da phát sinh mụn dễ hơn. Việc đeo khẩu trang không thể tránh khỏi việc tạo nên lực ma sát với làn da, dù rất nhỏ nhưng có thể gây khó chịu cho da, đặc biệt với làn da nhạy cảm”.

Trong những ngày dịch cúm COVID-19 bùng phát, ai cũng sẽ ý thức việc phải mang khẩu trang để bảo vệ an toàn cho bản thân và mọi người trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, việc dùng khẩu trang thời gian dài không chỉ là cảm giác khó chịu mà còn có những tác động tiêu cực không mong muốn cho da mặt, đặc biệt là những người sở hữu làn da dầu, da bị mụn và làn da nhạy cảm.

Vậy bạn làm sao có thể vẫn giữ an toàn cho bản thân trong mùa dịch mà vẫn có thể bảo vệ làn da khỏe mạnh trong những ngày này? Bác sĩ da liễu Võ Thị Bạch Sương đã chuẩn bị cho bạn bí kíp bỏ túi gồm 4 bước chăm sóc da khỏe mạnh trong bất cứ tình huống nào.

Bước 1: Không đeo nhiều lớp khẩu trang và nên làm sạch da bằng sản phẩm dịu nhẹ

Theo khuyến cáo của Bộ Y Tế, bạn nên đeo khẩu trang khi đi đến những nơi công cộng, hoặc khi đang bị bệnh hoặc tiếp xúc với người bệnh. Tuy nhiên, bạn lưu ý là mình chỉ nên đeo mỗi lần 1 cái khẩu trang và đeo đúng cách, không nên đeo nhiều cái một lúc bởi vì nhiều lớp khẩu trang không hề giúp tăng tác dụng bảo vệ như mình nghĩ mà ngược lại sẽ làm da bít tắc và dễ sinh mụn nhiều hơn.

Nếu như bạn phải đeo khẩu trang trong nhiều giờ và phải tiếp thường xuyên làm việc ở môi trường ngoài văn phòng, hoặc trong môi trường nhiều bụi bẩn, bạn hãy nhớ rửa mặt thường xuyên với những sản phẩm làm sạch da nhẹ và dịu để giúp làm sạch và ngăn ngừa mụn phát sinh. Một số sản phẩm được các chuyên gia làm đẹp gợi ý là loại gel rửa mặt Effaclar Gel của La Roche-Posay, đây là loại sản phẩm hoàn toàn phù hợp cho mọi làn da, kể cả những người có làn da nhạy cảm và dành để làm sạch bụi bẩn và bã nhờn tiết ra do điều kiện phải mang khẩu trang suốt ngày.

Sản phẩm gợi ý:

Gel rửa mặt Effaclar Gel giúp nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn và bã nhờn dư thừa

Bước 2: Cấp ẩm cho da với nước khoáng có chứa thành phần Serozinc

Sau khi làm sạch da với các sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, đừng quên cung cấp độ ẩm đầy đủ cho làn da với nước khoáng có thành phần Serozinc, đặc biệt là những người có làn da dầu và mụn, bởi loại nước khoáng này sẽ giúp làm chống oxy hoát, giảm sưng viêm, làm dịu các nốt mụn đỏ và đặc biệt là kiềm dầu cho da, có thể giúp tình trạng da đổ đầu không trở nên nặng hơn do phải đeo khẩu trang thường xuyên.

Sản phẩm gợi ý:

Xịt khoáng Serozinc chứa thành phần kẽm độc đáo, giảm bóng nhờn và giúp chống oxy hóa, tái tạo da

Bước 3: Làm dịu da trong các trường hợp da dầu hoặc da mụn

Trong trường hợp da bạn có nhiều mụn viêm, sưng, hoặc nóng đỏ, làn da bị đau, có mủ hoặc có những vết sẹo cũ, bạn nên đến khám tại các bệnh viện hoặc các phòng khám chuyên khoa da để có cách chữa trị đúng đắn.

Tuy nhiên nếu lượng mụn viêm không nhiều hoặc để tạm thời làm giảm các triệu chứng mụn, bạn có thể sử dụng những sản phẩm có chứa các thành phần chống viêm đã được y văn ghi nhận, như hoạt chất Niacinamide, LHA, Benzoyl Peroxide, kẽm… để giúp làm xẹp mụn viêm nhanh chóng, ngăn ngừa mụn tái phát và giảm thâm. Sản phẩm được nhiều người sử dụng và có kết quả tích cực là dòng sản phẩm giảm mụn Effaclar Duo+ của La Roche-Posay với các hoạt chất giúp làm dịu mụn to và sưng đỏ, bên cạnh đó giúp phòng ngừa da thâm và ngăn mụn tái phát.

Effaclar Duo+ của La Roche-Posay với các hoạt chất trị mụn hiệu quả giúp làm dịu mụn to sưng đỏ, ngừa thâm và ngăn ngừa mụn tái phát

Bước 4: Thoa kem chống nắng

Đừng bao giờ nghĩ rằng khẩu trang sẽ là lớp chống nắng cho làn da bạn và không cần thoa kem chống nắng. Bởi lớp khẩu trang bạn đang mang đó không có khả năng ngăn chặn tia cực tím và các tác hại của chúng với làn da, chẳng hạn như làm đậm thêm các vết thâm sau mụn, tàn nhang và vết nám trở nên sậm hơn, hay làm nặng hoặc gây ra tình trạng lão hóa da. Sản phẩm chống nắng tối ưu là loại có màng lọc quang phổ rộng và không có cảm giác nhờn rít như loại kem chống nắng Anthelios Invisible Fluid của La Roche-Posay.

Kem chống nắng cho da nhạy cảm Anthelios Invisible Fluid có màng lọc quang phổ rộng giúp bảo vệ da tối ưu trước tia UVB, UVA, những tác hại gây ra do tia hồng ngoại và ô nhiễm

Các bước chăm sóc da nói trên là những kiến thức cơ bản và hữu ích để giúp bạn vẫn tươi sáng và tự tin trong giai đoạn cần thực hiện nhiều sự bảo vệ cho cơ thể. Nếu bạn có những vấn đề về da, hãy ghé qua các nhà thuốc và hệ thống cửa hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp để được tư vấn và tìm cho mình các giải pháp tốt nhất cùng với những món quà đặc biệt cho mọi phụ nữ nhân Tháng Sức Khỏe Làn Da do thương hiệu La Roche-Posay sáng lập trên toàn cầu.

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