Hút sạch mụn đầu đen chỉ bằng vài lát khoai tây

Làm đẹp 08/07/2017 17:08

Trong thành phần khoai tây có tính diệt khuẩn cùng khả năng làm sạch các tế bào gây bít lỗ chân lông nên nó mang đến hiệu quả rất cao trong việc điều trị mụn, đặc biệt là mụn đầu đen.

Khoai tây là một loại củ vô cùng phổ biến ở nước ta. Trong thành phần, khoai tây chứa nhiều dưỡng chất như vitamin C, E, carotenoids hay phenol. Những loại chất này giúp làn da trở nên mịn màng, tươi sáng hơn.

Dưới đây là một số phương pháp làm đẹp bằng khoai tây mà chị em có thể tự áp dụng ngay tại nhà.

Trị mụn đầu đen bằng nước ép khoai tây

Hút sạch mụn đầu đen chỉ bằng vài lát khoai tây
Dùng nước ép khoai tây để điều trị mụn đầu đen là phương pháp đơn giản được nhiều người áp dụng - Ảnh: Internet

Sử dụng nước ép khoai tây để trị mụn đầu đen là phương pháp đơn giản nhất. Cách này không chỉ giúp bạn xóa sạch mụn đầu đen mà còn chống viêm da vô cùng hiệu quả.

Nguyên liệu:

Bạn chỉ cần chuẩn bị khoai tây tươi, máy ép và bông diệt khuẩn là đủ.

Cách làm:

Đầu tiên, gọt vỏ khoai tây, rửa sạch. Sau đó, tiến hành ép khoai tây lấy nước cốt rồi sử dụng bông gòn thấm phần nước đó thoa lên vùng da bị mụn.

Giữ trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch với nước.

Kiên trì áp dụng phương pháp này 3 lần mỗi tuần, chỉ trong vòng một tháng hiệu quả mang lại sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.

Đắp mặt nạ khoai tây

Một phương pháp khác để điều trị mụn bằng khoai tây cũng đơn giản không kém đó là đắp mặt nạ.

Trước tiên, bạn cần làm sạch vùng da mụn rồi đắp những lát khoai tây mỏng lên đó là được. Để khoảng 15 phút rồi dùng nước ấm rửa mặt lại là được. Cách này, bạn có thể áp dụng 3 đến 4 lần mỗi tuần.

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Ngoài hai cách trên, bạn còn có thể dùng khoai tây theo những công thức dưới đây để điều trị mụn đầu đen.

Hỗn hợp khoai tây và bột mì

Hút sạch mụn đầu đen chỉ bằng vài lát khoai tây
Trộn khoai tây cùng với bột mì giúp bạn diệt sạch mụn đầu đen - Ảnh: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • Khoai tây
  • Bột mì

Cách làm:
Ép lấy nước cốt khoai tây rồi hòa chúng với bột mì để tạo thành một hỗn hợp có dạng sệt. Thoa hỗn hợp này lên phần da bị mụn trong khoảng 15 phút. Sau đó, rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Hỗn hợp này không chỉ có tác dụng làm sạch mụn đầu đen mà còn làm trắng da.

Trị mụn đầu đen bằng khoai tây, sữa chua

Một trong những cách điều trị mụn đầu đen được nhiều người áp dụng là dùng hỗn hợp sữa chua và khoai tây. Nếu như khoai tây có tác dụng loại bỏ những nốt mụn đầu đen, mụn cám cứng đầu thì sữa chua sẽ giúp da mịn màng, tươi sáng hơn.

Cách làm:

Luộc chín khoai tây, bóc sạch vỏ rồi nghiền nát chúng. Hòa 1 đến 2 thìa sữa chua vào phần khoai tây đã nghiền tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Thoa chúng lên mặt trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch.

Lưu ý: Tùy thuộc vào cơ địa của từng người mà hiệu quả chúng mang lại sẽ khác nhau. Nếu da xuất hiện tình trạng mẫn đỏ thì ngưng sử dụng và hỏi thêm ý kiến các sĩ.

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