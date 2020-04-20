Hướng dẫn cách giảm cân bằng mướp đắng tại nhà với chi phí rẻ bèo

Làm đẹp 20/04/2020 19:11

Bạn muốn giảm cân tại nhà với chi phí rẻ, không cần đến trung tâm thẩm mỹ tốn kém, không cần dùng thuốc. Đừng bỏ qua phương pháp giảm cân bằng mướp đắng với nhiều hiệu quả bất ngờ.

Mướp đắng (khổ qua) được biết đến là thực phẩm quen thuộc của các nước châu Á. Loại quả này được chế biến thành nhiều món ngon như khổ qua xào trứng, canh khổ qua hay nước ép khổ qua.

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Mướp đắng

Tuy rằng đây là loại quả có vị đắng, nhưng lại được yêu thích và được dùng làm nguyên liệu nấu ăn yêu thích. Giảm cân bằng mướp đắng là phương pháp được nhiều người áp dụng thành công.

Theo kết quả nghiên cứu từ các chuyên gia dinh dưỡng, mướp đắng không chỉ giúp giảm béo bụng, cải thiện vóc dáng, giảm lượng đường trong máu mà còn giúp ngăn ngừa ung thư. 

Mướp đắng giúp giảm cân hiệu quả nhờ nguồn vitamin, khoáng chất dồi dào, làm tăng tốc quá trình trao đổi chất để lấy lại vóc dáng nhanh hơn.

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Mướp đắng giúp giảm béo bụng, cải thiện vóc dáng, giảm lượng đường trong máu

I. Vì sao mướp đắng giúp giảm cân hiệu quả?

Hiệu quả giảm cân của mướp đắng thông qua công dụng:

+ Ngăn cản hiệu quả việc hấp thụ thêm đường và lưu trữ chúng dưới dạng chất béo. Làm giảm và duy trì lượng đường trong cơ thể, từ đó giúp bạn giảm cân.

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Giảm cân bằng mướp đắng là phương pháp dân gian mang mang đến hiệu quả tốt cho sức khỏe

+ Trong mướp đắng có chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, ít calo. Do đó, dù bạn nạp một lượng mướp đắng lớn cũng không hề lo ngại bị tăng cân. Đây còn là loại quả có khả năng điều chỉnh insulin trong cơ thể, cung cấp hàm lượng nước cao, tạo cảm giác no, ngăn chặn sự thèm ăn.

+ Mướp đắng chứa ít calo, có khả năng hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể đồng thời giúp có thể có thể ngăn ngừa sự tích trữ mỡ thừa, từ đó giúp giảm béo bụng bằng khổ qua hữu hiệu.

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Giảm béo bụng bằng khổ qua

+ Trong mướp đắng chứa các axit amin tự nhiên  giúp trung hòa lượng chất béo trong thức ăn hằng ngày. Từ đó, sẽ ngăn tích mỡ dưới da. Đó chính là nguyên nhân khiến cách giảm cân bằng mướp đắng được chị em tìm đến và thực hiện thành công.

Ngoài hiệu quả hỗ trợ giúp giảm cân, mướp đắng có tính thanh mát nên giảm mụn, thâm nám, giúp da đẹp hơn và thanh lọc cơ thể. 

II. Cách giảm cân bằng mướp đắng

Tùy vào nhu cầu, sở thích và thói quen của mình bạn có thể lựa chọn cách chế biến mướp đắng để giảm cân phù hợp, an toàn hiệu quả nhất. 

* Uống nước mướp đắng giảm cân

Đây là cách có thể cho hiệu quả tương đối tốt và được áp dụng khá phổ biến. 

- Trà mướp đắng

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Trà mướp đắng giảm cân

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Mướp đắng tươi (số lượng tùy ý)

Cách thực hiện:

+ Sau khi rửa sạch mướp đắng, bạn đem bổ dọc, loại bỏ hạt và cắt thành những lát mỏng.

+ Để cho ráo nước và đem phơi nắng sấy khô  hoặc cho vào chảo và đảo trên bếp.

Với cách giảm cân bằng mướp đắng phơi khô, bạn cho vào hộp kín để bảo quản  và pha/ hãm với nước nóng để sử dụng.

- Sinh tố mướp đắng giảm cân

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

Mướp đắng tươi

Táo

Cần tây

Dưa leo

Chanh

Cách thực hiện:

+ Sau khi rửa sạch các nguyên liệu trên bạn sơ chế và cắt chúng thành các miếng nhỏ.

+ Cho tất cả vào trong máy xay sinh tố và xay nhuyễn

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Sinh tố mướp đắng giảm cân

Bạn có thể tăng thêm lượng trái cây để giảm đi vị đắng. Bên cạnh đó, bạn có thể thay đổi các nguyên liệu tùy theo sở thích cá nhân.

Nên dùng sinh tố giảm cân mướp đắng trước bữa ăn để đạt được kết quả tốt nhất.

- Nước ép mướp đắng và chanh

Nguyên liệu:

1 quả mướp đắng đã bỏ hạt

 ½ quả chanh tươi

Các bước tiến hành:

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Nước ép mướp đắng và chanh

+ Mướp đắng đem rửa sạch rồi cắt thành các lát mỏng đều nhau.

+ Bạn nên ngâm mướp với nước muối pha loãng khoảng 30 phút 

+ Cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn và qua rây để bỏ bã, giữ lại nước

+ Vắt lấy nước cốt chanh, bỏ hạt rồi trộn vào mướp đắng đã xay nhuyễn.

Pha nước cốt chanh với mướp đắng là cách giảm vị đắng có trong mướp. Đồng thời, chanh cũng giúp đẩy mạnh tốc độ giảm cân.

- Nướp ép mướp đắng – mật ong:

Kết quả nhiều nghiên cứu từ các chuyên gia dinh dưỡng cho thấy dùng mướp đắng kết hợp với mật ong là liều thuốc không chỉ chữa bách bệnh mà còn đặc biệt vô cùng hiệu quả trong giảm cân. 

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Dùng mướp đắng kết hợp với mật ong là liều thuốc không chỉ chữa bách bệnh mà còn đặc biệt vô cùng hiệu quả trong giảm cân. 

Nếu như dùng mướp đắng giúp giảm cân nhờ có chứa nhiều chất xơ, vị đắng của nó kích thích đường ruột giúp giảm cảm giác thèm ăn, thì, mật ong có thành phần là đường lấy từ nhụy hoa tự nhiên nên sẽ không gây cản trở cho quá trình giảm cân của bạn.

Không chỉ vậy, mật ong đều đặn còn giúp da căng bóng và mịn màng. 

Cách thực hiện:

+ Rửa sạch 1 quả mướp đắng tươi

+ Cắt nhỏ thành từng miếng ra, cho vào máy ép trái cây. Thêm một chút nước nếu thấy quá khô. 

+ Lọc qua rây để loại bỏ bã, giữ lại nước ép

+ Thêm vào nước ép mướp đắng 2 thìa café mật ong, khuấy đều và thưởng thức.

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Nướp ép mướp đắng – mật ong

Để đạt được hiệu quả giảm cân nhanh, bạn hãy uống nước ép mướp đắng – mật ong đều đặn mỗi ngày 1 lần

* Ăn mướp đắng để giảm cân

Để hỗ trợ cho quá trình giảm cân nhanh hơn, bạn hãy bổ sung mướp đắng vào chế độ ăn bằng cách chế biến chúng thành các món ăn ngon. 

Vị đắng của mướp đắng sẽ được giảm bớt khi kết hợp với các nguyên liệu khác. Điều này sẽ giúp việc tiêu thụ cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Bạn có thể tham khảo món canh mướp đắng nhồi thịt

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Canh mướp đắng nhồi thịt

+ Mướp đắng rửa sạch lấy hết hạt và cắt thành từng khúc nhỏ. 

+ Trộn các nguyên liệu thịt đã băm nhuyễn, nấm mèo, lòng trắng trứng, hành, một ít tiêu, muối, bột ngọt để tạo thành nhân. 

+ Dùng muỗng nhồi nhân này vào các khúc mướp đắng.

+ Lần lượt xếp mướp đắng đã nhồi thịt vào nồi đã chuẩn bị sẵn. Sau đó cho đầy nước vào và nấu cho mềm.

+ Món canh mướp đắng đã được hoàn thành. Múc ra tô và rắc ít tiêu, hành ngó lên mặt.

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Chế biến mướp đắng thành các món ăn giảm cân

Ngoài món canh này, bạn có thể giảm cân bằng mướp đắng luộc và chế biến mướp đắng thành các món ăn không kém phần hấp dẫn khác như mướp đắng chà bông, mướp đắng trộn salad rau củ quả hoặc khổ qua xào trứng…

III. Thực đơn giảm cân bằng mướp đắng trong 3 ngày

Ngày đầu tiên:

Buổi sáng: 2 miếng bánh mì, 1 ly nước ép mướp đắng.

Buổi trưa: 1 chén cơm, 1 dĩa salad mướp đắng, 1 chén canh bí đao.

Buổi tối: 1 dĩa salad hoa quả, 1 ly nước ép mướp đắng.

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Thực đơn giảm cân bằng mướp đắng trong 3 ngày

Ngày thứ 2:

Sáng: 1 trái táo, 1 ly nước lọc.

Trưa: 1 chén cơm, 1 dĩa mướp đắng luộc.

Tối: 1 chén cơm, 1 dĩa salad rau củ, 1 ly nước ép mướp đắng.

Ngày thứ 3:

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Giảm cân bằng mướp đắng tại nhà với chi phí rẻ bèo

Sáng:  1 củ khoai lang luộc,  ly nước ép mướp đắng.

Trưa: 1 chén cơm, Dĩa salad rau củ.

Tối: 1 dĩa mướp đắng luộc, 1 củ khoai lang.

III. Kinh nghiệm giảm cân bằng mướp đắng thành công

Tuy rằng giảm cân bằng mướp đắng không phải là phương pháp xa lạ và được nhiều người áp dụng nhưng không phải ai cũng thành công với phương pháp này.

Sau đây là những lưu ý khi giảm cân bằng mướp đắng giúp bạn loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng để có được vóc dáng thon gọn.

Hướng dẫn cách giảm cân bằng mướp đắng tại nhà với chi phí rẻ bèo - Ảnh 14
Cần chú ý dùng mướp đắng với liều lượng, thời gian sử dụng sao cho phù hợp với tình  trạng, vấn đề sức khỏe của mình

+ Việc tiêu thụ quá mức loại thực phẩm này sẽ có thể dẫn đến nhiều vấn đề về tiêu hóa (tiêu chảy), đau đầu, buồn nôn, hay giảm lượng đường trong máu. Do đó, để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn cần chú ý liều lượng, thời gian sử dụng phù hợp nhất sao cho phù hợp với tình trạng, vấn đề sức khỏe của mình.

+ Tốt nhất là không  ăn quá 2 muỗng mướp đắng trong 1 ngày và quá 4 lần trên tuần.

+ Không nên dùng mướp đắng giảm cân với những đối tượng gồm phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc đang có ý định mang thai. 

+ Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn đang gặp các vấn đề sức khỏe liên quan hoặc đang dùng thuốc hạ đường huyết. Lý do bởi dùng mướp đắng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

+ Tránh ăn hoặc uống mướp đắng khi đói bụng. Nên bổ sung sau bữa ăn để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất.

+ Bạn sẽ có cảm giác khát sau khi ăn nhiều mướp đắng. Sở dĩ có hiện tượng này là bởi mướp đắng có thể làm tan mỡ, phá vỡ các tế bào chất béo. Khát nước là do cơ thể của bạn cần nước để phân hủy chất béo.

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Kiên trì áp dụng cách giảm cân bằng mướp đắng để đẩy nhanh tốc độ và hiệu quả loại bỏ mỡ thừa

+ Mướp đắng có tính hàn lạnh, Trong quá trình tiêu thụ mướp đắng, bạn nên tránh  uống trà, trà xanh, trà giảm cân. Lý do bởi dạ dày của bạn sẽ dễ bị tổn thương hơn. 

+ Mướp đắng và các loại thực phẩm giảm cân khác, thì việc đầu tiên là loại bỏ chất béo từ ruột, sau đó ngăn chặn mỡ hình thành. Làm tan các mô mỡ. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều, vì sẽ có hại cho sức khỏe.

+ Giảm lượng gia vị, dầu mỡ chất béo đi để đẩy nhanh quá trình giảm cân bằng mướp đắng. Bạn chỉ nên dùng một lượng nhỏ mướp đắng và không cần ăn kiêng. 

Để đẩy nhanh tốc độ và hiệu quả loại bỏ mỡ thừa, cải thiện vóc dáng, bạn hãy kiên trì áp dụng cách giảm cân bằng mướp đắng. Vì giảm cân là quá trình đòi hỏi sự kết hợp của cả việc tập luyện và chế độ dinh dưỡng, do đó, bạn cần chú ý kĩ càng đến phương pháp của mình để có thể làm đẹp an toàn mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nấu canh mướp đắng nhồi thịt thơm ngon bổ dưỡng cho cả nhà

Nấu canh mướp đắng nhồi thịt thơm ngon bổ dưỡng cho cả nhà

Mướp đắng nhồi thịt hay khổ qua nhồi thịt là món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe

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