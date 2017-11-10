Hội thảo Du lịch thẩm mỹ Việt Nam - Hàn Quốc 'Đánh thức giấc mơ mỹ nhân Việt'

Làm đẹp 10/11/2017 07:59

Hội thảo chuyên đề về du lịch kết hợp phẫu thuật thẩm mỹ được tổ chức vào ngày 21/10 vừa qua bởi bệnh viện thẩm mỹ Lavian Hàn Quốc và thương hiệu Jollie D Spa & Beauty clinic tại khách sạn Sheraton, không chỉ thu hút đông đảo sự quan tâm của các khách hàng quan tâm tới nền công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ xứ Kim Chi tại TP.HCM mà còn nhận được sự ủng hộ của nhiều khách hàng đến từ Hà Nội.

Sự kiện diễn ra vào lúc 21/10/2017 Sheraton Hotel & Towers quy tụ nhiều ngôi sao trong ngành giải trí như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, diễn viên/ca sĩ Tim – Trương Quỳnh Anh, nghệ sĩ hài Lê Giang, siêu mẫu Thái Hà, diễn viên Cao Thái Hà cùng nhiều Hoa khôi trong các cuộc thi sắc đẹp. Đặc biệt có sự hiện diện của 3 vị viện trưởng Chung Jae Young, Kim sang Woo, Lee Sang Woo cùng đội ngũ bệnh viện thẩm mỹ Lavian đến từ đất nước Hàn Quốc

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Viện trưởng Chung Jae Young với vai trò là diễn giả về chuyên môn của hội thảo

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Jollie D Spa & Beauty clinic chính thức được công bố là Đại Sứ Thương Hiệu Độc Quyền của bệnh viện thẩm mỹ Lavian tại Việt Nam

Đến với hội thảo, khách hàng được tiếp cận với nền công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ vượt trội, tân tiến, không ảnh hưởng tới sức khỏe và thời gian bình phục nhanh lẫn kết qủa thẩm mỹ hoàn hảo với những đường nét tự nhiên. Ngoài ra khách hàng còn được mục sở thị các khách mời nổi tiếng cũng như đặt những câu hỏi, băn khoăn tới những người đã từng tham gia phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc

Hội thảo Du lịch thẩm mỹ Việt Nam - Hàn Quốc 'Đánh thức giấc mơ mỹ nhân Việt' - Ảnh 3

Thương hiệu Jollie D Spa & Beauty Clinic ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong ngành chăm sóc sắc đẹp/phẫu thuật thẩm mỹ của giới làm đẹp 2 miền Nam Bắc với các hội thảo được tổ chức thường niên, giới thiệu tới cộng đồng nhiều phương pháp/công nghệ làm đẹp tân tiến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc cùng những cố vấn chuyên môn nổi tiếng trong ngành

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Hội thảo Đỉnh Cao Nhan Sắc về du lịch thẩm mỹ được tổ chức năm 2016 bởi Jollie D Spa & Beauty Clinic với các khách mời viện trưởng chuyên môn tới từ Hàn Quốc

Với dịch vụ được nhiều khách hàng nổi tiếng trong giới nghệ thuật – giải trí từ ca sĩ, diễn viên, hoa hậu, hoa khôi, siêu mẫu, danh hài tìm đến chọn mặt gửi vàng, sẽ không có giải thưởng nào có thể sánh bằng sự tín nhiệm của những người của công chúng dành cho Jollie D Spa & Beauty Clinic

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Các nghệ sĩ nổi tiếng trong show truyền hình thực tế được chỉ đạo sản xuất bởi bà Mai Diệu Linh – CEO Tổng giám đốc thương hiệu Jollie D Spa & Beauty Clinic

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Khách hàng tham dự Hội thảo còn được tận mắt chứng kiến nhan sắc của người nổi tiếng sau du lịch thẩm mỹ Hàn Quốc và được lắng nghe những chia sẻ về trải nghiệm hành trình thay đổi sắc vóc, cũng như những kỉ niệm không thể quên của 5 celebs trong thời gian lưu lại xứ Kim Chi

 

Liên hệ Du lịch thẩm mỹ Hàn Quốc Jollie D Spa & Beauty Clinic

Cơ sở 1: 91B Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2: 400B Lê Văn Sỹ, phường 14 ,quận 3 ,TP HCM

Hotline: 1900 69 50

Webiste:  www.jolliedspa.vn  - www.dulichthammyhanquoc.vn

Facebook:  https://www.facebook.com/thammyvienjolliedvietnam/ 

                  www.facebook.com/dulichthammyjollied

 

Từ khóa:   Jollie D Spa & Beauty Clinic thẩm mỹ viện hàn quốc phẫu thuật thẩm mỹ

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