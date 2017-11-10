Sự kiện diễn ra vào lúc 21/10/2017 Sheraton Hotel & Towers quy tụ nhiều ngôi sao trong ngành giải trí như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, diễn viên/ca sĩ Tim – Trương Quỳnh Anh, nghệ sĩ hài Lê Giang, siêu mẫu Thái Hà, diễn viên Cao Thái Hà cùng nhiều Hoa khôi trong các cuộc thi sắc đẹp. Đặc biệt có sự hiện diện của 3 vị viện trưởng Chung Jae Young, Kim sang Woo, Lee Sang Woo cùng đội ngũ bệnh viện thẩm mỹ Lavian đến từ đất nước Hàn Quốc

Đến với hội thảo, khách hàng được tiếp cận với nền công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ vượt trội, tân tiến, không ảnh hưởng tới sức khỏe và thời gian bình phục nhanh lẫn kết qủa thẩm mỹ hoàn hảo với những đường nét tự nhiên. Ngoài ra khách hàng còn được mục sở thị các khách mời nổi tiếng cũng như đặt những câu hỏi, băn khoăn tới những người đã từng tham gia phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc

Thương hiệu Jollie D Spa & Beauty Clinic ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong ngành chăm sóc sắc đẹp/phẫu thuật thẩm mỹ của giới làm đẹp 2 miền Nam Bắc với các hội thảo được tổ chức thường niên, giới thiệu tới cộng đồng nhiều phương pháp/công nghệ làm đẹp tân tiến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc cùng những cố vấn chuyên môn nổi tiếng trong ngành

Với dịch vụ được nhiều khách hàng nổi tiếng trong giới nghệ thuật – giải trí từ ca sĩ, diễn viên, hoa hậu, hoa khôi, siêu mẫu, danh hài tìm đến chọn mặt gửi vàng, sẽ không có giải thưởng nào có thể sánh bằng sự tín nhiệm của những người của công chúng dành cho Jollie D Spa & Beauty Clinic

Liên hệ Du lịch thẩm mỹ Hàn Quốc Jollie D Spa & Beauty Clinic

Cơ sở 1: 91B Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2: 400B Lê Văn Sỹ, phường 14 ,quận 3 ,TP HCM

Hotline: 1900 69 50

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