Hồi sinh làn da xỉn màu bằng cách chọn đúng loại serum cho làn da theo những bí quyết này

Làm đẹp 16/04/2022 12:13

Nếu bạn là một người đam mê chăm sóc da, đây không phải là lần đầu tiên bạn biết đến tầm quan trọng của huyết thanh đúng không? Huyết thanh hay còn gọi là serum như một phần của quy trình chăm sóc da hàng ngày của bạn luôn được khuyến khích sử dụng. 

Hồi sinh làn da xỉn màu bằng cách chọn đúng loại serum cho làn da theo những bí quyết này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho dù để chống lại mụn thường xuyên, giảm da nhờn hoặc cấp nước cho da của bạn, huyết thanh là công thức mạnh hơn kem vì chúng được làm từ các thành phần hoạt tính nhắm vào một mối quan tâm cụ thể và hoạt động không mệt mỏi để giải quyết nó. Serum dưỡng da mặt là người bạn đồng hành tốt nhất của bạn và giúp mang lại làn da đẹp rạng ngời. Dưới đây là một số lý do tại sao serum dưỡng da mặt là hình thức chăm sóc da hiệu quả nhất hiện nay.

Hồi sinh làn da xỉn màu bằng cách chọn đúng loại serum cho làn da theo những bí quyết này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Huyết thanh nên là một phần của thói quen chăm da của bạn. Huyết thanh mặt là một loại thần dược đơn giản, dễ sử dụng sẽ giúp nuôi dưỡng làn da của bạn và chuẩn bị cho phần còn lại của chu trình chăm da. Axit hyaluronic, Niacinamide hoặc axit salicylic là một số thành phần cụ thể sẽ giữ cho làn da của bạn đủ nước và trẻ hóa cả ngày. Chỉ cần dùng đầu ngón tay thoa một vài giọt "thuốc bổ" làm đẹp này lên mặt và cổ, sau đó nhẹ nhàng vỗ nhẹ, vỗ nhẹ và thoa đều. Như thế, da bạn đã được cấp dưỡng rất nhiều để hồi phục!

Hồi sinh làn da xỉn màu bằng cách chọn đúng loại serum cho làn da theo những bí quyết này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chọn loại huyết thanh phù hợp cho làn da căng mọng là điều rất cần được để ý. Không giống như kem dưỡng ẩm, huyết thanh chứa các phân tử nhỏ hơn và thẩm thấu sâu hơn vào da, để cung cấp nồng độ cao các thành phần hoạt tính. Tìm kiếm các loại serum hiệu quả cao có chứa Axit Hyaluronic hoặc Axit Salicylic. là điều bạn cần để tâm Những thành phần siêu đỉnh này chống lại tình trạng xỉn màu, khô da, đốm mụn và sắc tố, làm cho làn da của bạn trông mềm mại và khỏe mạnh.
Khi lựa chọn huyết thanh cho mặt, điều quan trọng là phải hiểu rằng có nhiều loại huyết thanh khác nhau cũng như các thành phần cụ thể để xem xét dựa trên loại da của bạn. Điều bắt buộc là phải hiểu loại da của bạn trước khi đầu tư vào các sản phẩm chăm sóc da. Làm thế nào để bạn quyết định điều đó? Rất đơn giản, bạn chỉ cần để ý xem lỗ chân lông và cảm giác của da như thế nào khi thức dậy. 

Hồi sinh làn da xỉn màu bằng cách chọn đúng loại serum cho làn da theo những bí quyết này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có làn da dễ bị mụn trứng cá, huyết thanh với axit salicylic sẽ hoạt động tốt hơn. Huyết thanh mặt ngừa mụn là giải pháp làm sạch da và trị mụn chuyên biệt với axit salicylic 2% có tác dụng tẩy tế bào chết, kiểm soát dầu và ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông. Công thức độc đáo bao gồm Niacinamide, giúp giảm các vết thâm và sắc tố để có màu da đều màu hơn. Đối với da khô hoặc bong tróc, một loại huyết thanh dưỡng ẩm dành cho mặt có đặc tính dưỡng ẩm và nuôi dưỡng tuyệt vời với dưỡng chất Moisture Magnet Hyaluronic Acid, Seaweed, và Chia Seed giúp cung cấp độ ẩm lên đến 72 giờ. Được nhúng với Pro-Vitamin B5, đặc tính không dính và siêu nhẹ của nó sẽ hoạt động như một chất giữ ẩm giúp hồi sinh và cấp nước cho làn da xỉn màu, giúp da trông khỏe mạnh và được nuôi dưỡng tốt.

Hồi sinh làn da xỉn màu bằng cách chọn đúng loại serum cho làn da theo những bí quyết này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều lý do tại sao hầu hết chúng ta yêu thích huyết thanh. Với vô số lợi ích, thành phần hoạt tính, sử dụng đơn giản và sử dụng đa mục đích, nó mang lại giá trị cao hơn đáng kể so với các sản phẩm chăm sóc da khác. 
Tiến sĩ Aparna Santhanam, Bác sĩ Da liễu và Chuyên gia về da, cho biết "Duy trì làn da rạng rỡ có thể là một thách thức do điều kiện thời tiết thay đổi. Điều cần thiết là phải đánh giá nhu cầu chăm sóc da của một người để ngăn ngừa các vấn đề khác nhau như quá nhiều dầu, khô, xỉn màu và da bị kích ứng. Bước đầu tiên là tìm hiểu làn da của bạn thực sự cần gì, đặt ngân sách là bao nhiêu và chọn một dạng serum nhẹ và dễ thoa. Mỗi loại da cần chăm sóc da chuyên biệt, vì vậy hãy lựa chọn các thành phần nuôi dưỡng và cấp nước cho da. Ngoài ra, chăm sóc da là một hoạt động từ trong ra ngoài, vì vậy hãy uống đủ nước, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và giữ cho tâm trạng của bạn luôn lạc quan, vẻ đẹp bên trong của bạn sẽ luôn hiển thị trên khuôn mặt của bạn."

Theo Times of India

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