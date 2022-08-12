Học theo xu hướng làm đẹp từ tuần lễ thời trang cao cấp Ấn Độ

Đây là những xu hướng làm đẹp mới nhất từ tuần lễ thời trang cao cấp được các chuyên gia thế giới ca ngợi mà bạn có thể thử.

Màu hồng nhẹ nhàng trông rất hợp thời trang vào những tháng hè này. Thoa phấn mắt màu hồng với đường kẻ mắt đậm và điểm xuyến thêm màu môi hồng bóng sẽ giúp bạn trông thật tuyệt vời, vừa nhã nhặn lại không kém phần thu hút.

Ảnh minh họa: Internet

Dán mi giả ở khoảng cách xa nhau chút sẽ tạo nên vẻ ngoài thêm tinh tế và không kém phần thời trang.

Các kiểu kẻ mắt độc lạ khác nhau

Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử với những kiểu kẻ mắt khác nhau hoặc kẻ mắt mèo, kẻ mắt đậm, v.v. Bạn cũng đừng ngại thử những kiểu kẻ mắt phá cách, không còn mang nét nhẹ nhàng nhưng vẫn mnag lại sự thu hút đáng kể.

Trang điểm phủ sương sáng bóng

Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm phủ sương sáng bóng không bao giờ nằm ngoài xu hướng làm đẹp! Đôi mắt long lanh, đôi má nổi bật ánh kim tuyến và đôi môi căng bóng là sự kết hợp "bốc lửa".

Xu hướng tóc long lanh

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta thường thoa ánh kim tuyến sáng lấp lánh lên đôi mắt nhưng nếu bạn thoa ánh sáng lấp lánh lên mái tóc cũng là một xu hướng hết sức nổi bật vì nó trông như một phụ kiện sang trọng và cũng dễ làm sạch.

Trang điểm tinh tế

Ảnh minh họa: Internet

Thoa một chút lớp nền mỏng nhẹ và đánh mắt màu nude, thoa son môi màu nude và chuốt mascara nhẹ nhàng cũng đủ mang lại cho bạn vẻ ngoài hoàn hảo mà không cần điểm tô quá đâm. Đây cũng là phong cách bạn có thể sử dụng hàng ngày.

Đánh màu mắt ấn tượng dưới mí mắt dưới

Bạn có thể tạo nên nét độc đáo khi kẻ màu mắt ở đường viền mi dưới. Điều này sẽ mang lại cho bạn vẻ ngoài thực sự nổi bật.

Trang điểm theo phong cách cổ điển

Ảnh minh họa: Internet

Phong cách trang điểm cổ điển bao gồm việc tô mắt thật sắc xảo và tô đôi môi đậm là một trong những kiểu trang điểm hợp thời trang và được lựa chọn nhiều nhất. Nó là kết hợp của sự quyến rũ và cả sự sang trọng, quý phái.

Đánh phấn mắt long lanh

Ảnh minh họa: Internet

Đôi mắt long lanh thu hút với đường kẻ mắt hoặc đánh phấn mắt màu nhủ đậm sẽ mang đến vẻ ngoài đậm các tính.

Theo Times of India