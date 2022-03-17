Học theo mẹo của hot Tiktoker cách để cơ thể luôn thơm tho khiến bao chàng mê mẩn

Làm đẹp 17/03/2022 14:00

Ngoài khuôn mặt được make up kĩ lưỡng, gu ăn mặc sexy thì điểm gây ấn tượng hiệu quả nhất của các nàng với các chàng trai là hương thơm. Vậy làm thế nào để cơ thể luôn thơm tho suốt cả ngày dài? Cùng học mẹo này của hot Tiktoker để cơ thể luôn tỏa ra hương suốt 24 tiếng.

Học theo mẹo của hot Tiktoker cách để cơ thể luôn thơm tho khiến bao chàng mê mẩn - Ảnh 1

Bạn có thể nghĩ rằng nước hoa không thể giữ mùi suốt cả ngày, nhưng Tiktoker Erin Dugan Jurchak đã tiết lộ mẹo giúp hương nước hoa kéo dài suốt 24 giờ trong một video viral trên tTiktok. Mẹo làm đẹp đã trở thành nội dung quen thuộc trên kênh TikTok . Người sáng tạo nội dung Erin Dugan Jurchak đã chia sẻ một video trên tài khoản TikTok giải thích một phương pháp đơn giản để làm cho hương nước hoa lưu lại cả ngày. Để hương thơm lưu lại suốt 24 giờ, chúng ta chỉ cần nước hoa và một ít Vaseline.

Học theo mẹo của hot Tiktoker cách để cơ thể luôn thơm tho khiến bao chàng mê mẩn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Erin giải thích, chỉ cần thoa một lớp mỏng Vaseline lên các huyệt đạo (bên trong cổ tay), khuỷu tay hoặc cổ rồi xịt nước hoa lên những vùng da này, hương thơm sẽ được lưu giữ lâu hơn. Trong video lan truyền trên Tiktok, hot tiktoker nói rằng cô ấy sử dụng Vaseline dạng lăn, nhưng trong phần bình luận phía dưới video, người dùng khẳng định rằng đối với mẹo này sử dụng kem dưỡng không mùi và trước khi thoa nước hoa cũng rất hiệu quả.

Học theo mẹo của hot Tiktoker cách để cơ thể luôn thơm tho khiến bao chàng mê mẩn - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Một phương pháp khác được chia sẻ là thoa nước hoa lên tóc để mùi hương kéo dài suốt cả ngày. Nhưng cần lưu ý rằng, đối với phương pháp này các thành phần có trong nước hoa có thể gây khô và hư tổn tóc. Nếu bạn muốn sử dụng phương pháp này, chúng ta nên tìm hiểu thêm về các loại nước hoa cho tóc thay vì dùng nước hoa thông thường.

Mùi hương thơm ngát cho cơ thể từ nguyên liệu tự nhiên này hấp dẫn hơn cả nước hoa đắt tiền, ắt hẳn sẽ làm bạn mê mẩn

Mùi hương thơm ngát cho cơ thể từ nguyên liệu tự nhiên này hấp dẫn hơn cả nước hoa đắt tiền, ắt hẳn sẽ làm bạn mê mẩn

Kể từ buổi bình minh của nền văn minh, nước hoa làm từ tinh dầu đã được sử dụng rộng rãi cho sức khỏe tổng thể. Mỗi loại tinh dầu có mùi thơm và đặc trưng riêng biệt, có thể là vị nồng, hương hoa, hương gỗ hoặc hương trái cây. 

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