Hô biến đuôi tóc chẻ ngọn thành suôn mượt với 6 mẹo cực đơn giản

Những sai lầm mà nhiều người thường mắc phải khi gội đầu là sử dụng nước nóng, gội không sạch hay gội nhiều lần trong tuần. Nhiệt độ nước thích hợp để gội đầu là 20-25 độ và thời gian gội là 2-3 ngày một lần. Bên cạnh đó việc dùng đúng dầu gội cũng rất quan trọng, dầu gội không phù hợp sẽ khiến da đầu tiết nhiều nhờn làm tóc nhanh bẩn hoặc dễ gây khô xơ, chẻ ngọn.

Hơi nóng từ các loại máy sấy, máy uốn,... là một trong những nguyên nhân khiến đuôi tóc bị khô xơ, chẻ ngọn. Nếu bắt buộc phải dùng nhiệt để tạo kiểu tóc thì trước đó bạn nên thoa serum có chứa protein dưỡng tóc - đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ tóc, còn nếu không thật sự cần thiết thì không nên dùng đến nhiệt.

Ảnh minh họa

Cắt tóc định kỳ

Để tình trạng chẻ ngọn không tồi tệ hơn và hạn chế nó thì bạn nên cắt bỏ phần đuôi tóc 3-4 tháng một lần. Cách làm này giúp cơ “cơ hội” khôi phục trở lại, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Khi cắt, lưu ý cắt trên phần tóc bị chẻ ngọn khoảng 6mm.

Chăm dưỡng tóc

Tóc đã hư tổn từ bên trong nên mới dẫn đến tình trạng chẻ ngọn vì vậy bạn nên ủ tóc 2 lần 1 tuần để cung cấp dưỡng chất cần thiết giúp tóc khôi phục. Bạn hoàn toàn có thể tự làm mặt nạ dưỡng tóc từ các nguyên liệu thiên nhiên như dầu dừa, dầu oliu, bơ, trứng gà, mật ong,...Bên cạnh đó bạn cũng cần chú ý đến việc dưỡng ẩm cho tóc hằng ngày.

nên ủ tóc 2 lần 1 tuần để cung cấp dưỡng chất. Ảnh minh họa

Chải tóc đúng cách

Chúng ta thường có thói quen chải từ chân tóc xuống mà không biết nó khiến cho tóc dễ bị rối hơn nhiều. Cách chải tóc đúng là bắt đầu từ ngọn rồi chải dần lên phía chân tóc. Không chải tóc quá mạnh và khi bị rối nhớ nhẹ nhàng gỡ ra từ từ. Đặc biệt khi tóc còn ướt thì không chải vì lúc đó độ đàn hồi của tóc dễ thay đổi, tóc sẽ bị kéo dãn ra và dễ rối khi bạn tác dụng lực bằng việc chải.

Bảo vệ tóc dưới ánh nắng

Ánh nắng mặt trời và khói bụi sẽ làm tổn thương các tế bào và biểu bì tóc, khiến tóc trở nên khô xơ, đổi màu và chẻ ngọn. Vì vậy khi ra ngoài bạn cần che chắn cho tóc bằng áo, mũ và tinh dầu dưỡng tóc chống tia UV.