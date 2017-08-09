Hiệu quả tuyệt vời khi dùng sữa chua nghệ mật ong làm đẹp

Sữa chua lên men tự nhiên không chỉ là một loại món ăn được nhiều gia đình ưa chuộng mà nó còn là sản phẩm có tác dụng làm đẹp da chăm sóc vóc dáng hoàn hảo.

Làm đẹp là một trong những điều mà chị em phụ nữ quan tâm nhất. Bởi đã là phụ nữ thì phải đẹp và được quyền chăm sóc bản thân của mình. Có một công thức mà nhiều người đã áp dụng đó là dùng sữa chua nghệ mật ong . Đây được xem là bộ ba sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện và hiệu quả cao nhất. Nếu bạn chưa biết phải làm thế nào để làm đẹp với phương pháp này thì hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Sữa chua chứa thành phần vitamin B, C, D, E với các khoáng chất như maige, sắt, canxi, photpho, folic... cùng hợp chất chống oxy hóa. Nó giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể, tăng cường trao đổi chất, cải thiện quá trình tuần hoàn máu, ngăn ngừa sự lão hóa sớm...

Không chỉ có lợi ích to lớn cho sức khỏe, sữa chua còn là sản phẩm hoàn hảo cho việc chăm sóc da và vóc dáng. Nó giúp loại bỏ những khuẩn mụn, giảm tiết nhờn, giúp da sạch hơn và căng mịn hơn. Đồng thời, còn bổ sung dưỡng chất nuôi da khỏe đẹp, trắng hồng rạng rỡ.

Nếu biết cách áp dụng sữa chua một cách hợp lý thì không chỉ làn da và vóc dáng của bạn cũng sẽ trở nên đẹp hơn rất nhiều.

Nghệ với nhiều lợi ích tuyệt vời

Nghệ là một loại gia vị dùng trong việc chế biến các món ăn, nó tạo hương vị thơm ngon đặc biệt. Trong y học, nghệ còn là một vị thuốc có thể chữa trị được nhiều loại bệnh như cảm, sốt, chữa lành vết thương, trị sẹo, ngăn ngừa ung thư, giảm tình trạng đau dạ dày, chóng mặt, đau đầu...

Nghệ cũng là một sản phẩm tự nhiên chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và đặc biệt là thành phần cucurmin. Nó có khả năng hỗ trợ tiêu hóa tốt, thúc đảy quá trình trao đổi chất, tuần hoàn máu tốt, ngăn ngừa ung thư, giảm lão hóa, giải độc rất tốt. Cũng nhờ những thành phần này mà nghệ được cho vào danh sách làm đẹp hiệu quả của chị em phụ nữ. Nghệ giúp loại bỏ những độc tố trên da, giảm tình trạng da dầu, trị sẹo thâm, mụn và còn giúp giảm cân nhanh chóng.

Chính vì những lợi ích thiết thực này mà nó được sử dụng phổ biến và thường xuyên hơn. Khi bạn kết hợp nghệ sữa chua mật ong trong cùng một công thức làm đẹp thì còn gì tuyệt vời bằng.

Mật ong và lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp

Cũng giống như hai loại nguyên liệu trên, mật ong được xem là thần dược có thể sử dụng chung với nhiều sản phẩm có tác dụng tương tự.

Mật ong có tính nóng, dạng dung dịch đặc, ngọt đậm, có mùi thơm nhẹ có nhiều tác dụng trong điều trị một số bệnh như cảm, sốt, ho,... Mật ong cũng được dùng để trị một vài bệnh đường ruột.

Nó chứa nhiều chất đường, vitamin E, B, C, các khoáng chất như sắt, kẽm, photpho, kali, natri... giúp chăm sóc làn da đẹp mịn màng, trắng hồng không tì vết, phục hồi tóc hư tổn, gãy rụng và hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Công thức sữa chua nghệ mật ong là một sự kết hợp hoàn hảo giúp cải thiện ngoại hình của bạn một cách nhanh chóng và công hiệu hơn bao giờ hết. Không chỉ bạn sẽ sớm sở hữu làn da đẹp mịn màng, mái tóc óng mượt và vóc dáng eo thon, gợi cảm.

Cách sử dụng sữa chua nghệ mật ong

Công thức thực hiện:

- Cho 1 chén sữa chua trộn đều với 2 muỗng mật ong và 2 muỗng tinh bột nghệ. Các nguyên liệu này bạn sẽ dễ dàng mua được ở ngoài chợ hay siêu thị mà đảm bảo chất lượng cao.

- Sau khi đã khuấy đều và hỗn hợp trở nên đặc hơn thì bạn có thể sử dụng.

Đối với chăm sóc da, bạn chỉ cần thoa đều hỗn hợp này lên da, giữ khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm là được.

Còn nếu bạn muốn dùng hỗn hợp này chăm sóc tóc thì cũng giống công thức trên nhưng pha loãng hơn một chút rồi ủ lên tóc khoảng 1 tiếng rồi gội sạch lại với nước. Hoặc, nếu có thể, bạn có thể trộn hỗn hợp này chung với dầu gội rồi gội đầu như bình thường.

Như vậy, với cách làm đẹp bằng nghệ mật ong sữa chua, bạn hãy kiên trì áp dụng mỗi tuần 3 – 4 lần để đảm bảo đạt hiệu quả cao và nhanh nhất. Bạn sẽ cải thiện được làn da trắng mịn hơn, mái tóc chắc khỏe hơn và thân hình thon thả hơn. Chúc bạn thành công!