Giảm thâm mụn sau 2 tuần với 3 loại mặt dạ thiên nhiên ngay tại nhà

Vitamin E là thành phần đặc biệt quan trọng với làn da, có tác dụng rất hữu hiệu trong việc phục hồi tế bào tổn thương, kích thích tái tạo tế bào mới, cải thiện sắc tố.

Vitamin E là thành phần đặc biệt quan trọng với làn da, có tác dụng rất hữu hiệu trong việc phục hồi tế bào tổn thương, kích thích tái tạo tế bào mới, cải thiện sắc tố. Đồng thời, chất chống oxy hóa trong vitamin E còn có tác dụng hạn chế sự sản sinh các gốc tự do giúp ngăn ngừa lão hóa, làm da trở nên mịn màng. Đây cũng là cách trị thâm mụn nhanh chóng.

Chích lấy phần dung dịch bên trong viên nang vitamin E và thoa trực tiếp bằng tay hoặc tăm bông lên vùng da cần điều trị vết thâm.

Massage từ từ theo chuyển động tròn để vitamin E có thể thẩm thấu vào sâu trong da.

Để qua đêm và không cần dùng các bước dưỡng ẩm sau đó vì bản thân vitamin E là một chất có khả năng dưỡng ẩm.

2. Trị thâm mụn với mặt nạ mật ong và sữa chua

Mật ong và sữa chua đều có tác dụng trị thâm mụn. Mật ong có tính kháng khuẩn, sát trùng, chống viêm sưng nên có khả năng làm sạch da mặt, thông thoáng lỗ chân lông. Ảnh minh họa: Internet

Mật ong và sữa chua đều có tác dụng trị thâm mụn. Mật ong có tính kháng khuẩn, sát trùng, chống viêm sưng nên có khả năng làm sạch da mặt, thông thoáng lỗ chân lông, loại bỏ vi khuẩn gây mụn. Ngoài ra, mật ong còn giúp dưỡng da trắng đẹp, mịn màng.

Trong khi đó, sữa chua chứa lactic acid có tác dụng làm mịn da, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp da trắng mịn hơn. Các chất chống oxy hóa trong sữa chua giúp làn da khỏe mạnh, giảm nếp nhăn. Sữa chua cũng chứa rất nhiều vitamin A, B1, B2, C, E, có thể nuôi dưỡng da từ bên trong, cho da trắng sáng, giảm thâm, nám da và mụn hiệu quả.

Thực hiện cách trị mụn thâm tại nhà bằng mật ong và sữa chua

Trộn sữa chua không đường với mật ong nguyên chất theo tỷ lệ 2:1.

Dùng tăm bông để chấm hỗn hợp vào những vết thâm hoặc bạn có thể dùng hỗn hợp này để đắp mặt nạ.

Để trên da khoảng 15-20 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm và dùng kem dưỡng ẩm để tránh bị khô da.

3. Trị thâm mụn với mặt nạ ngũ hoa

Trong hạt ngũ hoa có chứa nhiều tinh dầu có lợi trong việc làm đẹp. Khi đắp mặt nạ này vào, da mặt của bạn sẽ được bổ sung một loại collagen Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, ngũ hoa được biết đến là nguyên liệu giúp điều trị mụn và được sử dụng phổ biến tại các spa. Bên cạnh đó, công dụng khác của ngũ hoa còn giúp trị thâm do mụn để lại và bạn nên đắp mặt nạ ngũ hoa từ 2 - 3 lần/tuần để thâm mụn nhanh chóng mờ đi.

Trong hạt ngũ hoa có chứa nhiều tinh dầu có lợi trong việc làm đẹp. Khi đắp mặt nạ này vào, da mặt của bạn sẽ được bổ sung một loại collagen không những giúp da thêm trắng sáng mà còn giúp loại bỏ các tế bào có hại cho da mặt, diệt khuẩn và trị thâm rõ rệt.

Thực hiện cách trị mụn thâm tại nhà bằng mặt nạ ngũ hoa