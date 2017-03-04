Giảm giá 30% dịch vụ phun thêu lông mày tại TMV Anh Khôi dịp 8/3

Làm đẹp 04/03/2017 10:09

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, TMV Anh Khôi dành ưu đãi lớn cho phái đẹp: Khuyến mãi 30% khi khách hàng sử dụng dịch vụ phun thêu lông mày và một số dịch vụ làm đẹp khác tại TMV Anh Khôi. Chương trình diễn ra từ 4/3 đến 15/3

Chương trình khuyến mãi không chỉ nhằm mục đích tônt? vinh "một nửa thế giới" mà còn thể hiện mong muốn tri ân khách hàng. Với chương trình khuyến mãi hấp dẫn này, khách hàng sẽ được tiếp cận các phương pháp phun thêu hiện đại để sở hữu một diện mạo thu hút với chi phí tiết kiệm. Đây cũng là cơ hội để phái đẹp được "tút" lại nhan sắc và đón một ngày lễ thật ý nghĩa bên những người thân yêu.

Thay vì chọn những món quà quen thuộc như hoa, mỹ phẩm, trang sức… phái mạnh cũng có thể tận dụng ngay cơ hội này để mang đến bất ngờ cho người đẹp. Cùng “một nửa” của mình đi đến các trung tâm làm đẹp là cách thể hiện sự quan tâm giản dị mà đầy ý nghĩa. Các dịch vụ tại TMV Anh Khôi khá đa dạng, chắc chắn sẽ mang đến nhiều lựa chọn cho phái đẹp như: phun môi tự nhiên, lông mày vi điểm, điêu khắc 3D, phun mí vi điểm...

Giảm giá 30% dịch vụ phun thêu lông mày tại TMV Anh Khôi dịp 8/3 - Ảnh 1

Thẩm mỹ phun thêu là hình thức làm đẹp quen thuộc với chị em phụ nữ. Hình thức này giúp chị em có được đường nét như ý muốn mà không phải tốn quá nhiều thời gian cho việc trang điểm mỗi ngày. Tuy vậy, để thực sự sở hữu những đường nét hiện đại, phù hợp với khuôn mặt và môi trường làm việc, chị em cần tìm đến các trung tâm uy tín, đã có tên tuổi trên thị trường. Đối với những chị em đã từng sử dụng dịch vụ phun thêu thẩm mỹ tại TMV Anh Khôi, chắc chắn gợi ý của họ dành cho những ai còn đang băn khoăn về địa chỉ thẩm mỹ tin cậy chắc chắn không đâu khác chính là TMV Anh Khôi.

Giảm giá 30% dịch vụ phun thêu lông mày tại TMV Anh Khôi dịp 8/3 - Ảnh 2

TMV Anh Khôi là địa chỉ thẩm mỹ đã trở nên quen thuộc với phái đẹp và nổi tiếng tại TP HCM. Hiệu quả và chất lượng phun thêu thẩm mỹ tại đây đã được chính các khách hàng đến làm đẹp công nhận và khẳng định. Mỗi ngày trung tâm đều tấp nập khách đến phun thêu làm đẹp. Phần lớn khách hàng đến với trung tâm đều hài lòng với diện mạo mới được tạo nên bởi những "chuyên gia điêu khắc". Vừa qua trung tâm cũng vinh dự nhận giải thưởng "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, sản phẩm dịch vụ xuất sắc vì người tiêu dùng".

Giảm giá 30% dịch vụ phun thêu lông mày tại TMV Anh Khôi dịp 8/3 - Ảnh 3

Điều giúp cho TMV Anh Khôi luôn là cái tên đứng đầu trong lĩnh vực thẩm mỹ có lẽ phải kể đến các chuyên gia điêu khắc, đặc biệt là anh Lê Đức Viện - giám đốc trung tâm. Tận dụng các công nghệ và máy móc hiện đại, các chuyên gia đã dùng bàn tay khéo léo của minh để tạo nên những đường nét sắc sảo nhưng vẫn hài hòa, phù hợp với từng khuôn mặt của mỗi khách hàng. Chị em khi đến phun thêu tại đây sẽ được tiếp cận những xu hướng phun xăm từ các quốc gia có nền thẩm mỹ phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan …

Giảm giá 30% dịch vụ phun thêu lông mày tại TMV Anh Khôi dịp 8/3 - Ảnh 4

Là phụ nữ thì luôn luôn phải đẹp. Đẹp cho chính mình và để nhận được sự ưu ái từ phái mạnh cùng những người xung quanh. Vì vậy, chị em phụ nữ hãy tận dụng cơ hội giảm giá làm đẹp hấp dẫn từ TMV Anh Khôi để giúp mình thêm xinh đẹp, hoàn hảo trong ngày 8/3 và để phái mạnh phải thẫn thờ, nhung nhớ.

Thẩm mỹ viện Anh Khôi

Đ/c: 47A Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình

Tel: 0986 463 220 - 0984 734 219

Email: info@vienanhkhoi.com

Website: www.vienanhkhoi.com

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