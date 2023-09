Giảm cân bằng chuối có hiệu quả không?

Theo các nghiên cứu, một quả chuối chỉ có khoảng 105 calo nhưng lại chứa tới 12% chất xơ. Chất xơ lại là một thành phần quan trọng cho sức khỏe đường tiêu hóa, giảm được nguy cơ bệnh tim và một số loại ung thư. Hơn nữa, chất xơ cũng là chất giúp duy trì vóc dáng và giảm cân. Do chứa chất này mà khi ăn chuối chúng ta cảm thấy no lâu hơn, giảm được lượng calorie tiêu thụ một thời gian dài.

Hơn nữa, trong chuối cũng chứa thành phần giúp kháng tinh bột. Do đó, khi ăn thực phẩm nhiều tinh bột, các bạn nên dùng thêm một quả chuối thì những tinh bột trước đó đã được nạp vào sẽ không được tiêu hóa mà chuyển hóa thẳng xuống ruột già và chuyển hóa các chất dinh dưỡng. Điều này giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng, thuận lợi đồng thời tạo cảm giác nhẹ bụng, giảm viêm, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, giúp cho những người béo phì giảm được nguy cơ bị tiểu đường.

Ngoài chất xơ, chuối còn chứa lượng vitamin C và kali rất lớn. Trong một quả chuối cung cấp cho chúng ta tới 15% lượng vitamin C cần thiết trong một ngày. Loại vitamin này sẽ giúp nâng cao hệ miễn dịch, cơ thể chống chọi lại với nhiều loại bệnh nguy hiểm. Bên cạnh đó, còn giúp bảo vệ mạch máu, sản xuất collagen kết nối với các cơ, xương và các mô khác trong cơ thể. Ngoài những công dụng này thì vitamin C trong chuối còn có tác dụng cực kỳ hiệu quả trong việc giúp làm giảm cholesterol, thúc đẩy sự chuyển hóa cholesterol trong gan, biến thành chất hòa tan trong mật. Đồng thời, vitamin C còn có thể đốt cháy mỡ. Khi chúng ta ăn quá đà thừa chất dinh dưỡng, tích trữ dạng mỡ trong cơ thể bám xung quanh ruột, gan, tim, thận và đặc biệt quanh bụng. Lúc này, vitamin C sẽ có vai trò làm tăng tổng hợp chất carnitine, chuyển hóa chất béo để tạo ra năng lượng, tiêu hóa được mỡ đã bị đóng tảng trong cơ thể, giúp cho bụng thon gọn hơn.

Chứa nhiều dưỡng chất tốt nên chuối giúp giảm cân nhanh

Hàm lượng Kali trong một quả chuối cũng rất lớn. Trung bình một quả chuối cung cấp tới 422 mg kali tương đương 9% hàm lượng kali cần thiết cho một ngày để có sức khỏe ổn định. Chất này cũng có vai trò rất quan trọng trong việc giảm cân và duy trì vóc dáng. Kali giúp chúng ta tránh được tình trạng phát phì, khống chế và ngăn chặn sự co rút các cơ. Hơn nữa, Kali còn giúp cho cơ bắp săn chắc bài tiết lượng muối dư thừa ra ngoài cơ thể, giúp cho tim mạch hoạt động tốt hơn, đảm bảo nhịp tim và huyết áp ở mức độ bình thường.

Chính vì chứa các thành phần dưỡng chất tốt nên giảm cân bằng chuối mang lại hiệu quả cao cho các chị em phụ nữ.

Thực đơn giảm cân bằng chuối

Để nhanh chóng loại bỏ mỡ thừa, bên cạnh việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học (nhiều rau xanh, trái cây, giảm bớt chất béo có hại…) thì bạn hãy ăn thêm chuối mỗi ngày.

Giảm cân bằng chuối xanh luộc

Giảm cân bằng chuối luộc mang lại hiệu quả cao cho chị em

Mỗi ngày ăn từ 1 – 3 quả chuối xanh luộc sẽ có tác dụng rất tốt trong việc giảm cân. Bởi ăn chuối xanh luộc giúp lên men trong dạ dày, đốt cháy 20 – 25% chất béo trong cơ thể. Để giảm cân bằng việc ăn chuối xanh luộc, các chị em hãy chọn 1 - 3 quả chuối xanh, quả to đều, không quá già và cũng không quá non. Sau đó rửa sạch, dùng dao cắt bỏ 2 đầu quả chuối, ngâm trong nước muối pha loãng chừng 15 phút. Tiếp theo cho chuối vào nồi, đổ nước ngập, rồi luộc trong 10 phút. Khi chuối đã chín thì vớt ra để nguội, bóc vỏ rồi thưởng thức. Tốt nhất là các chị em nên ăn chuối xanh luộc vào buổi sáng, trước khi ăn thì uống 1 ly nước ấm để kích thích hệ tiêu hóa.

Giảm cân bằng chuối sứ

Chuối sứ giúp giảm cân an toàn

Theo các chuyên gia, chuối sứ là một loại quả rất tốt cho sức khỏe và việc giảm cân của của chị em phụ nữ. Chuối sứ chứa rất nhiều vitamin quan trọng như: vitamin như A, B1, B2, C, D, E và các khoáng chất như magê, vôi, kali, sắt, phosphor, fluor và iốt nhưng lại không chứa chất béo nên sẽ không làm tăng mỡ trong máu. Hơn nữa, những dưỡng chất trong chuối sứ đã được nhiều công trình nghiên cứu chứng minh là giúp ổn định các hằng số sinh học trong cơ thể và tạo điều kiện thuận lợi giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, đặc biệt ở người có pH máu không đúng độ kiềm do tiêu thụ quá nhiều thịt mỡ.

Để giảm cân bằng chuối sứ thì các chị em hãy thường xuyên nấu món canh chuối sứ thịt bò. Món ăn này rất bổ cho cơ thể và có tác dụng giảm cân rất cao. Để làm món ăn này thì cần có 6 quả chuối sứ (chọn quả chuối vừa chín tới); 150g thịt bò; 800ml nước; 2 nhánh rau tía tô; 2 củ hành tím băm nhuyễn cùng với các loại gia vị như hạt nêm, muối, tiêu và đường.

Đầu tiên, các chị em hãy rửa sạch chuối sứ rồi thái khoanh 0,5cm. Rau tía tô chọn những lá non rồi mang rửa thật sạch, thịt bò thái hình khối vuông khoảng 1,5cm hoặc thái miếng vừa ăn, rồi ướp với 1 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê đường, 1/3 thìa cà phê muối, hành tím băm nhuyễn. Sau đó, các chị em đun sôi 800ml nước, tiếp theo thả chuối vào, cho tiếp thịt bò vào nấu, đun lửa nhỏ. Nêm theo 2 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê muối. Nấu thêm khoảng 2 phút nữa rồi tắt bếp. Cuối cùng cho thêm 1/3 thìa cà phê tiêu, trang trí rau tía tô.

Giảm cân bằng chuối và sữa chua

Sinh tố chuối vừa ngon lại có tác dụng giảm cân hiệu quả

Chuối và sữa chua rất dễ để sơ chế, tạo nên các món ngon để giảm cân hiệu quả. Điển hình như là sinh tố chuối và sữa chua. Bạn hãy lấy 2-3 quả chuối chín xay cùng với sữa chua không đường, đồng thời có thể thêm 1 số loại hoa quả mà bạn thích như dâu tây, việt quất... xay đều lên, đổ ra cốc. Như vậy là bạn đã có 1 ly sinh tố chuối và sữa chua để giảm cân rồi đó.

Nếu như chuối chứa hàm lượng chất xơ cao, giàu vitamin C và kali giúp giảm cân hiệu quả, thì sữa chua lại mang tính chất hỗ trợ, chứa các lợi khuẩn tốt cho các hoạt động của đường ruột, để giảm cân an toàn. Hơn nữa, trong sữa chua chứa Canxi, thành phần này có một mối liên hệ mật thiết đối với việc giảm cân. Canxi giúp ngăn chặn quá trình lưu trữ chất béo lại cho cơ thể, đồng thời làm tăng quá trình trao đổi chất một cách hiệu quả. Do đó, giảm cân bằng chuối và sữa chua là giải pháp hiệu quả cho những người béo phì. Tuy nhiên, để giảm cân nhanh, bạn nên chọn loại sữa chua không đường hoặc sữa chua ít béo cho thực đơn giảm cân để phát huy tối đa các tác dụng giảm cân.

Với trên thông tin trên đây, hy vọng đã giúp các chị em tìm ra được giải pháp giảm cân bằng chuối hiệu quả. Chỉ cần kiên thì áp dụng, chỉ trong một thời gian ngắn sẽ sở hữu được thân hình thon gọn như mong muốn.