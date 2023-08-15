Giải quyết gương mặt sưng phù sau khi ngủ dậy chỉ với 5 mẹo đơn giản

Làm đẹp 15/08/2023 13:23

Khi gương mặt bị sưng phù lúc ngủ dậy, bạn có thể áp dụng ngay những mẹo dưới đây ngay tại nhà.

Rửa mặt hoặc chườm khăn bằng nước lạnh

Nhiệt độ từ nước lạnh không chỉ đánh thức sự tỉnh táo mà còn có khả năng se khít lỗ chân lông, loại bỏ độc tố và giảm viêm một cách đáng kể.

Giải quyết gương mặt sưng phù sau khi ngủ dậy chỉ với 5 mẹo đơn giản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng sản phẩm se khít lỗ chân lông

Các sản phẩm se khít lỗ chân lông cũng có tác dụng tốt giúp mặt hết sưng. Bôi kem hoặc dung dịch se lỗ chân lông lần lượt lên các vùng trán, mắt, má, cằm, cổ, mỗi vùng xoa khoảng 10-15 giây.

Giải quyết gương mặt sưng phù sau khi ngủ dậy chỉ với 5 mẹo đơn giản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thoa kem dưỡng có Vitamin K

Trong các loại mỹ phẩm, vitamin K đóng vai trò làm lành da, giảm mẩn đỏ và giảm thiểu sưng tấy, vì thế việc thoa đều một lớp kem chứa thành phần này được tin có tác dụng giảm sưng húp cho gương mặt. Tin vui là vitamin K được tìm thấy trong bất kỳ loại kem dưỡng mắt nào, việc của bạn là thay vì chỉ thoa cho bộ phận này thì có thể thoa đều cả gương mặt.

Uống nước sau khi thức dậy

Do phản ứng tích trữ nước tự nhiên của cơ thể sau một đêm dài chìm vào giấc ngủ say bạn có thể bị phù mặt. Việc kích hoạt năng lượng bằng một ly nước đầy mỗi sáng sẽ giúp dịch ngoại bào (chất lỏng trong mô) được cân bằng và giảm thiểu tối đa sự phù nề cho làn da.

Giải quyết gương mặt sưng phù sau khi ngủ dậy chỉ với 5 mẹo đơn giản - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mát-xa bọng mắt

Sau khi rửa mặt sạch bạn bôi kem dưỡng mắt, vừa bôi vừa dùng ngón tay mát-xa nhẹ nhàng vùng da bên dưới mắt từ đuôi mắt vào trong, rồi từ phía trong mắt hướng ra huyệt thái dương, dừng ở thái dương day khoảng 3 giây. Do vùng da quanh mắt khá mỏng nên bạn đừng dùng lực quá mạnh khi mát-xa.

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