Giải pháp nào cho gái một con 'không mòn con mắt'?

“Con mình không bao giờ thiếu sữa. Đặc biệt là sáng sớm sữa về làm mình cảm thấy căng tức khó chịu phải dùng đến máy hút sữa. Lúc nuôi con bằng sữa mẹ, đâu ai nghĩ gì nhiều, chỉ cần có nhiều sữa để con không bị đói là mình hạnh phúc lắm rồi. Nhưng sau khi cai sữa cho con, mình mới thấu được cảm giác “mướp” là như thế nào. Bầu ngực thì bị teo lại, da ngực chùng nhão, không còn được săn chắc như thời con gái. Thực sự, lúc tắm đứng trước gương, nhìn lại vóc dáng mình chỉ muốn bật khóc vì tủi thân. Đấy là còn chưa kể đến việc mình bị tăng cân khá nhiều, do quá trình mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ được bồi bổ dinh dưỡng đầy đủ.”.

Theo nhiều số liệu thống kê, có tới 45% phụ nữ sau sinh có vòng một chùng nhão, chảy xệ, rạn nứt và biến dạng nặng nề.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến ngực phụ nữ không còn giữ được dáng vẻ quyến rũ như thuở con gái:

Trên thực tế cho thấy, cấu trúc ngực chủ yếu là các mô mỡ dạng xếp tầng. Quá trình mang thai và cho con bú là khi các ống dẫn sữa phát triển mạnh, khiến ngực giãn nở cùng với tình trạng rạn da và các mô mỡ bị chèn ép. Điều này khiến cho sau khi cai sữa, bầu ngực của người mẹ bị teo nhỏ lại và chảy xệ, da ngực từ đó mà chùng nhão, không còn giữ được vẻ săn chắc như thời còn son trẻ.

Ngực chảy xệ sau sinh còn một phần do mẹ cho em bú không đúng cách. Cụ thể, nếu mẹ cho trẻ bú không đều sẽ dẫn đến tình trạng hai bầu ngực mất cân đối. Thường xuyên cho trẻ bú nằm cũng khiến cho vòng 1 bị co kéo dẫn đến việc ngực bị biến dạng nhanh hơn.

Mặt khác, trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ, chị em thường có tâm lý không nên mặc áo ngực hoặc mặc áo ngực loại rất mỏng để thuận tiện cho việc cho em bé bú. Thế nhưng điều này đã khiến vòng 1 không được nâng đỡ và gây nên tình trạng ngực kém săn chắc sau sinh.

Trăm bề nỗi khổ mà phụ nữ sau sinh gặp phải, mà toàn những vấn đề tế nhị, khiến các mẹ không biết chia sẻ cùng ai. Những lúc như này, chị em thực sự cần người chồng thấu hiểu, tâm lý để giúp họ loại bỏ được nỗi mặc cảm tự ti sau sinh.

Chuyện chăn gối cũng bị ảnh hưởng

Không chỉ vấn đề ngoại hình, mà chuyện chăn gối sau sinh với các mẹ trở nên xa vời vợi. Như chị Hằng ( 30 tuổi, Cầu Giấy - Hà Nội) tâm sự: “Mình đã kiêng chuyện ấy trong suốt 9 tháng mang thai vì trong thời gian mang bầu sức khỏe yếu nên các bác sĩ yêu cầu phải kiêng tuyệt đối chuyện quan hệ vợ chồng. Những tưởng sau khi sinh nở vợ chồng sẽ mặn mà lắm lắm thế mà không ngờ mình chẳng có ham muốn gì.” - chị buồn rầu chia sẻ.

Cũng gặp phải vấn đề trong chuyện ân ái của vợ chồng, đó là chị Tú ( 25 tuổi, Thủ Đức - Hồ Chí Minh), khi nghĩ lại quãng thời gian đó, chị không giấu nổi nét ngượng ngùng xen chút ngán ngẩm: “Đêm đầu tiên quan hệ sau sinh, đối với mình đó là một “cơn ác mộng” chứ chả ngọt ngào, đẹp đẽ gì. Âm đạo mình bị khô, mình không cảm nhận được gì ngoài cảm giác đau đớn khi quan hệ với chồng. Cộng thêm việc âm đạo không còn khít như thời con gái, khiến mình bị tự ti trước người bạn đời, không thể tập trung vào cuộc yêu. Tưởng các lần sau sẽ khác nhưng tình trạng khô hạn vẫn tiếp diễn cộng với sự mệt mỏi khi trông con, mình ngày càng không còn mong muốn “yêu”, gần gũi chồng một chút nào.”

Sau sinh, hàm lượng estrogen thấp làm giảm độ đàn hồi của các mô cơ ở âm đạo. Khiến phụ nữ bị khô rát, đau đớn khi quan hệ, làm giảm ham muốn tình dục

Trong một nghiên cứu ở Mỹ trên đối tượng phụ nữ sau sinh, 20% phụ nữ ít hoặc không có ham muốn tình dục. Có nhiều yếu tố góp phần làm phụ nữ giảm ham muốn thời điểm này như do chị em mệt mỏi vì chăm sóc trẻ sơ sinh.

Sự non nớt và bé bỏng của trẻ đòi hỏi các mẹ phải luôn dành hết sự tập trung từ thể chất lẫn tình cảm. Khi bạn có một khoảnh khắc dành riêng cho chính mình, mẹ bỉm sữa thường tận dụng chúng để nghỉ ngơi nên chuyện gần gũi với chồng bị “hạ bệ” trong danh sách những việc cần ưu tiên.

Cơ thể phụ nữ cần thời gian để tự chữa lành sau những biến đổi vô cùng lớn khi mang thai và chuyển dạ. Sự biến đổi bộ 3 nội tiết tố: estrogen, progesterone và testosterone diễn ra có thể khiến chị em cảm thấy mất thăng bằng tâm sinh lý. Phụ nữ cũng có thể gần gũi chồng được nhưng sẽ rất đau đớn do bị khô âm đạo sau sinh. Mặc cảm về hình ảnh cơ thể cũng làm cho phụ nữ sau khi làm mẹ cảm thấy ít gợi cảm dẫn đến giảm ham muốn.

Giải pháp cho các mẹ để lấy lại nét đẹp căng tràn, quyến rũ thời son trẻ?

Mặc dù khả năng phục hồi vòng ngực sau sinh 100% là rất khó, nhưng nếu được chăm sóc đúng cách, có thể các mẹ sẽ lấy lại được ‘núi đôi’ như xưa.

Bắt buộc phải mặc áo ngực chuyên dụng khi cho em bé bú

Có rất nhiều chị em có suy nghĩ thích “thả rông” vì cảm thấy áo lót thật vướng víu vì phải thường xuyên cởi ra khi cho trẻ bú. Vì không được nâng đỡ, vùng da ngực bị nhão, mất đi độ đàn hồi là nguyên nhân khiến ngực chị em bị chảy xệ.

Kích thích cơ thể sản sinh nội tiết tố ESTROGEN

Chị em cần chú ý bổ sung những thực phẩm giàu estrogen như: thực phẩm có nguồn gốc cam thảo, đậu nành, ngũ cốc nguyên cám, rau xanh... Vì estrogen đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tăng kích thước vòng 1 và giúp bầu ngực săn chắc hơn. Tuy nhiên, cách này còn phải tùy thuộc vào khả năng hấp thụ của mỗi người, vì rất có thể estrogen sẽ bị đào thải ngay khi vào cơ thể. Phương pháp tốt nhất là hãy để cơ thể tự sản sinh ra nội tiết tố estrogen.

Theo PGS.TS Nguyễn Thượng Dong: “Việc sử dụng thảo dược giúp cơ thể tự sản sinh estrogen là hướng đi an toàn và hiệu quả nhất hiện nay thay cho các liệu pháp bổ sung estrogen tổng hợp. Và trong số các dược liệu được sử dụng tăng cường estrogen hiện nay thì Kwao Krua Trắng đã trở thành trung tâm của các đề tài nghiên cứu, chứng minh công dụng: bổ sung nội tiết tố nữ estrogen tự nhiên an toàn, nhanh chóng và vượt trội, cải thiện đáng kể các triệu chứng tiêu cực do thiếu hụt estrogen mang lại.”

Trong thành phần Kwao Krua có chứa hỗn hợp các phytoestrogen giống như trong đậu nành nhưng chúng có hàm lượng cô đặc và hoạt tính hiệu quả hơn. Đặc biệt, nó còn chứa hoạt chất là miroestrol và các dẫn xuất, thúc đẩy những tác dụng của estrogen cơ thể gấp 3.000 lần sức mạnh của các hoạt chất trong mầm đậu nành, kích thích tuyến vú làm nở và săn chắc ngực.

