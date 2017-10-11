Giải pháp làm sao để trị mụn ẩn dưới da đơn giản mà hiệu quả như ý nhất

Mụn ẩn xuất hiện là do sự kết hợp của bã nhờn, vi khuẩn và chất cặn bã dưới lỗ chân lông. Nếu để lâu và không vệ sinh đúng cách thì chúng sẽ biến thành những khối u nhỏ dưới da. Mụn này nằm dưới da nên nếu không để ý thì ta khó mà phát hiện ra được. Nếu dùng tay chạm vào da thì bạn sẽ có cảm giác da hơi bị sần và nhìn kỹ thì sẽ thấy đầu mụn hơi có màu trắng.

Mụn là vấn đề khiến chị em phải quan tâm nhiều nhất và cũng là lo lắng nhất. Nếu như mụn bình thường chúng ta có thể nhìn thấy rõ và có biện pháp điều trị phù hợp thì mụn ẩn lại càng tạo nên mối lo lắng lớn hơn. Mụn dưới da nếu không được xử lý kịp thời thì sẽ gây ra viêm nhiễm, thâm nám ở bên trong và sẽ khó điều trị hơn nếu để lâu. Như vậy, làm sao để trị mụn ẩn dưới da hiệu quả nhất và an toàn nhất? Bài viết dưới đây sẽ giảm bớt nỗi muộn phiền của bạn.

Như vậy, có thể do nhiều nguyên nhân mà mụn và mụn dưới da có cơ hội phát triển nhiều lên. Nếu như bạn đang sử dụng các biện pháp điều trị nhưng không thấy kết quả thì cũng đừng lo lắng. Bởi da của bạn nhạy cảm và không gặp đúng thuốc nó cần. Do vậy, bạn cần tìm cách làm sao để điều trị mụn ẩn tốt nhát mà làn da không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Cách điều trị mụn ẩn dưới da

Trước khi áp dụng các phương pháp dưỡng da trị mụn thì bạn cần lưu ý một số điểm để đảm bảo rằng khi thực hiện sẽ phát huy tối đa công dụng của nó:

- Đầu tiên, làm sạch da là bước quan trọng đầu tiên cũng là cần thiết nhất cho bất kỳ một công thức chăm sóc da nào. Bạn cần vệ sinh da thường xuyên mỗi ngày ít nhất 2 lần bằng sữa rửa mặt chuyên dụng hoặc nước ấm. Cách này sẽ giúp lấy đi bụi bẩn, làm sạch da từ sâu bên trong, loại bỏ vi khuẩn gây hại và hỗ trợ quá trình trị mụn diễn da dễ dàng hơn.

- Thứ 2, những nốt mụn tuy đáng ghét, nhưng bạn cũng đừng nên cố ý nặn chúng ra, đặc biệt là với mụn ẩn dưới da. Vì quá trình nặn mụn không đúng cách sẽ khiến khuẩn mụn có điều kiện lây lan ra vùng da khác và tiếp tục sinh sôi. Chưa kể đến là da bị tổn thương, viêm nhiễm.

Sau khi đã nắm được bước cơ bản này, bạn hãy thử áp dụng một trong những cách điều trị mụn ẩn dưới da như sau đây để sớm lấy lại làn da trắng hồng, mịn màng nhất nhé.

Trị mụn ẩn dưới da bằng muối

Muối là một trong những cách tiết kiệm chi phí và tiện lợi nhất để chăm sóc và dưỡng da bị mụn cũng như mụn dưới da. Trong muối có chứa chất magnesium sulfate có hiệu quả chống viêm, trị mụn hiệu quả. Đặc biệt muối còn giúp tẩy tế bào chết, loại bỏ khuẩn hại giúp da sớm trở nên mịn màng như ý.

Cách áp dụng cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần ngâm cái khăn mặt mỏng vào chậu nước muối ấm rồi đem khăn này đắp lên mặt giống như đắp mặt nạ vậy. Nhắm mắt thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm là được.

Đây là cách an toàn nên bạn có thể sử dụng hàng ngày để đẩy nhanh quá trình điều trị mụn ẩn dưới da nhé.

Sử dụng tinh dầu trị mụn ẩn dưới da

Tinh dầu trà và tinh dầu oải hương mà hai sản phẩm tuyệt vời giúp điều trị mụn hiệu quả cao. Trong hầu hết các loại kem dưỡng, kem chống lão hóa đều chứa loại tinh dầu này. Bạn có thể lựa chọn một sản phẩm dưỡng da phù hợp để chăm sóc da mụn của mình.

Còn nếu muốn, sử dụng tinh dầu tự nhiên sẽ đảm bảo hiệu quả cao hơn và an toàn hơn nhiều. Thoa đều tinh dầu này lên vùng da có nhiều mụn ẩn và massage nhẹ nhàng. Sau khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm là được.

Trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong

Mật ong là thần dược trong việc chăm sóc da, nó chứa nhiều dưỡng chất giúp dưỡng da cực hiệu quả. Mật ong có tính kháng khuẩn tự nhiên nên giúp trị mụn khá công hiệu. Nó là sản phẩm an toàn mà bạn nên lựa chọn.

Bạn nên sử dụng mật ong nguyên chất, vì mật ong pha có thêm đường và nước nên sẽ giảm đi đáng kể công hiệu mà nó đem lại. Thoa mật ong lên vùng da bị mụn ẩn. Giữ lớp mặt nạ này trên da qua đêm rồi sáng dậy rửa lại bằng nước ấm là được. Bạn có thể hòa mật ong với nước ấm rồi dùng nó rửa mặt cũng cho hiệu quả cao như ý.

Như vậy, chúng ta đã biết làm sao để trị mụn ẩn dưới da cho kết quả cao và an toàn nhất. Hãy áp dụng thử nếu bạn muốn tạm biệt những nốt mụn cứng đầu nhé.