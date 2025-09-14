“Giải cứu thảm họa phun xăm” mùa 3: DK Beauty tiếp tục với sứ mệnh làm đẹp an toàn

Trong 2 mùa trước, “Giải cứu thảm họa phun xăm ” đã để lại dấu ấn lớn trong ngành làm đẹp. Hàng trăm khách hàng từng tuyệt vọng vì phun xăm hỏng đã được DK Beauty “cứu cánh”, lấy lại ngoại hình chỉn chu và niềm tin vào bản thân.

Trong 2 mùa trước, “Giải cứu thảm họa phun xăm” đã để lại dấu ấn lớn trong ngành làm đẹp khi giúp hàng trăm khách hàng vượt qua nỗi ám ảnh vì phun xăm hỏng, lấy lại ngoại hình chỉn chu và sự tự tin. Ngay mùa đầu tiên, chiến dịch thu hút 309 hồ sơ đăng ký, DK Beauty tài trợ 100 ca phun xăm lỗi với mức hỗ trợ 50% chi phí và đặc biệt tặng 20 suất miễn phí cho những trường hợp cực kỳ thảm họa. Bước sang mùa thứ hai, quy mô tiếp tục mở rộng với tổng giá trị tài trợ lên đến 3 tỷ đồng, giúp hơn 300 ca phun xăm mày, môi, mí bị lỗi được chỉnh sửa thành công.

Tương tự, Chị Hồi (35 tuổi, Hà Nội) tâm sự: “Trước đây tôi từng phun môi ở cơ sở nhỏ, kết quả chân mày bị cứng, mực kém chất lượng nên chuyển sang màu xanh. Tôi đi sửa ở vài nơi nhưng càng khiến dáng mày thêm thảm họa, gần như tuyệt vọng và ngại ra đường. Cho đến khi biết đến chương trình ‘Giải cứu thảm họa phun xăm’, sau liệu trình xóa sửa, tôi đã có dáng mày mềm mại, hài hòa. Tôi thực sự biết ơn vì được trao lại sự tự tin.”

Chị Lan Anh (29 tuổi, Hà Nội)chia sẻ: “Tôi tham gia mùa 2 và được hỗ trợ 50% chi phí. Từ đôi môi loang lổ, thâm xỉn, giờ môi trở nên tươi hồng, tự nhiên hơn. Không chỉ nhan sắc thay đổi mà tinh thần tôi cũng tích cực hơn.”

Khởi động mùa 3 – Cơ hội thay đổi diện mạo

Tiếp nối thành công, DK Beauty chính thức khởi động “Giải cứu thảm họa phun xăm” mùa 3 với nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt. Đây là cơ hội để những khách hàng không may gặp phải phun xăm hỏng tìm lại vẻ đẹp tự nhiên và sự tự tin vốn có.

Chiến dịch mùa 3 vẫn kiên định sứ mệnh đồng hành cùng khách hàng khắc phục hậu quả thẩm mỹ lỗi, đồng thời lan tỏa thông điệp “làm đẹp đúng cách” – giúp chị em không chỉ sửa chữa sai lầm cũ mà còn định hình tư duy làm đẹp an toàn, bền vững.

Chương trình mùa 3 bao gồm 10 suất hỗ trợ 100% chi phí cho các ca phun xăm cực kỳ thảm họa và 100 suất tài trợ 50% chi phí cho trường hợp lỗi mức trung bình đến nặng. Thời gian đăng ký từ 10/9 đến 30/9/2025, trực tiếp tại DK Beauty hoặc online qua https://px.dkeyebrows.com/. Hồ sơ cần kèm hình ảnh, video và số điện thoại để xét duyệt. Kết quả sẽ được phản hồi trong vòng 3 ngày làm việc.

Khách hàng được chọn sẽ thăm khám cùng Master Ngoan Minh Vương và tiến hành xóa sửa theo phác đồ riêng, đảm bảo hiệu quả và an toàn. Trong suốt quá trình, đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn đồng hành để mang lại sự yên tâm tuyệt đối.

Để tự tin tìm lại vẻ đẹp tự nhiên, quý bạn đọc có thể liên hệ:

- Địa chỉ: 61 Nguyễn Công Trứ, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Hotline: 091-231-0000 | 091-131-0000

- Website: https://dkbeauty.vn