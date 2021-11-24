Cô gái Nhật Bản có tên là Noa đang hot "rần rần" trên mạng xã hội khi chia sẻ về câu chuyện giảm cân ngoạn mục của mình. Được biết, trước đây cô là người thừa cân, body ục ịch kém thon thả nên gặp rất nhiều chuyện buồn, khó khăn trong cuộc sống. Và nhờ cách giảm cân khoa học, cô nàng từ 63kg đã xuống chỉ còn 45kg, nhan sắc được nâng tầm đáng ngưỡng mộ.

Nhìn Noa của hiện tại không ai nghĩ cô đã từng sở hữu số cân khủng lên tới 63kg.

Sau khi giảm cân, không chỉ vóc dáng thon thả mà gương mặt của Noa cũng mảnh mai, thanh tú hơn, nhan sắc thăng hạng vượt bậc.

Hãy cùng xem chế độ giảm cân của cô nhé:

1. Mỗi tuần 1 kế hoạch giảm cân

Noa chia kế hoạch giảm cân thành nhiều phần nhỏ, cho từng tuần. Mỗi tuần cô sẽ đặt mục tiêu về số cân nặng, thực đơn và kế hoạch tập luyện. Do đó, cô sẽ có động lực và không vì nhàm chán mà bỏ dở giữa chừng.

2. Ăn đủ 3 bữa và đúng giờ

Cô luôn ăn đủ 3 bữa và đều đặn: Dùng bữa sáng trước 8 giờ, bữa trưa 12 - 13 giờ và bữa tối 18 - 19 giờ.

3. Ăn rau trước rồi mới đến cơm và thức ăn khác

Cô sẽ ăn rau xanh, các loại canh, súp đầu tiên, sau đó mới ăn cơm. Việc này sẽ giúp cơ thể cảm thấy nhanh no, giảm thiểu việc tiêu thụ cơm quá nhiều.

4. Đi bộ

Cô thường tranh thủ thời gian đi bộ mỗi ngày để giúp giảm cân và tăng sức khỏe, sức bền. Khi đi bộ, cô sẽ đi với tốc độ vừa phải, lưng thẳng, cằm hơi ngửa.

5. Ghi lại rõ ràng những thay đổi của cơ thể

Từ cân nặng, tỷ lệ mỡ, số đo các vòng thay đổi ra sao trong quá trình giảm cân cô đều ghi lại vào một quyển sổ nhỏ. Nhờ vào đó, cô có thể kiểm soát khắt khe về vóc dáng, và điều chỉnh lại kế hoạch giảm cân hợp lý.

Không chỉ có cân nặng, các chỉ số cơ thể, số đo 3 vòng của cô cũng đều có những thay đổi tích cực.