Dưỡng da mịn màng, trắng sáng với 1 quả mướp đắng

Mướp đắng không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng cho bữa ăn hàng ngày mà còn có tác dụng làm đẹp hiệu quả với chị em phụ nữ.

Nguyên liệu

- 1 quả mướp đắng non

Cách sử đung

- Bước 1: Mướp đắng rửa sạch rồi để ráo nước. Sử dụng nilng bọc đồ ăn bọc mướp đắng lại và để trong tủ lạnh khoảng 15 phút

- Bước 2: Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt để lấy đi hế bụi bẩn. Bạn cũng có thể xông mặt bằng nước ấm để lỗ chân lông giãn nở, giúp lấy hết bã nhờ, mỹ phẩm còn tồn dư trên mặt

- Bước 3: Bỏ mướp đắng trong tủ lạnh ra thái lát mỏng rồi đắp lên mặt.

- Bước 4: Nằm thưu giãn khoảng 30 phút để dưỡng chất trong mướp đắng thấm sâu vào da mặt.

- Bước 5: Rửa lại sạch mặt bằng nước ấm, thấm khô rồi thoa một lớp kem dưỡng ẩm lên mặt.

Mặt nạ mướp đắng dưỡng trắng da

Nguyên liệu

- 1 quả mướp đắng tươi

- 1 thìa cafe mật ong

- 1 quả trứng gà

Cách sử dụng

- Bước 1: Mướp đắng tươi rửa sạch, cắt đôi rồi bỏ ruột bên trong rồi thái lát.

- Bước 2: Trứng gà tách lấy lòng trắng.

- Bước 3: Cho mướp đắng vào máy xay, xay nhuyễn.

- Bước 4: Cho mướp đắng xay nhuyễn ra bát rồi cho mật ong và lòng trắng trứng vào khuấy đều thành một hỗn hợp đồng nhất.

- Bước 5: Thoa đều hỗn hợp lên mặt rồi nằm thư giãn khoảng 20 phút.

- Bước 6: Rửa sạch mặt nước ấm.

Mướp đắng có chất chống ô xy hóa, loại bỏ vi khuẩn gây viêm nhiễm, xoa dịu những làn da bị tổn thương do nhiều nguyên nhân dẫn đến nám, sần sùi, lão hóa sớm.

Mặt nạ mướp đắng, mặt ong và lòng trắng trứng rất tốt cho những làn da vừa phục hồi sau quá trình trị mụn, nám da. Bởi nó có thể xoa dịu mọi tổn thương từ da.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-da-min-mang-trang-sang-voi-1-qua-muop-dang-155351.html