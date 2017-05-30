Vò 3 thứ lá này đun nước xông mặt, da trẻ ra 10 tuổi và trắng mịn ngay lập tức

Chỉ cần 3 loại lá chợ nào cũng có, bạn sẽ có công thức nấu nước xông mặt giúp da sạch mụn ẩn, trắng mịn và chống lão hóa lên đến 10 năm.

Xông mặt là một hình thức thải độc cho da hiệu quả. Khi xông mặt, hơi nóng từ nước xông sẽ kích thích lỗ chân lông nở ra, đồng thời loại bỏ những chất cặn bã, độc tố và bụi bẩn nằm sâu trong lỗ chân lông. Không những vậy, khi xông mặt, phần tinh dầu trong lá thảo dược sẽ được giải phóng, giúp làm đẹp da đồng thời giúp thư giãn tinh thần và đánh thức các giác quan của bạn.

Để xông mặt, bạn chỉ cần chọn những loại rau thảo mộc vô cùng quen thuộc, có thể tìm thấy ở bất kì khu chợ nào. Trong công thức này, chúng ta sử dụng tía tô, kinh giới và trà xanh.

Tía tô và kinh giới là 2 loại rau thơm có tác dụng chính là làm gia vị, giải cảm, trị 1 số triệu chứng cảm cúm thông thường đồng thời giúp thư giãn các giác quan. Ngoài ra, nó còn có tác dụng làm sạch da, kháng viêm, làm se nốt mụn nếu có và đẩy mụn ẩn. Trà xanh chứa chất EGCG, chất chống oxy hóa, giúp làm trẻ hóa và trắng mịn da tự nhiên.

Nguyên liệu:

- Kinh giới 1 bó

- Tía tô 1 bó

- Lá trà xanh 1 bó

- Sả 3 cây

- Chanh 2 quả

- Muối 2 thìa cafe

Cách làm:

3 loại lá trà xanh, kinh giới, tía tô mua về rửa sạch, nhặt bỏ cành và lá sâu. Ngâm lá trong nước muối loãng cho sạch trong khoảng 15 phút. Sau đó vớt lá ra, vò nhẹ cho ra tinh dầu. Sả đập dập cắt khúc.

Đổ thêm 1 lít nước, 2 thìa muối vào nồi, đun sôi nước sau đó thả tất cả số lá và sả vào, đun thêm 2 phút rồi tắt bếp.

Lấy 1 cái khăn trùm lên đầu, từ từ mở nồi nước lá ra xông mặt. Lưu ý nên kiểm tra độ nóng của nước trước khi xông để đảm bảo không bị bỏng.

Sau khi xông cho đến hết hơi nước, bạn rửa lại mặt bằng nước mát rồi thấm khô mặt.

Mỗi tuần bạn nên xông mặt 1-2 lần để da được thải độc. Sau khi làm từ 3-4 lần, bạn sẽ thấy da mặt sáng lên, lỗ chân lông se khít và độ đàn hồi da cải thiện đáng kể.

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