Đồng hồ Galle Watch - Biến hoá với mọi phong cách thời trang hàng đầu

Trải qua hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Đồng hồ Galle đã trở thành đơn vị phân phối hàng loạt những sản phẩm đồng hồ chính hãng từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Từ đó, mang những thiết kế chất lượng, đảm bảo sự tinh xảo và độ chính xác cao đến với người tiêu dùng Việt.

Đồng hồ Galle hiện đang là trung tâm ủy quyền của các nhà chế tác đồng hồ nổi bật đến từ Thụy Sỹ, Nhật Bản,... với những cái tên đã quá quen thuộc như: Orient, Seiko, Citizen hay Certina, Frederique Constant,.. Những thiết kế mới nhất của các thương hiệu này hầu như đều có mặt tại Đồng hồ Galle để khách hàng có thể đặt mua nhanh chóng và tiện lợi.

Đồng hồ Galle là đơn vị phân phối chính hãng tại Việt Nam

Ngoài ra, nhằm tối ưu trải nghiệm và tạo dựng niềm tin với khách hàng, Đồng hồ Galle có những chính sách để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng bao gồm: chính sách đổi trả linh hoạt và chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn từ nhà sản xuất. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm từ phía khách hàng sẽ được xử lý nhanh chóng và toàn diện nhất!

Biến hoá đa dạng phong cách với Đồng hồ Galle

Với các bộ sưu tập nổi tiếng và không kém phần đa dạng tại Đồng hồ Galle, khách hàng hoàn toàn có thể phối đồ cho mọi “gu” thời trang khác nhau từ cổ điển, lịch lãm - sang trọng đến trẻ trung - cá tính. Dưới đây là một số gợi ý cho sự biến hoá mọi phong cách mà bạn có thể tham khảo.

Phong cách cổ điển

Không thể phủ nhận rằng, những mẫu thiết kế đồng hồ cổ điển vẫn luôn chiếm được một chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng. Sự tinh tế, cầu kỳ và đẹp mắt sẽ mang đến cho người sở hữu dễ dàng phối với bất kỳ trang phục hay phụ kiện nào. Chính vì vậy, bộ sưu tập cổ điển tại Đồng hồ Galle luôn được cả khách hàng nam và nữ yêu thích lựa chọn.

Một số mẫu cổ điển nổi bật đến từ các thương hiệu lớn mà khách hàng có thể quan tâm như Certina, thiết kế Contemporary nằm trong bộ sưu tập đương đại của Orient Nhật Bản, Record Heritage Chronograph từ Logines hay mẫu đồng hồ FC-220SS5B6 nằm trong Classic Collection đến từ thương hiệu Thụy Sỹ Frederique Constant,...

Thiết kế đồng hồ cho phong cách cổ điển

Phong cách lịch lãm, sang trọng

Các nhà chế tác đã liên tục cho ra mắt những mẫu thiết kế từ đơn giản, tinh tế đến lịch lãm và sang trọng. Hiện, Đồng hồ Galle đang sở hữu những bộ sưu tập có thể giúp bạn thể hiện phong cách, gu thời trang đẳng cấp với thiết kế tinh xảo, màu sắc trang nhã, đáp ứng nhu cầu xây dựng hình ảnh nghiêm túc, thanh lịch và đứng đắn của cánh mày râu.

Đối với phong cách này, Đồng hồ Galle có một vài gợi ý thiết kế nổi bật như các các mẫu đồng hồ đến từ Certina: Certina C029.426.11.091.60, Certina C029.807.11.031.02; các sản phẩm của Frederique Constant: FC-270EM4P5, FC-303NV5B4, FC-303V4NH2B,...

Phong cách trẻ trung, cá tính

Đối với những khách hàng lựa chọn cho mình phong cách trẻ trung, năng động, Đồng hồ Galle ngoài những thiết kế đồng hồ cơ phù hợp còn mang đến các sản phẩm SmartWatch, đồng hồ đeo tay thông minh mang đậm chất thể thao, khỏe khoắn. Các mẫu này với vẻ ngoài mới mẻ, đem đến sự thoải mái cũng như dễ dàng phối đồ và giúp bạn thể hiện đúng phong cách cá tính yêu thích của mình!

Những thiết kế đồng hồ cơ mang hơi hướng thể thao, trẻ trung mà bạn có thể tham khảo tại Đồng hồ Galle như Frederique Constant FC-310N4NH6B, các sản phẩm từ Seiko Nhật SNK805K2S, SRPF69K1, SSA445J1,... hay thiết kế Citizen NJ0155-87E, Rado R32504205,....

Bên cạnh đó, các thiết kế SmartWatch dành cho người trẻ hay những khách hàng yêu thích các sản phẩm công nghệ hiện có tại Đồng hồ Galle mà bạn có thể đặt mua ngay hôm nay: thương hiệu Garmin Venu 2 với PLUS 010-02496-51, PLUS 010-02496-50; Garmin Venu Forerunner với Forerunner 55 010-02562-52, Forerunner 745 010-02445-60,...

Các sản phẩm đồng hồ thông minh Smartwatch

Hy vọng những sản phẩm tại Đồng hồ Galle, khách hàng sẽ tìm được những thiết kế phù hợp với phong cách cá nhân của mình cũng như biến hóa đa dạng hơn với nhiều cá tính khác nhau. Mọi nhu cầu hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ với Đồng hồ Galle để biết thêm chi tiết.