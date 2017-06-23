Đọc xong bài viết này, bạn sẽ phải gật gù công nhận rằng ‘’Phụ nữ ngực càng to càng dễ gặp nguy hiểm’’

Làm đẹp 23/06/2017 16:47

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, phụ nữ có vòng 1 càng to tỉ lệ thuận với khả năng mắc ung thư vú cao hơn so với những người có vòng ngực lép và bình thường.

Đây là kết quả nghiên cứu của các chuyên gia đến từ đại học Harvard, Mỹ dựa trên cuộc khảo sát trên 80.000 nghìn phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau, trung bình từ 20 đến 24 tuổi. Theo nghiên cứu, những cô gái mặc áo cực size lớn nhất có khả năng mắc ung thư vú cao hơn những cô gái mặc size áo nhỏ nhất. Điều này được lý giải rằng, kích cỡ ngực tăng lên đồng nghĩa vớit? việc tổng số tế bào tuyến vú cao, dẫn đến tăng nguy cơ ung thư vú so với người bình thường.

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Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, hạn chế mặc áo ngực cũng giúp giảm tỉ lệ ung thư vú đáng kể so với những người mặc nó thường xuyên.

Song song với điều này thì có một ‘’tin vui’’ dành cho các chị em sở hữu vòng 1 khủng là đây cũng được coi là một biểu hiện của sự thông minh. Điều này có nghĩa là kích thước vòng 1 tỉ lệ thuận với sự thông minh ở nữ giới.

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Kết quả này được nghiên cứu bởi  trường đại học Chicago, Mỹ dựa trên một nhóm 1200 phụ nữ. Theo đó, 1200 phụ nữ sẽ được chia thành 3 nhóm theo kích cỡ vòng 1: Lớn, vừa và nhỏ. Kết quả cho thấy rằng những phụ nữ sở hữu vòng 1 vừa và nhỏ có chỉ số IQ thấp hơn so với những cô gái ngực khủng.

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Điều này còn được các bác sĩ của một viện nghiên cứu của Tokyo chứng minh rằng, vòng 1 phát triển là do các hormone nữ phát triển hơn bình thường, từ đó dẫn đến sự phát triển tốt hơn về thể chất và trí tuệ. Vì thế, những phụ nữ ngực khủng thường khỏe mạnh và thông minh hơn là do vậy.

Vòng 1 khủng là vũ khí lợi hại thu hút nam giới của phái đẹp. Bên cạnh lợi thế thông minh thì vòng 1 phốp pháp cũng gặp phải ‘’nguy cơ’’ mắc bệnh nguy hiểm hơn so với những cô nàng bình thường.

 

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