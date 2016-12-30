Đọc xong bài này, bạn sẽ không bao giờ bỏ nước sau khi luộc khoai lang nữa

Làm đẹp 30/12/2016 14:28

Đây là một phương pháp giảm cân hữu hiệu, được nghiên cứu bởi các chuyên gia Nhật Bản.

Khoai lang có rất nhiều công dụng cải thiện sức khỏe. Nó có chứa chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, trong khi các chất dinh dưỡng khác giúp bạn khỏe mạnh hơn. Carotenoid, chất khiến khoai lang có màu cam sẽ chuyển đổi thành vitamin A cung cấp chất chống oxy hóa và khả năng chống lão hóa.

Khoai lang cũng giàu B-1, B-2, B-3, riboflavin, niacin và, bên cạnh đó có chứa một số B-5 và B-6. Những vitamin này đem đến nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể bạn. 

Ăn khoai rất tốt cho sức khỏe, và bạn có thể sử dụng cả phần nước luộc khoai còn lại sau khi nấu chín. Nó có thể có lợi cho tiêu hóa, đồng thời giúp giảm cân.

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Các nhà nghiên cứu đến từ Nhật Bản đã nghiên cứu cách sử dụng nước khoai luộc ở mức độ công nghiệp với số lượng lớn và tìm ra những điểm sau:

① Nó có chứa protein trong nước tinh bột
② Nó chứa peptide do khoai lang sản xuất ra trong quá trình đun sôi
③ Sau 28 ngày, những con chuột được cho ăn nước khoai có thể giảm cân
④ Các chuyên gia nói rằng các kết quả có thể được áp dụng ở người

Các nhà nghiên cứu sử dụng các protein được tìm thấy trong nước khoai và thử nghiệm ảnh hưởng của nó đã có trên những con chuột cho ăn chế độ nhiều chất béo. Và thực sự nước khoai luộc đã giúp nồng độ cholesterol và triglyceride thấp hơn.

Dựa trên những phát hiện, nhóm đã đưa ra giả thuyết rằng nước khoai lang có thể có một tác động tích cực giảm cân và tốt cho cả những người có vấn đề về cân nặng hoặc thậm chí cả bệnh chuyển hóa.

Tuy những con chuột trong nghiên cứu không phải là người, nhưng chúng rất giống với con người về mặt sinh học. Do đó, bạn có thể sử dụng nước khoai luộc vì nó khá lành tính. 

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Cách làm:

Khoai lang mua về rửa sạch cho hết đất cát, cho vào nồi và đổ nước xâm xấp mặt khoai luộc như bình thường. Khi khoai chín, bạn chắt nước ra để nguội và uống. Bạn có thể uống mỗi ngày 1 ly khoảng 200ml nước khoai để thấy kết quả sau 1 tuần.

Ngoài cách uống nước luộc khoai lang bạn cũng có thể ăn khoai lang để giảm cân. Bạn có thể ăn sáng bằng một củ khoai lang để thân hình trở nên thon thả. Ăn khoai lang nhuận tràng, tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho người táo bón.

Hãy thử thêm khoai lang vào chế độ ăn của mình ngay hôm nay nhé!

(Nguồn: WellorDie)

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