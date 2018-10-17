Doanh nhân Kim Kelly tiết lộ sự thật sau sinh

Sau khi sinh đứa con đầu lòng, Kim Kelly được biết đến như một doanh nhân tài sắc vẹn toàn khi liên tục tung ra những bộ ảnh quyến rũ với 3 vòng săn chắc, nhưng ít ai biết rằng để có được vóc dáng thon gọn và làn da trắng mịn hồng hào Kim Kelly đã trải qua quá trình tập luyện và chăm sóc da một cách nghiêm ngặt.

Doanh nhân Kim Kelly ngày càng sắc sảo mặn mà sau khi sinh con đầu lòng

Kim Kelly chia sẻ mỗi ngày cô phải áp dụng chế độ ăn kiêng, không ăn quá nhiều dầu mỡ, không ăn đêm và ngồi một chỗ quá lâu. Trước khi ăn cô thường hay bổ sung ngũ cốc dinh dưỡng Beauty Mores để giúp giảm cân hiệu quả, ngoài ra cô tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt giúp săn chắc cơ thể mỗi ngày. Cô chia sẻ bản thân trước khi sinh con cô ăn uống rất thoải mái nhưng sau khi sinh con cơ địa có sự thay đổi và quá trình đốt cháy mỡ trong cơ thể sẽ giảm hiệu quả hoạt động cho nên cần phải kiêng cử khi ăn uống để có một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.



Hình ảnh trước đây của Kim Kelly sau khi sinh con và bây giờ với vòng 2 từ 86 giảm còn 65 cm

Nhờ việc chăm sóc da đều đặn và thực hiện việc ăn uống khoa học mà cơ thể của Kim Kelly đã hồi phục như thiếu nữ đôi mươi mặc dù cô đã bước qua ngưỡng 30 tuổi. Làn da cô cũng từ đó mà mịn màng rạng rỡ không chút tì vết, dạo gần đây cô liên tục xuất hiện trong các sự kiện giới doanh nhân lẫn showbiz và nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ mọi người.

Doanh nhân Kim Kelly rạng rỡ cùng Ngọc Trinh

Các dòng sản phẩm Be Nature & Kim Nutri mà cô đang kinh doanh nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng, đối tác và bạn bè khi được trải nghiệm sản phẩm. Làn da trở nên sáng hồng mịn màng, tóc trở nên chắc khỏe và đặc biệt vóc dáng thon gọn cân đối. Có những khách hàng quá yêu thích sản phẩm sau khi sử dụng đã kinh doanh thương hiệu này.

Beauty Mores hiện đang rất được yêu thích từ khách hàng mong muốn làm đẹp và giảm cân an toàn với nguồn gốc thiên nhiên

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