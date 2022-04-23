Điều trị sắc tố quanh miệng dễ dàng với những nguyên liệu đơn giản từ căn bếp nhà bạn

Làm đẹp 23/04/2022 10:02

Sắc tố quanh khóe môi có thể do nhiều nguyên nhân như tăng sắc tố, mất cân bằng nội tiết tố và nhiều yếu tố khác. Đây là những điều phổ biến và chúng ta thường cố gắng che chúng bằng cách trang điểm. Tuy nhiên, những mảng tối này có thể được điều trị tại nhà bằng cách sử dụng một số nguyên liệu tự nhiên. 

Điều trị sắc tố quanh miệng dễ dàng với những nguyên liệu đơn giản từ căn bếp nhà bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những thành phần này có thể được áp dụng trực tiếp hoặc với một thành phần khác. Sau đây là danh sách các biện pháp bạn có thể thử để giảm sắc tố quanh miệng.

Bột Gram 

Điều trị sắc tố quanh miệng dễ dàng với những nguyên liệu đơn giản từ căn bếp nhà bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gram (còn được gọi là besan) có thể giúp làm sáng màu da một cách hiệu quả. Trộn nửa thìa cà phê nghệ với 2 thìa cà phê bột mì gram và tạo thành hỗn hợp sền sệt bằng cách thêm vài giọt nước hoặc sữa. Đắp hỗn hợp này lên vùng da bị mụn, để khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch.

Nước ép khoai tây

Điều trị sắc tố quanh miệng dễ dàng với những nguyên liệu đơn giản từ căn bếp nhà bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép khoai tây chứa các chất tẩy trắng tự nhiên giúp ngăn ngừa các mảng tối màu. Nạo một củ khoai tây rồi ép lấy nước. Thoa nước cốt này quanh miệng và rửa sạch sau 20 phút bằng nước lạnh.

Mật ong và chanh

Điều trị sắc tố quanh miệng dễ dàng với những nguyên liệu đơn giản từ căn bếp nhà bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chanh và mật ong rất hiệu quả trong việc trị nám và làm sáng đều màu da. Lấy một quả chanh và vắt lấy nước, sau đó thêm cùng một lượng mật ong và kết hợp cả hai. Đắp hỗn hợp này lên vùng da bị tăng sắc tố và để khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch.

Glycerin và nước hoa hồng

Điều trị sắc tố quanh miệng dễ dàng với những nguyên liệu đơn giản từ căn bếp nhà bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp nước hoa hồng và glycerin giúp điều trị các vết thâm và khô quanh môi. Trộn hai thành phần bằng nhau và xoa bóp nó trên khu vực bị ảnh hưởng. Giữ nó qua đêm và rửa sạch vào buổi sáng.

Bột yến mạch

Điều trị sắc tố quanh miệng dễ dàng với những nguyên liệu đơn giản từ căn bếp nhà bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bột yến mạch có chứa chất chống oxy hóa và các đặc tính chống viêm có thể giúp giảm sắc tố da hiệu quả. Lấy 1 thìa bột yến mạch và xay nhỏ. Thêm một ít nước vào bột để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Đắp hỗn hợp lên mặt và giữ nguyên trong 10-15 phút. Sau khi khô, làm ướt mặt một chút và nhẹ nhàng chà sạch. Sử dụng cách này hai lần một tuần sẽ rất hiệu quả.

Bột đậu xanh

Điều trị sắc tố quanh miệng dễ dàng với những nguyên liệu đơn giản từ căn bếp nhà bạn - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Bột đậu xanh làm giảm sự giải phóng melanin, giúp giảm sắc tố. Rửa sạch đậu Hà Lan và lau khô trước khi nghiền thành bột. Trộn 1-2 thìa cà phê bột này với một ít sữa để tạo thành hỗn hợp sệt sệt. Áp dụng nó trên khu vực bị ảnh hưởng và rửa sạch sau 15-20 phút. Làm điều này một lần một tuần để có kết quả nhanh hơn.

Theo Femina

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