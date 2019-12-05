Diễn viên Bích Trâm bật mí bí quyết chống lão hóa ở tuổi 35

Diễn viên Bích Trâm (ngoài cùng bên phải) có mặt trong buổi chuyển giao công nghệ LDM ® giữa Erada Việt Nam và Thảo Nguyên Skin Care, để trải nghiệm về hiệu quả điều trị lão hóa và tái tạo da của công nghệ LDM ®.

Sau khi sinh con và bước sang tuổi 35, nữ diễn viên đã từng trải qua quãng thời gian tồi tệ khi đối diện với việc… làn da bắt đầu bị lão hóa. “Trâm lúc nào cũng ở trong tâm thế tuyệt đối không được để người khác thấy mặt mộc của mình” – nữ diễn viên hài hước chia sẻ.

Có mặt trong sự kiện ký kết chuyển giao giữa Erada Việt Nam và Thảo Nguyên Skin Care, diễn viên Bích Trâm cũng chính là người đầu tiên được trải nghiệm công nghệ điều trị lão hóa LDM ® tại nơi đây. Chính vì vậy, câu chuyện về việc điều trị và chăm sóc làn da lão hóa khi bước qua tuổi 35 được chia sẻ chi tiết, nhờ lời tư vấn của Thạc sĩ – Bác sĩ Minh Nhật và CEO Tú Trinh của Thảo Nguyên Skin Care.

Do đi quay phim nhiều, không có thời gian để chăm sóc nhan sắc nên da bị thiếu sức sống. Hậu quả là làn da của nữ diễn viên bị xỉn màu, khô ráp, da không đều màu và có nếp nhăn hằn sâu ở vùng mắt, vùng chữ T bị đổ nhờn, da thiếu sức sống.

Diễn viên Bích Trâm trải nghiệm công nghệ điều trị lão hóa và tái tạo của LDM®. Chia sẻ về lần trải nghiệm công nghệ LDM®, diễn viên Bích Trâm chia sẻ hài hước bằng một từ: “Sướng”!

“Trâm là người khá sợ đau, vì vậy những tác động của máy móc hay tiêm chích đều khiến bản thân cảm thấy e dè khi đến các Clinic làm đẹp. Lần này được trải nghiệm công nghệ chống lão hóa và tái tạo da LDM®, Trâm khá bất ngờ và thậm chí “ngủ quên” bởi sự thoải mái mà LDM® mang lại” – Cô chia sẻ.

Thạc sĩ – Bác sĩ Minh Nhật nhận định về làn da của diễn viên Bích Trâm sau khi điều trị.

Sau khi làm xong liệu trình điều trị lão hóa, làn da có sự khác biệt đáng kể: Da săn chắc hơn, căng hơn, thon gọn và mướt mát hơn. Giờ đây, Trâm hoàn toàn tự tin khi để mặt mộc vì làn da của mình đã rất trẻ và mịn màng rồi.

Đặc biệt, thời gian điều trị lão hóa bằng công nghệ LDM® vô cùng nhanh chóng, không đau rát, không cần nghỉ dưỡng và hoàn toàn có thể trang điểm để tiếp tục công việc diễn xuất của mình - Đây cũng là điều mà Bích Trâm đặc biệt yêu thích ở công nghệ làm đẹp này.

Có gì ở công nghệ chống lão hóa LDM®?

CEO Tú Trinh của Thảo Nguyên Skin Care chia sẻ cho MC Anh Thơ về những tính năng cũng như hiệu quả trị liệu mà LDM® mang lại.

Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần hiểu về cấu tạo của làn da. Đứng dưới góc nhìn chuyên môn, bạn có thể hiểu một cách đơn giản rằng: Chất nền ngoại bào đóng vai trò vô cùng quan trọng, có tác dụng như giá đỡ nhằm nâng đỡ cấu trúc da của chúng ta, giúp tăng sinh collagen và elastin cho làn da săn chắc, giảm nếp nhăn, đồng thời giúp tái tạo và hàn gắn vết thương trên da trong thời gian nhanh chóng.

Nhưng vì nhiều lý do khác nhau như: Độ tuổi, chăm sóc da không đúng cách, các tác động từ môi trường sống… ảnh hưởng tới cấu trúc nền của da, khiến cho collagen và elastin sản sinh thấp hơn so với quá trình phá hủy – làn da sẽ xuất hiện những nếp nhăn, da bị chùng nhão, chảy xệ…, đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Thạc sĩ, bác sĩ Minh Nhật chia sẻ về công nghệ LDM®

Công nghệ LDM® giúp giải quyết gì? “LDM® sử dụng sóng âm tác động vào sâu trong da và tạo ra những phản ứng cơ học, phản ứng nhiệt học nhằm kích thích sự phát triển của các nguyên bào sợi, tăng tổng hợp chất nền ngoại bào – đặc biệt là collagen và elastin; đồng thời cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da… với mục đích tái thiết lại trật tự cân bằng giữa việc tổng hợp và phá hủy trên da. Da từ đó sẽ tươi trẻ và căng mịn hơn” – Thạc sĩ, bác sĩ Minh Nhật chia sẻ về các tác động của LDM® trong việc điều trị lão hóa và tái tạo da.

Hiện tại, dòng máy điều trị lão hóa – tái tạo da hàng đầu LDM® đã có mặt tại Thảo Nguyên Skin Care với các dịch vụ chăm sóc, làm đẹp chuyên nghiệp, máy móc hiện đại, công nghệ điều trị tiên tiến.