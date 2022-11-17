Diện váy ‘mỏng tang’ hóa thân thành thiên thần, Phương Oanh mắc phải chi tiết kém duyên

Dạo gần đây, nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân không nhận thêm dự án phim mới mà chỉ tập trung vào công việc kinh doanh riêng và chụp nhiều bộ ảnh với phong cách khác nhau. Mới nhất, sau khi đã chán hình ảnh quý cô công sở, Phương Oanh chọn ‘hóa’ thành thiên thần nhưng bị trừ điểm nhỏ vì váy quá mỏng.

Trong bộ ảnh mới, Phương Oanh tiếp tục chứng minh sự chỉn chu khi luôn mạnh dạn đầu tư vào trang phục và cả những phụ kiện giúp thần sắc trở nên đặc biệt. Ấy thế nhưng chiếc váy Phương Oanh chọn lại vô tình phản chủ, khiến cô lộ mút vòng 1 một cách trầm trọng, vô tình khiến tổng thể kém hoàn hảo.

Chiếc váy phản chủ để lộ mút ngực khiến Phương Oanh mất điểm. Ảnh: Internet

Vốn xuất thân từ người mẫu nên từ tạo hình cho đến biểu cảm của cô nàng chẳng thể làm khó. Gương mặt xinh đẹp không góc chết của cô cũng nhận được nhiều lời khen. Tuy nhiên, điểm trừ không thể che mắt thám tử qua đường dù đã photoshop kĩ lưỡng, chiếc váy voan quá mỏng để lộ 2 miếng mút khá phô khiến cô mất điểm.

Thiết kế váy mỏng dễ bị lộ những khuyết điểm. Ảnh: Internet

Chính thiết kế váy ‘mỏng tang’ đã khiến những bức hình tưởng đã hoàn hảo vẫn có sơ hở.

Lỗi lộ mút ở ngực không phải là hiếm, hầu như những thiết kế vải mỏng sẽ gặp trường hợp này. Đôi khi, người mặc vô tình quên hay không chú ý khi chụp ảnh hoặc dưới ánh đèn flash, chúng dễ bị lộ ra hơn.

Để thay đổi, tốt nhất nên chọn những kiểu áo có phần vải lót dày hơn, thiết kế màu nude của áo lót gần với màu da giúp giúp che chắn kĩ càng và đánh lừa thị giác tốt hơn.

Phương Oanh và Shark Bình hẹn hò. Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, những thông tin về nữ diễn viên 'vũ trụ VTV' nhận nhiều sự quan tâm khi cô chính thức công khai mối tình với Shark Bình - người được cho là đã có vợ con hợp pháp và chưa ly hôn. Cư dân mạng bắt gặp nhiều hình ảnh Shark Bình và Phương Oanh chung đôi, cho rằng cô là 'tiểu tam' và chính cách ứng xử của nữ diễn viên này càng nhận về những phản ứng dội ngược, cư dân mạng cho rằng người đẹp có những phát ngôn 'vạ miệng'.

Đứng trước những dư luận trái chiều, nữ diễn viên nhiều lần khóa trang cá nhân riêng, sau đó, người đẹp mở lại và tuyên bố sống đúng bản thân cùng tình yêu của mình nên không sợ bất cứ điều gì. Hiện, những câu chuyện xoay quanh cô nàng đều nhận được sự quan tâm từ dư luận.