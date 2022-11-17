Diện váy ‘mỏng tang’ hóa thân thành thiên thần, Phương Oanh mắc phải chi tiết kém duyên

Làm đẹp 17/11/2022 16:08

Mới đây, Phương Oanh ‘tung’ bộ ảnh hóa thân thành thiên thần cực kì lạ mắt nhưng để lộ một chi tiết kém duyên.

Dạo gần đây, nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân không nhận thêm dự án phim mới mà chỉ tập trung vào công việc kinh doanh riêng và chụp nhiều bộ ảnh với phong cách khác nhau. Mới nhất, sau khi đã chán hình ảnh quý cô công sở, Phương Oanh chọn ‘hóa’ thành thiên thần nhưng bị trừ điểm nhỏ vì váy quá mỏng.

Diện váy ‘mỏng tang’ hóa thân thành thiên thần, Phương Oanh mắc phải chi tiết kém duyên - Ảnh 1

 

Diện váy ‘mỏng tang’ hóa thân thành thiên thần, Phương Oanh mắc phải chi tiết kém duyên - Ảnh 2
Phương Oanh hóa thân thành thiên thần trong bộ ảnh mới. Ảnh: Internet

Trong bộ ảnh mới, Phương Oanh tiếp tục chứng minh sự chỉn chu khi luôn mạnh dạn đầu tư vào trang phục và cả những phụ kiện giúp thần sắc trở nên đặc biệt. Ấy thế nhưng chiếc váy Phương Oanh chọn lại vô tình phản chủ, khiến cô lộ mút vòng 1 một cách trầm trọng, vô tình khiến tổng thể kém hoàn hảo.

Diện váy ‘mỏng tang’ hóa thân thành thiên thần, Phương Oanh mắc phải chi tiết kém duyên - Ảnh 3

 

Diện váy ‘mỏng tang’ hóa thân thành thiên thần, Phương Oanh mắc phải chi tiết kém duyên - Ảnh 4
Chiếc váy phản chủ để lộ mút ngực khiến Phương Oanh mất điểm. Ảnh: Internet

Vốn xuất thân từ người mẫu nên từ tạo hình cho đến biểu cảm của cô nàng chẳng thể làm khó. Gương mặt xinh đẹp không góc chết của cô cũng nhận được nhiều lời khen. Tuy nhiên, điểm trừ không thể che mắt thám tử qua đường dù đã photoshop kĩ lưỡng, chiếc váy voan quá mỏng để lộ 2 miếng mút khá phô khiến cô mất điểm.

Diện váy ‘mỏng tang’ hóa thân thành thiên thần, Phương Oanh mắc phải chi tiết kém duyên - Ảnh 5

 

Diện váy ‘mỏng tang’ hóa thân thành thiên thần, Phương Oanh mắc phải chi tiết kém duyên - Ảnh 6
Thiết kế váy mỏng dễ bị lộ những khuyết điểm. Ảnh: Internet

Chính thiết kế váy ‘mỏng tang’ đã khiến những bức hình tưởng đã hoàn hảo vẫn có sơ hở.

Lỗi lộ mút ở ngực không phải là hiếm, hầu như những thiết kế vải mỏng sẽ gặp trường hợp này. Đôi khi, người mặc vô tình quên hay không chú ý khi chụp ảnh hoặc dưới ánh đèn flash, chúng dễ bị lộ ra hơn.

Để thay đổi, tốt nhất nên chọn những kiểu áo có phần vải lót dày hơn, thiết kế màu nude của áo lót gần với màu da giúp giúp che chắn kĩ càng và đánh lừa thị giác tốt hơn.

Diện váy ‘mỏng tang’ hóa thân thành thiên thần, Phương Oanh mắc phải chi tiết kém duyên - Ảnh 7
Phương Oanh và Shark Bình hẹn hò. Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, những thông tin về nữ diễn viên 'vũ trụ VTV' nhận nhiều sự quan tâm khi cô chính thức công khai mối tình với Shark Bình - người được cho là đã có vợ con hợp pháp và chưa ly hôn. Cư dân mạng bắt gặp nhiều hình ảnh Shark Bình và Phương Oanh chung đôi, cho rằng cô là 'tiểu tam' và chính cách ứng xử của nữ diễn viên này càng nhận về những phản ứng dội ngược, cư dân mạng cho rằng người đẹp có những phát ngôn 'vạ miệng'.

Đứng trước những dư luận trái chiều, nữ diễn viên nhiều lần khóa trang cá nhân riêng, sau đó, người đẹp mở lại và tuyên bố sống đúng bản thân cùng tình yêu của mình nên không sợ bất cứ điều gì. Hiện, những câu chuyện xoay quanh cô nàng đều nhận được sự quan tâm từ dư luận.

Nhan sắc của người đẹp chuyển giới Lynk Lee gây bất ngờ khi phẫu thuật nâng mũi: người người tiếc nuối

Nhan sắc của người đẹp chuyển giới Lynk Lee gây bất ngờ khi phẫu thuật nâng mũi: người người tiếc nuối

Lynk Lee mới đây xuất hiện trong một diện mạo mới, cô đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân nhưng ngoại hình làm fan thất vọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình lỗi ăn mặc

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới