Mọi cô gái đều mơ ước có làn da trắng sáng, nhưng do ô nhiễm và căng thẳng, chúng ta làm mất đi vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt và khiến da trở nên xỉn màu.
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Có rất nhiều sản phẩm mà chúng ta thấy trên TV và tạp chí về làm trắng da, tuyên bố sẽ mang lại làn da trắng sáng tức thì trong vòng một tuần, nhưng chúng chứa hàng tấn hóa chất không tốt cho làn da của chúng ta và cũng không thân thiện lắm với túi tiền. Vì vậy, hãy cùng xem xét một số mặt nạ tự chế sẽ làm sáng làn da của bạn.
1. Mặt nạ mật ong và chanh
- Lấy một thìa mật ong và một thìa nước cốt chanh và trộn đều.
- Thoa hỗn hợp này lên mặt và cổ đã được làm sạch, để yên trong 15 phút rồi rửa sạch.
2. Mặt nạ bột gram
- Lấy 2 thìa bột nghệ, thêm một chút bột đậu (bột gram) vào. Thêm sữa và làm bột nhão.
- Nếu bạn có làn da nhờn, hãy thêm một vài giọt nước cốt chanh.
- Thoa hỗn hợp này lên mặt và cổ sạch của bạn, để trong 15-20 phút. Khi khô, chà và rửa sạch.
3. Mặt nạ bột sữa
- Cho 1 thìa sữa bột, 1 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh vào với nhau, trộn đều.
- Thoa hỗn hợp này lên mặt và cổ đã được làm sạch, để trong 10 phút rồi rửa sạch.
4. Mặt nạ nước ép dưa chuột và chanh
- Trộn 1 thìa nước ép dưa chuột với 1 thìa nước cốt chanh.
- Thoa lên mặt và cổ, để yên trong 15 phút rồi rửa sạch.
5. Mặt nạ cà chua và bột gram
- Lấy 2 thìa bột gram và thêm 2-3 thìa nước ép cà chua vào đó. Trộn đều để tạo thành một hỗn hợp nhuyễn.
- Thoa lên mặt và cổ, để trong 15 phút rồi rửa sạch.
Tất cả các loại mặt nạ trên đều dễ làm và sử dụng. Bạn không cần nhiều hơn 2 hoặc 3 nguyên liệu và tất cả các nguyên liệu luôn có sẵn trong nhà bếp.
Để có kết quả tốt nhất, hãy thường xuyên sử dụng những loại mặt nạ này. Sử dụng mặt nạ 2-3 lần một tuần sẽ cho kết quả tốt hơn so với sử dụng 2 lần trong một tháng. Vì vậy, hãy tiếp tục và nuông chiều làn da của bạn với những loại mặt nạ này để có được làn da trắng sáng tự nhiên.
Theo Makeupand Beauty