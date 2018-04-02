Đi giày cao gót bị đau chân? Cứ áp dụng mấy mẹo này sẽ chóng khỏi

Làm đẹp 02/04/2018 09:27

Một số mẹo chữa đau chân khi giày cao gót chị em hãy thử áp dụng nhé. Cơn đau sẽ biến mất rất nhanh mà cũng không cầu kỳ về cách sử dụng.

Đi giày cao gót bị đau chân là biểu hiện thường thấy ở rất nhiều chị em thích đi giày cao gót nhưng đi không quen hoặc mua phải kiểu giày không phù hợp với cỡ chân. Thường, chỉ cần dừng đi giày cao gót vài ngày là chân sẽ đỡ sưng và có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, với một số trường hợp nghiêm trọng thì kể cả dù đã đi giày đế bằng cả tháng trời, chân vẫn rất đau nhức mỗi khi đi giày cao gót trở lại.

Để giúp chị em giải quyết vấn đề này, dưới đây là một mẹo chữa đau chân khi đi giày cao gót rất hữu ích.

1. Dùng đá chữa đau chân khi đi giày cao gót

Dùng đá chữa đau chân khi đi giày cao gót
Dùng đá chữa đau chân khi đi giày cao gót. Ảnh minh họa: Internet.

Dùng đá là một trong những cách tốt nhất để giảm đau gót chân tự nhiên. Nhiệt độ lạnh sẽ giúp giảm đau và sưng viêm nhanh chóng.

  • Cho vài viên đá vào một chiếc túi nhựa, dùng dây buộc lại rồi chườm lên gót chân trong 15 phút. Thực hiện vài lần mỗi ngày hoặc chườm lên mỗi lần cảm thấy đau.
  • Một cách khác là cho vài viên đá vào chậu nước lạnh rồi dùng nước thoa lên gót chân. Thực hiện 10 đến 15 phút.

Chú ý không được để đá lạnh trực tiếp lên vùng bị đau vì nó có thể gây tê cóng.

2. Massage khi chân bị đau do đi giày cao gót

Massage khi chân bị đau do đi giày cao gót
Massage khi chân bị đau do đi giày cao gót. Ảnh minh họa: Internet.

Massage là cách đơn giản để chữa đau chân. Mặc dù đây không phải là biện pháp lâu dài nhưng nó có thể giúp bạn giảm đau rất nhanh. Ngoài ra, massage cũng làm giãn các cơ, giải tỏa áp lực lên vùng gót chân và cải thiện lưu thông máu.

  • Cho dầu nóng lên bàn tay rồi nhẹ nhàng thoa lên gót chân trong 10 phút.
  • Thực hiện vài lần mỗi ngày.

3. Dùng muối epsom chữa đau chân khi đi giày cao gót

Dùng muối epsom chữa đau chân khi đi giày cao gót
Dùng muối epsom chữa đau chân khi đi giày cao gót. Ảnh minh họa: Internet.

Muối epsom giúp giảm cơn đau ở gót chân ngay lập tức. Tinh thể magiê sulfat giúp giảm đau, sưng và viêm. Hơn nữa, hơi nóng của nước ấm cũng giúp giúp thư giãn.

  • Cho 3 thìa nước ấm epsom vào chậu đầy nước.
  • Ngâm chân trong 15 đến 20 phút.
  • Lau khô chân rồi thoa kem dưỡng ẩm. Tiếp tục massage chân trong 5 phút.
  • Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần cho đến khi gót chân khỏi đau hoàn toàn.

4. Dùng nghệ chữa đau gót chân khi đi giày cao gót

Dùng nghệ chữa đau gót chân khi đi giày cao gót
Dùng nghệ chữa đau gót chân khi đi giày cao gót. Ảnh minh họa: Internet.

Tinh chất curcumin trong nghệ là một giải pháp chữa sưng viêm vô cùng tuyệt vời. Thế nên, đừng bỏ qua “thần dược” này nếu đi giày cao gót bị đau chân nhé.

  • Cho 1 cốc sữa và 1 thìa bột nghệ vào bát. Đun với lửa nhỏ trong 5 phút rồi cho thêm một ít mật ong vào. Uống 2 đến 3 lần mỗi ngày để giảm đau.

5. Chữa đi giày cao gót bị đau chân bằng dầu cá

Chữa đi giày cao gót bị đau chân bằng dầu cá
Chữa đi giày cao gót bị đau chân bằng dầu cá. Ảnh minh họa: Internet.

Nếu bạn bị đau gót chân do viêm khớp hoặc xương, dầu cá là một lựa chọn điều trị tốt. Axit béo eicosapentaenoic (EPA) và axit béo omega-3 không no trong dầu cá giúp giảm đau và ngăn chặn bị cứng cơ.

  • Uống 3g dầu cá chứa ít nhất 30% EPA/DHA mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
  • Những người bị tiểu đường hoặc loãng máu không nên dùng dầu cá.

6. Trị đau gót chân do đi giày cao gót bằng gừng

Trị đau gót chân do đi giày cao gót bằng gừng
Trị đau gót chân do đi giày cao gót bằng gừng. Ảnh minh họa: Internet.

Gừng có chứa các chất chống viêm và giảm đau giúp giảm sưng viêm. Các hợp chất gingerols sẽ ngăn ngừa việc sản sinh ra các hormone gây đau ở gót chân và cải thiện lưu thông máu khắp cơ thể.

  • Uống trà gừng 3 lần mỗi ngày hoặc dùng gừng để nấu ăn.
  • Dùng dầu gừng massage gót chân vài lần mỗi ngày.

Chúc bạn thành công với những cách giúp chữa đau chân khi đi giày cao gót này.

Nếu đang gặp những vấn đề sau, bạn nên tránh đi giày cao gót kẻo gây hại sức khỏe

Nếu đang gặp những vấn đề sau, bạn nên tránh đi giày cao gót kẻo gây hại sức khỏe

Mắc phải một trong những trường hợp này, bạn nên cân nhắc việc dùng giày cao gót và tìm loại giày khác để thay thế nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   đau chân khi đi giày cao gót

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 32 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 43 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 48 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới