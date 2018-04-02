Đi giày cao gót bị đau chân? Cứ áp dụng mấy mẹo này sẽ chóng khỏi

Một số mẹo chữa đau chân khi giày cao gót chị em hãy thử áp dụng nhé. Cơn đau sẽ biến mất rất nhanh mà cũng không cầu kỳ về cách sử dụng.

Đi giày cao gót bị đau chân là biểu hiện thường thấy ở rất nhiều chị em thích đi giày cao gót nhưng đi không quen hoặc mua phải kiểu giày không phù hợp với cỡ chân. Thường, chỉ cần dừng đi giày cao gót vài ngày là chân sẽ đỡ sưng và có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, với một số trường hợp nghiêm trọng thì kể cả dù đã đi giày đế bằng cả tháng trời, chân vẫn rất đau nhức mỗi khi đi giày cao gót trở lại. Để giúp chị em giải quyết vấn đề này, dưới đây là một mẹo chữa đau chân khi đi giày cao gót rất hữu ích.

1. Dùng đá chữa đau chân khi đi giày cao gót Dùng đá chữa đau chân khi đi giày cao gót. Ảnh minh họa: Internet. Dùng đá là một trong những cách tốt nhất để giảm đau gót chân tự nhiên. Nhiệt độ lạnh sẽ giúp giảm đau và sưng viêm nhanh chóng. Cho vài viên đá vào một chiếc túi nhựa, dùng dây buộc lại rồi chườm lên gót chân trong 15 phút. Thực hiện vài lần mỗi ngày hoặc chườm lên mỗi lần cảm thấy đau.

Một cách khác là cho vài viên đá vào chậu nước lạnh rồi dùng nước thoa lên gót chân. Thực hiện 10 đến 15 phút. Chú ý không được để đá lạnh trực tiếp lên vùng bị đau vì nó có thể gây tê cóng.

2. Massage khi chân bị đau do đi giày cao gót Massage khi chân bị đau do đi giày cao gót. Ảnh minh họa: Internet. Massage là cách đơn giản để chữa đau chân. Mặc dù đây không phải là biện pháp lâu dài nhưng nó có thể giúp bạn giảm đau rất nhanh. Ngoài ra, massage cũng làm giãn các cơ, giải tỏa áp lực lên vùng gót chân và cải thiện lưu thông máu. Cho dầu nóng lên bàn tay rồi nhẹ nhàng thoa lên gót chân trong 10 phút.

Thực hiện vài lần mỗi ngày. 3. Dùng muối epsom chữa đau chân khi đi giày cao gót Dùng muối epsom chữa đau chân khi đi giày cao gót. Ảnh minh họa: Internet. Muối epsom giúp giảm cơn đau ở gót chân ngay lập tức. Tinh thể magiê sulfat giúp giảm đau, sưng và viêm. Hơn nữa, hơi nóng của nước ấm cũng giúp giúp thư giãn. Cho 3 thìa nước ấm epsom vào chậu đầy nước.

Ngâm chân trong 15 đến 20 phút.

Lau khô chân rồi thoa kem dưỡng ẩm. Tiếp tục massage chân trong 5 phút.

Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần cho đến khi gót chân khỏi đau hoàn toàn. 4. Dùng nghệ chữa đau gót chân khi đi giày cao gót Dùng nghệ chữa đau gót chân khi đi giày cao gót. Ảnh minh họa: Internet. Tinh chất curcumin trong nghệ là một giải pháp chữa sưng viêm vô cùng tuyệt vời. Thế nên, đừng bỏ qua “thần dược” này nếu đi giày cao gót bị đau chân nhé. Cho 1 cốc sữa và 1 thìa bột nghệ vào bát. Đun với lửa nhỏ trong 5 phút rồi cho thêm một ít mật ong vào. Uống 2 đến 3 lần mỗi ngày để giảm đau. 5. Chữa đi giày cao gót bị đau chân bằng dầu cá Chữa đi giày cao gót bị đau chân bằng dầu cá. Ảnh minh họa: Internet. Nếu bạn bị đau gót chân do viêm khớp hoặc xương, dầu cá là một lựa chọn điều trị tốt. Axit béo eicosapentaenoic (EPA) và axit béo omega-3 không no trong dầu cá giúp giảm đau và ngăn chặn bị cứng cơ. Uống 3g dầu cá chứa ít nhất 30% EPA/DHA mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Những người bị tiểu đường hoặc loãng máu không nên dùng dầu cá. 6. Trị đau gót chân do đi giày cao gót bằng gừng Trị đau gót chân do đi giày cao gót bằng gừng. Ảnh minh họa: Internet. Gừng có chứa các chất chống viêm và giảm đau giúp giảm sưng viêm. Các hợp chất gingerols sẽ ngăn ngừa việc sản sinh ra các hormone gây đau ở gót chân và cải thiện lưu thông máu khắp cơ thể. Uống trà gừng 3 lần mỗi ngày hoặc dùng gừng để nấu ăn.

Dùng dầu gừng massage gót chân vài lần mỗi ngày. Chúc bạn thành công với những cách giúp chữa đau chân khi đi giày cao gót này.

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