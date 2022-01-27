Để sở hữu nụ cười xinh đón Tết, chị em nhớ kỹ 7 lời khuyên để sở hữu hàm răng trắng và khỏe mạnh

Làm đẹp 27/01/2022 22:45

92% người lớn từ 20 đến 64 tuổi đã bị sâu răng. Nó có vẻ giống như một cái gì đó mà chúng ta không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu chúng ta tiếp tục làm theo các lời khuyên chuyên môn đúng, chúng ta có thể cứu được hàm răng của mình hoặc ít nhất là kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh của chúng.

Sau đây là 7 mẹo có thể giúp bạn tự tin nở nụ cười với hàm răng khỏe mạnh trắng sáng thường xuyên hơn.

1. Uống cà phê và trà với sữa.

Để sở hữu nụ cười xinh đón Tết, chị em nhớ kỹ 7 lời khuyên để sở hữu hàm răng trắng và khỏe mạnh - Ảnh 1

 

Cà phê có thể là một thức uống có tính axit rất cao, đặc biệt là khi nó có màu đen. Nếu bạn uống nó mỗi ngày, nó có thể làm cho răng của bạn bị thưa hơn. Hơn nữa, cà phê đen sẽ làm ố răng của bạn vì nó có chứa tannin.

Một giải pháp hữu hiệu là hãy uống cà phê với sữa. Điều tương tự này cũng áp dụng được cho trà đen .

2. Không đánh răng ngay sau khi uống trà hoặc cà phê.

Để sở hữu nụ cười xinh đón Tết, chị em nhớ kỹ 7 lời khuyên để sở hữu hàm răng trắng và khỏe mạnh - Ảnh 2

 

Các chuyên gia cho rằng tốt nhất không nên để kem đánh răng tiếp xúc sau khi uống cà phê. Tốt hơn hết bạn nên đánh răng trước khi uống 30 phút. Trong trường hợp bạn muốn đánh răng, hãy đợi ít nhất 1 giờ sau khi uống. Cà phê và trà phá vỡ men răng vì thành phần có tính axit của chúng.

Tốt nhất bạn nên tuân theo quy tắc này không chỉ sau khi uống cà phê hay trà mà cả sau khi dùng bữa.

3. Uống nước có fluor sau khi dùng bữa.

Để sở hữu nụ cười xinh đón Tết, chị em nhớ kỹ 7 lời khuyên để sở hữu hàm răng trắng và khỏe mạnh - Ảnh 3

 

Nước bọt có một vai trò quan trọng và giữ cho răng của chúng ta an toàn. Cà phê và thức ăn làm giảm tiết nước bọt. Chỉ cần uống thêm nước sau bữa ăn - loại nước tốt nhất có chứa florua. Nó giúp ngăn chặn sâu răng hình thành và làm chắc răng .

4. Chất trám răng tạm thời.

Để sở hữu nụ cười xinh đón Tết, chị em nhớ kỹ 7 lời khuyên để sở hữu hàm răng trắng và khỏe mạnh - Ảnh 4

 

Chất trám có hiệu quả ngăn ngừa sâu răng chính xác trên bề mặt cắn của răng nhai. Những khu vực này có thể chứa đầy các mảnh thức ăn và có thể khó loại bỏ bằng bàn chải đánh răng. Trong trường hợp này, trám răng có thể cứu lấy những chiếc răng sâu của bạn. Hãy tham khảo ý kiến ​​của nha sĩ nếu cần thiết nhé.

5. Dùng chỉ nha khoa trước khi đánh răng.

Để sở hữu nụ cười xinh đón Tết, chị em nhớ kỹ 7 lời khuyên để sở hữu hàm răng trắng và khỏe mạnh - Ảnh 5

 

Dùng chỉ nha khoa thường xuyên cũng có thể làm giảm hôi miệng và một số bệnh bằng cách loại bỏ mảng bám. Các bác sĩ chuyên khoa khuyên bạn nên dùng chỉ nha khoa ngay trước khi đánh răng, nhưng không nên dùng chỉ nha khoa sau đó. Nó sẽ giúp bàn chải của bạn tiếp cận các khu vực bị che khuất để lấy mảng bám thức ăn thừa trong kẽ răng.

6. Dùng chỉ nha khoa mỗi ngày.

Để sở hữu nụ cười xinh đón Tết, chị em nhớ kỹ 7 lời khuyên để sở hữu hàm răng trắng và khỏe mạnh - Ảnh 6

 

Hãy giữ thói quen dùng chỉ nha khoa thường xuyên. Bắt đầu với răng trên và thực hiện từ trái sang phải. Sau khi bạn hoàn thành răng trên, lặp lại tương tự bên hàm dưới từ trái sang phải.

7. Nhai kẹo cao su trong tối đa 20 phút.

Để sở hữu nụ cười xinh đón Tết, chị em nhớ kỹ 7 lời khuyên để sở hữu hàm răng trắng và khỏe mạnh - Ảnh 7

 

Tốt hơn hết là bạn nên nhai một miếng kẹo cao su ngay sau khi ăn, nhưng nó phải là loại không có đường. Nhai nó trong tối đa 20 phút để tăng lưu lượng nước bọt và loại bỏ axit sau khi dùng bữa.

Theo Brightside

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